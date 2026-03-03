Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пазыч Маргарита – В вихре гонений - Не хлебом единым

Маргарита Пазыч – В вихре гонений
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Persecution Secret Services
Солнечный октябрьский день начался как обычно и не предвещал ничего особенного. Роман Моисеев попрощался со своей женой Людмилой и отправился на работу, а Людмила стояла и размышляла о планах на новый день. Она радовалась тому, что дети еще спят и можно в тишине и спокойствии почитать Библию и помолиться, чтобы Господь благословил этот день и даровал успех во всех делах.
Неделю тому назад она вернулась из больницы после рождения сына и все еще была еще очень слабой. Но в доме всегда много работы, да и дети требовали внимания и ухода, потому отлеживаться возможности не было.
В это утро Людмила чувствовала себя не очень хорошо и решила измерить температуру. Она поставила термометр под мышку и в этот момент услышала, что кто-то вошел во двор. С термометром в руке она вышла из дома и увидела, что к двери направляются двое: рядовой милиционер и лейтенант милиции.
- Где хозяин дома? - спросил лейтенант и при этих словах вырвал из рук Людмилы термометр.
- Я хозяйка дома,- ответила Людмила.
- Нет, нам нужен хозяин дома!
- За хозяина дома я,- повторила Людмила.
- Но я хочу видеть хозяина дома! - настаивал лейтенант.
- Как видите, его нет, перед вами стою я, - спокойно отвечала Людмила.
Лейтенант посмотрел на термометр и спросил:
- Что это такое?
- То, что вы видите.

Маргарита Пазыч – В вихре гонений

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, Миссия Вестника мира, 2005. – 108 с.
ISBN 3-931346-92-7

Маргарита Пазыч – В вихре гонений – Содержание

  • Арест
  • Молодежное общение
  • Первые шаги в тюрьме
  • Под следствием
  • Беседы с КГБ
  • Без мужа
  • Судебный процесс
  • Где папа?
  • Письма - чудесное утешение
  • В лагере
  • Драгоценная Книга
  • Призван сеять
  • В темнице был - и вы посетили
  • Освобождение

Маргарита Пазыч – Не хлебом единым… - Из истории издательства «Христианин»Маргарита Пазыч – Не хлебом единым… - Из истории издательства «Христианин»

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2001. – 266 с.

Маргарита Пазыч – Не хлебом единым… - Содержание

  • Чудесный подарок
  • История созлания издательства «Христианин»
  • Заявление
  • Излательству «Христианин»
  • Не хлебом елиным жив человек
  • Мы чувствовали зависимость от Господа
  • Она сделала, что могла
  • Чрезвычайное сообшение
  • Их лина сияли
  • Верный в малом
  • Мы считали себя самыми богатыми!
  • Мой путь в излательство «Христианин»
  • Ролительская жертва
  • Благодарю вас
  • Сообшение СЦ ЕХБ
  • Судебный пронесе в г. Кингисепп
  • Письма - огромное свидетельство
  • Если бы не Господь был с нами
  • Протокол изъятия христианской литературы
  • Вознагражденная вера
  • Первый «Вестник»
  • Срочное сообшение
  • Обрашение
  • Судебный пронесс в г. Днепропетровске
  • «Этого я не вынесу...»
  • Послушание Богу - потребность души
  • Я очень люблю жизнь!
  • За что?
  • Место молитвы - березка
  • Они везли Библии
  • Обращение издательства «Христианин»
  • Судебный пронесе в г. Краснодаре
  • Пусть Бог вас вознаградит!
  • С радостью жду суда
  • Господь мне помощник!
  • Господи, Ты достоин славы!
  • Ходатайство о Библии
  • Желаю остаться верным
  • Благодарим за поддержку
  • Эти скорби мне необходимы
  • Арест переплетной точки
  • Бог заботится обо мне!
  • Судебный пронесе в г. Павлодаре
  • Печатная точка в г. Иссыке
  • Она завершила свое служение
  • Сообщение
  • «Ты знаешь путь...»
  • Судебный пронесс в Молдавии
  • Господь держит жребий мой
  • Слава Богу за все!
  • Чему вы так радуетесь?
  • Сколько стоит Библия
Views 222
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

