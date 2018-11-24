Древнерусская «Пчела» представляет собой перевод византийского сборника изречений, содержащего отрывки из Евангелия и Апостола, из ветхозаветных книг — Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Притчей Соломоновых, Премудрости Соломона, Екклезиаста и некоторых других, а также из сочинений Отцов Церкви и античных философов и писателей. Сборник разделен на главы, каждая из которых посвящена определенной теме. В состав древнерусской «Пчелы» древнейшей редакции входит 71 глава [Творогов 1987].

«Пчела»: Древнерусский перевод в 2-х томах. Том I

Памятники славяно-русской письменности. Новая серия

Отв. ред. А. М. Молдован; Изд. подгот. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева

Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова;

Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2008 г.—888 c.

ISBN 978-5-9551-0271-9

«Пчела»: Древнерусский перевод в 2-х томах - Том II

Памятники славяно-русской письменности. Новая серия

Отв. ред. А. М. Молдован; Изд. подгот. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева

Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова;

Мосвка: Рукописные памятники Древней Руси, 2008 г.—640 c.

ISBN 978-5-9551-0272-6

«Пчела»: Древнерусский перевод в 2-х томах – Содержание

Том I

Древнерусский перевод «Пчелы» (А. А. Пичхадзе)

Воспроизведение издания В. А. Семенова

Опечатки в издании В. А. Семенова

«Пчела» по списку РГАДА, ф. 181 № 370 XV в.

Описание рукописи (И. И. Макеева)

Принципы воспроизведения текста

Текст с палеографическими примечаниями

Том II

Предисловие к указателям

Древнерусско‑греческий указатель

Древнерусско‑греческий указатель

(дополнения по Архивскому списку)

Греческо‑древнерусский указатель

Греческо‑древнерусский указатель

(дополнения по Архивскому списку)

Обратный словник

Обратный словник

(дополнения по Архивскому списку)

Указатель библейских цитат

Тексты Св. Писания и парафразы в извлечениях из сочинений Отцов Церкви

«Пчела»: Древнерусский перевод. Том I - ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗДАНИЯ В. А. СЕМЕНОВА. ВВЕДЕНІЕ

Пергаменный списокъ Пчелы хранится въ Императорской Публичной библіотекѣ, куда онъ поступилъ въ 1845 году изъ собранія Фролова. Книга (392 стран., въ листъ), переплетена въ толстыя доски, обтянутыя кожею съ тисненіями. На верхней доскѣ, въ срединѣ узора можно разобрать изображеніе скачущаго оленя, вокругъ котораго трудно читаемая надпись: лаеть(?)... еленъ желаете на істочніи. .. такоже; на нижней доскѣ узоръ проще, въ углахъ отверстія отъ бывшихъ жуковъ. Застежки узорныя мѣдныя, съ изображеніями херувимовъ. Пергаменъ не вездѣ одинакій: въ большинствѣ случаевъ онъ средней толщины, но есть листы довольно тонкіе,напр., 9-ый, 12-ый, 17-ый, 20-ый, 35-ый, 38-ой и др. По мѣстамъ въ пергаменѣ изъяны въ видѣ болѣе или менѣе широкихъ отверстій. Рукопись вообще сохранилась очень хорошо. Слѣды долговременнаго и частаго употребленія видны только въ томъ, что кое-гдѣ первоначальное письмо стерлось, и кто-то изъ читателей подправилъ стершееся; иногда къ подправкамъ прибавлены краткія объяснительный приписки. Пропусковъ въ текстѣ, обусловленныхъ утратою листовъ, нѣтъ, только въ началѣ книги потерянъ заглавный листъ, если вѣрить записи, помѣщенной на первомъ листѣ рукописи. Запись эта XVIII столѣтія и читается такъ: 1710 год 8 марта 12 дна куплена сія книга харатеиная глемая пчела то есть. Собранї раны и кратких и полезныхъ цвѣтовъ и стихов у- книжнаго мастера переплетчика Івана матвеева сна Г... гари за чисто.....

Кромѣ этихъ двухъ записей, позднѣйшему времени принадлежитъ множество разнообразныхъ отмѣтокъ, сдѣланныхъ, конечно, читавшими нашу Пчелу, и свидѣтельствующихъ, что рукопись была въ большомъ употребленіи и читалась съ полнымъ вниманіемъ. Прежде всего обращаетъ вниманіе масса значковъ, имѣющихъ Форму крестика: ими, вѣроятно, хотѣли отмѣтить наиболѣе понравившіяся мѣста, изреченія (этимъ же желаніемъ, можетъ быть, объясняется и то, что начальный слова многихъ изреченій подчеркнуты чернилами). Значки разбросаны по всей рукописи.