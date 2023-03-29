Пайпер - Зло торжествует и проигрывает

Совершенная Божья мудрость проявилась и проявляется во всей истории человечества, и как важно уразуметь Божий замысел относительно таких вещей, как существование и роль зла на нашей планете.

Нам иногда кажется, что вся земля погрузилась в сплошное зло, из пучины которого, вероятно, не удастся выйти никому и никогда. Но это далеко не так. Автор данной книги ярко и убедительно доказывает на многих фактах, что зло осуждено, обречено и оно временное. Над вселенной господствует Верховный правитель – Иисус Христос. Он – Абсолют истины, жизни, мира и любви.

Советую прочесть эту книгу всем служителям, всем искренним христианам. Это послужит для укрепления веры, для смелости возвещать победу Христа над злом. Ибо Ему принадлежит последнее слово в истории человечества.

– Михаил Паночко – старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины

Кульминацией славы Христа стала слава Его благодати, когда Он отнесся к людям бесконечно лучше, чем они того заслуживали, пожертвовав Собой ради вечной радости худших из грешников, став для них величайшим Сокровищем. Кульминацией же этой благодати стало убийство Богочеловека на окраине Иерусалима примерно в 33 году нашей эры. Смерть Иисуса Христа была убийством - самым вопиющим из всех когда-либо совершенных грехов.

В этот исключительный по своей важности, поворотный момент человеческой истории наихудший из всех грехов послужил для демонстрации величайшей славы Христа и обретения дара Божьей благодати, способной одолеть любой грех. Бог на кресте не только победил зло. Он заставил зло послужить победе над злом. Бог вынудил зло к самоубийству в результате самого мерзкого из его злодеяний.

Зло есть все то, что противостоит максимально полному явлению Божьей славы. В этом заключается его суть. Убив Христа, силы тьмы сделали все возможное, чтобы уничтожить славу Сына Божьего. Это был апогей зла Но вместо этого они обнаружили, что цитируют текст древнего пророчества и исполняют роль, отведенную им Богом. Именно предав Христа смерти, они продемонстрировали Его славу - ту самую, которую намеревались уничтожить. Кульминация зла достигла кульминации славы Христа Славы благодати.

Джон Пайпер – Зло торжествует и проигрывает – Как вопиющие грехи служат славе Христа

Киев: Ефетов А.В., 2015. - 168 с.

ISBN 978-966-8795-19-0

Джон Пайпер – Зло торжествует и проигрывает – Как вопиющие грехи служат славе Христа – Содержание

Введение: Времена меняются. Когда для лечения израненного сердца нужна монтировка

Бог - владыка над людским грехом. Что стоит за этой книгой

Христос - владыка над всеми враждебными силами. Все создано для Него

Падение сатаны и победа Христа. Почему Бог позволяет сатане жить?

Фатальное непослушание Адама и триумфальное послушание Христа. Как грех Адама служит верховенству Христа?

Гордость Вавилона и прославление Христа. Как Божий суд ведет к радостному восхвалению Иисуса

Проданный в рабство Иосиф и Божий Сын. Как через рабство приходит спасение

Греховное начало Сына Давидова. Как Богочеловек становится Царем царей

Иуда Искариот, самоубийство сатаны и спасение мира. Как Бог победил грех посредством греха

Завершающая молитва

Благодарности