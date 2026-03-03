Пазыч Маргарита – В вихре гонений - Не хлебом единым
Солнечный октябрьский день начался как обычно и не предвещал ничего особенного. Роман Моисеев попрощался со своей женой Людмилой и отправился на работу, а Людмила стояла и размышляла о планах на новый день. Она радовалась тому, что дети еще спят и можно в тишине и спокойствии почитать Библию и помолиться, чтобы Господь благословил этот день и даровал успех во всех делах.
Неделю тому назад она вернулась из больницы после рождения сына и все еще была еще очень слабой. Но в доме всегда много работы, да и дети требовали внимания и ухода, потому отлеживаться возможности не было.
В это утро Людмила чувствовала себя не очень хорошо и решила измерить температуру. Она поставила термометр под мышку и в этот момент услышала, что кто-то вошел во двор. С термометром в руке она вышла из дома и увидела, что к двери направляются двое: рядовой милиционер и лейтенант милиции.
- Где хозяин дома? - спросил лейтенант и при этих словах вырвал из рук Людмилы термометр.
- Я хозяйка дома,- ответила Людмила.
- Нет, нам нужен хозяин дома!
- За хозяина дома я,- повторила Людмила.
- Но я хочу видеть хозяина дома! - настаивал лейтенант.
- Как видите, его нет, перед вами стою я, - спокойно отвечала Людмила.
Лейтенант посмотрел на термометр и спросил:
- Что это такое?
- То, что вы видите.
Маргарита Пазыч – В вихре гонений
Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, Миссия Вестника мира, 2005. – 108 с.
ISBN 3-931346-92-7
Маргарита Пазыч – В вихре гонений – Содержание
- Арест
- Молодежное общение
- Первые шаги в тюрьме
- Под следствием
- Беседы с КГБ
- Без мужа
- Судебный процесс
- Где папа?
- Письма - чудесное утешение
- В лагере
- Драгоценная Книга
- Призван сеять
- В темнице был - и вы посетили
- Освобождение
Маргарита Пазыч – Не хлебом единым… - Из истории издательства «Христианин»
Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2001. – 266 с.
Маргарита Пазыч – Не хлебом единым… - Содержание
- Чудесный подарок
- История созлания издательства «Христианин»
- Заявление
- Излательству «Христианин»
- Не хлебом елиным жив человек
- Мы чувствовали зависимость от Господа
- Она сделала, что могла
- Чрезвычайное сообшение
- Их лина сияли
- Верный в малом
- Мы считали себя самыми богатыми!
- Мой путь в излательство «Христианин»
- Ролительская жертва
- Благодарю вас
- Сообшение СЦ ЕХБ
- Судебный пронесе в г. Кингисепп
- Письма - огромное свидетельство
- Если бы не Господь был с нами
- Протокол изъятия христианской литературы
- Вознагражденная вера
- Первый «Вестник»
- Срочное сообшение
- Обрашение
- Судебный пронесс в г. Днепропетровске
- «Этого я не вынесу...»
- Послушание Богу - потребность души
- Я очень люблю жизнь!
- За что?
- Место молитвы - березка
- Они везли Библии
- Обращение издательства «Христианин»
- Судебный пронесе в г. Краснодаре
- Пусть Бог вас вознаградит!
- С радостью жду суда
- Господь мне помощник!
- Господи, Ты достоин славы!
- Ходатайство о Библии
- Желаю остаться верным
- Благодарим за поддержку
- Эти скорби мне необходимы
- Арест переплетной точки
- Бог заботится обо мне!
- Судебный пронесе в г. Павлодаре
- Печатная точка в г. Иссыке
- Она завершила свое служение
- Сообщение
- «Ты знаешь путь...»
- Судебный пронесс в Молдавии
- Господь держит жребий мой
- Слава Богу за все!
- Чему вы так радуетесь?
- Сколько стоит Библия
