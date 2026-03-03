Пазыч Маргарита – В вихре гонений - Не хлебом единым

Солнечный октябрьский день начался как обычно и не предвещал ничего особенного. Роман Моисеев попрощался со своей женой Людмилой и отправился на работу, а Людмила стояла и размышляла о планах на новый день. Она радовалась тому, что дети еще спят и можно в тишине и спокойствии почитать Библию и помолиться, чтобы Господь благословил этот день и даровал успех во всех делах.

Неделю тому назад она вернулась из больницы после рождения сына и все еще была еще очень слабой. Но в доме всегда много работы, да и дети требовали внимания и ухода, потому отлеживаться возможности не было.

В это утро Людмила чувствовала себя не очень хорошо и решила измерить температуру. Она поставила термометр под мышку и в этот момент услышала, что кто-то вошел во двор. С термометром в руке она вышла из дома и увидела, что к двери направляются двое: рядовой милиционер и лейтенант милиции.

- Где хозяин дома? - спросил лейтенант и при этих словах вырвал из рук Людмилы термометр.

- Я хозяйка дома,- ответила Людмила.

- Нет, нам нужен хозяин дома!

- За хозяина дома я,- повторила Людмила.

- Но я хочу видеть хозяина дома! - настаивал лейтенант.

- Как видите, его нет, перед вами стою я, - спокойно отвечала Людмила.

Лейтенант посмотрел на термометр и спросил:

- Что это такое?

- То, что вы видите.

Маргарита Пазыч – В вихре гонений

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, Миссия Вестника мира, 2005. – 108 с.

ISBN 3-931346-92-7

Маргарита Пазыч – В вихре гонений – Содержание