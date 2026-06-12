Весь мир может перевернуться вверх тормашками, если вы измените одно слово в своем символе веры. В старом предании говорится: Основное предназначение человека — прославлять Бога и наслаждаться Им вовеки. И? Как ветчина и яичница? Иногда вы прославляете Бога и иногда наслаждаетесь Им? Иногда Он получает славу, а иногда вы получаете радость? «И» — очень двусмысленное слово! Как именно эти два факта связаны друг с другом? Судя по всему, старые богословы не считали, что речь идет о двух понятиях. Они сказали «основное предназначение», а не «основные предназначения». Прославление Бога и наслаждение Им были для них одним предназначением, а не двумя. Как это может быть?

Именно этому посвящена данная книга. Впрочем, меня не так уж сильно интересует, что хотели сказать богословы в XVII веке. Но меня чрезвычайно интересует, что Бог хотел сказать в Писании. Что на самом деле Бог говорит о главном предназначении человека? Как Бог учит нас прославлять Его? Повелевает ли Он нам наслаждаться Им? И если да, то как этот поиск радости в Боге связан со всем остальным? Да, со всем остальным! «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, всё делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31). Основное побуждение в этой книге — чтобы Бог был прославлен во всей жизни именно так, как Он Сам определил. Ради этого данная книга ставит своей целью убедить вас в том, что основное предназначение человека — прославлять Бога, наслаждаясь Им вовеки.

Это серьезная книга о том, как быть счастливым в Боге. Она о счастье, потому что таково повеление нашего Создателя: «Наслаждайся Господом» (Пс. 36:4). И она серьезная, потому что, как сказал Джереми Тейлор, «Бог грозит ужасными последствиями, если мы не будем счастливы». Герои этой книги: Иисус, Который «ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте»; и апостол Павел, сказавший: «нас огорчают, а мы всегда радуемся»; и Джонатан Эдвардс, глубоко ощущавший сладость суверенности Бога; и Клайв Льюис, знавший, что Господу «желания наши кажутся не слишком дерзкими, а слишком робкими»; и все миссионеры, оставившие всё ради Иисуса, а в конце сказавшие: «Я никогда ничем не жертвовал».

С момента первой публикации книги «Жаждущие Бога» в 1986 году прошло 25 лет. О значимости какой-либо истины можно судить, в частности, по тому, сохраняет ли она на протяжении долгого времени свою преображающую силу в самых разных обстоятельствах. Как насчет идеи этой книги? Сегодня ее контекст кардинально отличается от того, в котором она была впервые опубликована. Многое изменилось как в личном, так и в культурном плане. С момента первого издания книги мое тело и разум стали не сорокалетними, а шестидесятипятилетними. Мой брак превратился из семнадцатилетнего в сорокадвухлетний. Мое пасторское служение в баптистской церкви «Вифлеем» продлилось с шести лет до тридцати одного года. Мои сыновья переросли свой подростковый возраст, повзрослели, женились и уже двенадцать раз сделали меня дедушкой. В 1986 не было дочерей. Теперь есть Талита Рут, и в пятнадцать лет у нее такой девиз: «Девушка должна настолько потеряться в Боге, чтобы парню пришлось искать Его, чтобы найти ее».

Джон Пайпер — Жаждущие Бога — Размышления христианского гедониста

Самара: Благая Весть, 2025. — 496 с.

ISBN: 978-5-7454-1920-1

Джон Пайпер — Жаждущие Бога — Содержание