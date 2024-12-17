Предлагаемая Вашему вниманию книга — лишь часть многолетнего эзотерического исследования, в результате которого автор пришел к выводу, что знаменитые великие пирамиды Гизы, Сфинкс и расположенные рядом с ними храмы представляют собой единый комплекс — жреческий городок. Назначение этого комплекса заключалось не только в воспитании иерархов и сохранении сакрального знания, но и в том, чтобы на энергетическом (астральном) уровне провести душу усопшего фараона или жреца по потустороннему миру, после чего душа могла отправиться в небесное царство богов либо воплотиться снова на Земле как фараон или жрец.

Эзотерическая концепция автора заключается и в том, что жреческий городок являлся школой посвящения, где проходили мистерии для поэтапного возведения ученика, адепта в сан иерофанта, жреца, учителя, мага, целителя.

Эта книга представляет собой полемику с исследователями, пытающимися расшифровать тайны пирамид в Гизе. Российские читатели имеют возможность познакомиться с гипотезами Р. Бьювэла и Э. Джилберта, авторов книги «Секреты пирамид»; Г. Хэнкока («Следы богов»); П. Брайтона («Путешествие в сакральный Египет»); НА. Глазковой и В. Ланда («Вселенские тайны пирамид и Атлантиды» и «Вселенские тайны Марса, инопланетных глифов и пирамид»); А.Ф. Черняева («Тайна пирамиды Хефрена» и «Большой Сфинкс: знак беды»); В.П. Бабанина («Самые большие загадки прошлого»); Ж.Ф. Лауэра («Загадки Египетских пирамид»); У. Баджа («Египетская религия. Египетская магия»); М. Хоуп («Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта?»); А. Морэ («Во времена фараонов»), а также К. Жака, Л. Котрелла и др.

К сожалению, ортодоксальные египтологи считают, что пирамиды в Гизе являются гробницами фараонов и их жен. Мы же разделяем мнение Джона Тейлора, который говорил, что Бог явил и материализовал в Великой пирамиде основы математических и геометрических знаний, чтобы сохранить их для тех, кто способен понять и воспользоваться ими. Мы также согласны с Ж. Барбареном, что внешние очертания пирамиды Хеопса выражают «основные формулы Вселенной» и что ее внутренние помещения «относятся к современной истории человечества», а сами комнаты в пирамиде являлись «местом посвящения».

Е.П. Блаватская писала, что «внешними формами Великая пирамида символизирует принципы, легшие в основу создания природы, одновременно иллюстрируя тем самым принципы геометрии, математики, астрологии и астрономии». Только добавим, что это относится ко всему комплексу пирамид Гизы. Эта «Каменная Библия» хранит всю мудрость, все прошлое и все будущее человечества в диапазоне 26 тысяч лет, одного космического года (25 920 лет). Комплекс пирамид в Гизе поистине является «календарем судеб человеческих».

Как верно заметил А.Ф. Черняев, «поскольку развитие человечества, как и развитие Земли, имеет циклическое течение, а гибель одной, даже самой мощной и развитой цивилизации, по-видимому, не становится гибелью всего человечества и только сопровождается отбрасыванием его к состоянию дикости, то важнейшей обязанностью погибающей цивилизации становится передача всей накопленной научной информации через множество тысячелетий вновь нарождающейся цивилизации. И как раз к тому периоду ее развития, когда эти знания могут быть поняты и использованы людьми» («Тайна пирамиды Хефрена»).

Александр Иванович Печенкин – Тайны долины пирамид

Москва: Вече, 2000. – 512 с. - («Тайны древних цивилизаций»).

ISBN 5-7838-0452-5

Александр Иванович Печенкин – Тайны долины пирамид – Содержание

К читателям

Глава 1. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ ПОЛЯ БРАЙТОНА

СФИНКС

Глава 2. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ Н. ГЛАЗКОВОЙ И В. ЛАНДА

Глава 3. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ В.П. БАБАНИНА

Глава 4. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ А.Ф. ЧЕРНЯЕВА

РУССКИЕ САЖЕНИ

ПАНЕЛИ ХЕСИ-РА

Глава 5. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ Г. ХЭНКОКА

ПИРАМИДА МИКЕРИНА(МЕНКАУРА)

