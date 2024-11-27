Педулла, Габриэль - Никколо Макиавелли - Стяжать власть, не стяжать славу

Никколо Макиавелли — представитель одного из тех поколений, которым выпадает жить во времена, когда настоящее жестоко и немилосердно, а в недавнем прошлом всем видится золотой век. Для самого Макиавелли эта черта, разделившая время на «до» и «после», была проведена в 1494 году. Ему тогда исполнилось двадцать пять лет, а Карл VIII, король Франции, перешел Альпы с огромной армией, решив предъявить права на свое наследие — Неаполитанское королевство. Вторжение монарха на Апеннинский полуостров не только изменило местный баланс сил на несколько веков, но и стало настоящей катастрофой в сознании итальянцев. Поэтому суть произведений Макиавелли раскроется перед нами только в том случае, если мы будем помнить, что они созданы на фоне глубочайшего потрясения культурных, политических и экзистенциальных основ бытия.

Ко времени, когда произошли эти события, Италия благоденствовала уже сорок лет. Мир воцарился еще в те далекие дни, когда под натиском османов пал Константинополь (1453). Европу тогда охватил страх, и уже в следующем году сильнейшие итальянские державы заключили в Лоди договор, к которому впоследствии присоединились швейцарцы. С тех пор конфликты с вовлечением государств происходили на полуострове лишь изредка, и почти всегда их воспламенял воинственный папа Сикст IV (1471–1484). Так что мирные соглашения оказались необычайно эффективны, если закрыть глаза на то, что они не отразились на внутренних делах Неаполитанского королевства, где даже в период их действия случилась гражданская война. Подобная безмятежность покажется поистине райской, если мы вспомним, что происходило в те годы в других частях Европы. Франция одолела Англию в Столетней войне (1453), но насладиться плодами победы не успела: страну тут же охватили внутренние распри, и правящий дом вступил в борьбу с влиятельными феодалами. В Англии на протяжении тридцати лет (1455–1485) грызлись между собой Ланкастеры и Йорки. Испания все еще была разделена на четыре отдельных королевства, и пусть даже брак Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской положил начало объединению большей части Пиренейского полуострова, стране еще предстояла изнурительная и кровавая гражданская война (1475–1479), а вскоре после ее завершения королевская чета повела военную кампанию против Гранады, последнего оплота мусульман в Европе; эта кампания длилась десять лет (1482–1492) и завершилась победой испанцев.

В Италии формально сохранялся средневековый строй. Центр и север, включая Тоскану, под названием Итальянского королевства входили в состав Священной Римской империи. В остальных областях Центральной Италии властвовала церковь, и Неаполитанское королевство, в полном соответствии с системой феодальных отношений, считалось обычным вассалом папы римского, точно так же как Сардинское королевство — вассалом императора. Единственным городом-государством, официально независимым от двух обладателей верховной власти — церкви и империи, была Венеция, которая в IX веке получила полную юрисдикцию над Венецианской лагуной по соглашению между императорами Священной Римской империи и Византии.

Педулла, Габриэль - Никколо Макиавелли - Стяжать власть, не стяжать славу

Пер. Н. Баратова. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 224 с.

ISBN 978-5-389-24181-7 (Персона)

ISBN 978-5-389-25016-1 (Исторический интерес)

Педулла, Габриэль - Никколо Макиавелли – Содержание

Предисловие. Мыслитель с тысячью лиц

Глава 1. От гуманизма к политике

Потерянный рай

Революция!

Непрестанное изучение дел минувших

Многолетний опыт в делах настоящих

Глава 2. Народный «Государь»

Иллюзия, фундамент и поток

«Государь» как «зерцало»

«Государь» как «совет»

Полезные добродетели

Искусство связей

Глава 3. В одном саду с древними римлянами

А что если? Урок «несбывшегося прошлого»

«Рассуждения» как «форма дискурса»

Конституционная инженерия

По стопам Дионисия Галикарнасского

Позитивные конфликты (и другие блестящие идеи)

Как умирают республики

Гражданская религия: древность и наши дни

Как выживают республики

Глава 4. Возвращение к славе

И вновь политика

«Мандрагора» на сцене Флоренции

Изобретение тактики: «О военном искусстве»

Политическая теория другими средствами: «История Флоренции»

Глава 5. Дальнейшая судьба

Спорное наследие (1523–1539)

Макиавелли — теоретик абсолютизма и враг аристократов

Макиавелли — сторонник плебисцита

Макиавелли — хладнокровный политолог

Макиавелли — антихрист

Макиавелли — тайный республиканец

Порицания и доработки (1540–1815)

Атеист и друг тиранов

Макиавелли — натуралист

Макиавелли — методист

Теоретик государственного интереса

Неоаристотелианец

Теоретик смешанного строя

Макиавелли — революционер

В зеркале Великой французской революции (1816–1945)

В зеркале Веймарской республики (1946 — до наших дней)

Хронология

К дальнейшему прочтению