ПИРАМИДА ХЕФРЕНА (ХАФРА)

ПИРАМИДА ХЕОПСА (ХУФУ)

ОТСУТСТВИЕ НАДПИСЕЙ

ПОМЕТКИ ГОВАРДА ВАЙСА

НАДПИСЬ НА СТЕЛЕ

НОВЫЕ ВОПРОСЫ

КАМЕРА ЦАРИЦЫ

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ

ПРЕДКАМЕРА

КАМЕРА ЦАРЯ

ДРУГИЕ ОТКРЫТИЯ

СФИНКС

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ

ПРЕДСКАЗАНИЯ

Глава 6. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ Р. БЬЮВЭЛА И Э. ДЖИЛ БЕРТА

МИФЫ, ЗВЕЗДЫ И СОЗВЕЗДИЯ

БЕНБЕН И ФЕНИКС

БЕНБЕН И РИТУАЛ

РИТУАЛ В КОМНАТЕ ЦАРИЦЫ

ШАХТЫ В ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЕ

ПИРАМИДА, СЕКСУАЛЬНОСТЬ, ПОСВЯЩЕНИЕ

МОЛЧАНИЕ — ЭТИКА ПОСВЯЩАЕМОГО

ОМОВЕНИЕ

ИСИДА — ПОСВЯЩЕННЫЙ

АНУБИС — ОТКРЫВАТЕЛЬ ПУТЕЙ

ТАЙНЫЕ ЭТАПЫ ПОСВЯЩЕНИЯ

ОТКРОВЕНИЕ И СМЕРТЬ

СВЯЩЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЗАПЕЧАТАННОЕ СЕМЯ

ПРИПОЛЯРНЫЕ ТЕСЛА-УПУАТ

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА

БОЛЬШАЯ ПИРАМИДА

СИМВОЛИКА НИШИ

ТАЙНА БОЛЬШОЙ ГАЛЕРЕИ

ПИРАМИДЫ — ТЕЛО ОСИРИСА

Глава 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ Н.Н. ГЛАЗКОВОЙ И В.Е. ЛАНДА

О СФИНКСЕ

Глава 8. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ Ж.Ф. ЛАУЭРА

РАСШИФРОВКА СЛОВА «ПИРАМИДА»

ЗАГАДОЧНОСТЬ ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ

Глава 9. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ УОЛЛИСА БАДЖА

ТАЙНА ЧИСЛА 42

Глава 10. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ МЕРРИ ХОУП

РАЗМЕРЫ ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ

ОБРАЗ СФИНКСА

ПТАХ-СЕХМЕТ-НЕФЕРТУМ-ТОТ-ИМХОТЕП

ТАЙНА РАСЧЛЕНЕННОГО ОСИРИСА

ПРИЧИНА МУМИФИЦИРОВАНИЯ

ФАЛЛОС И ЗАЧАТИЕ

ПРИЧИНА СМЕЩЕНИЯ ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ

ТОТ-СЕТ

ТОТ — УЧИТЕЛЬ БЕЛОЙ РАСЫ

КОГДА РОЖДАЕТСЯ МЕССИЯ

Глава 11. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ А. МОРЭ

РИТУАЛ ОЖИВЛЕНИЯ

ТАЙНА СЕТА

О ПИРАМИДАХ

Глава 12. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ КРИСТИАНА ЖАКА

ИМХОТЕП

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА

СНОФРУ

СКАЗКА ИЛИ ПОСВЯЩЕНИЕ

ХУФУ

ЧАРОДЕЙ ДЖЕДИ

ПИРАМИДА ХЕОПСА

ХАФРА

СФИНКС

МЕНКАУР

Глава 13. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ А.И. ВОЙЦЕХОВСКОГО

О СФИНКСЕ

О ПИРАМИДЕ ХЕОПСА

Глава 14. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ ЛЕОНАРДА КОТРЕЛЛА

МАТЬ ИМХОТЕПА

Глава 15. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

АПИС-БЫК, ИЛИ ПОСВЯЩЕННЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРАМИД

Глава 16. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ «КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»

РА — ТВОРЕЦ (ОТЕЦ), ЛЮБОВНИК И СЫН

БОГ ПТА(ПТАХ)

МАТЕМАТИКА И МЕРЫ

Список литературы

Об авторе