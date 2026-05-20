Пэджет - Божественные кошки
Япония — одно из средоточий глобальной культуры кошек: от древних дневников и храмовых легенд до укиё-э, манэки-нэко, кошачьих духов, котомонстров и современной культуры «кавай». Рианнон Пэджет показывает, как кошка в японском искусстве стала не только домашним спутником, но и символом удачи, женственности, уюта, тайны, юмора и сверхъестественной силы.
Книга рассказывает о жизни кошек через японскую визуальную культуру: ксилографии, свитки, театральные сюжеты, фольклорные истории, изображения шелководства, кабуки, сатиры и религиозной символики. Это исследование соединяет историю искусства, культурологию и любовь к кошкам, показывая, как японские художники видели в них и полезных мышеловов, и домашних божеств, и демонических существ, и философских собеседников.
Пэджет Рианнон. – Божественные кошки. Кошка в японском искусстве. – М.: Касталия, 2026. – 244 с.
ISBN 978-5-908110-48-8
Об авторе
Предисловие
Величественные мышеловы
Выход кошки на сцену
Истории о кошках
Кошки и шелководство
Обереги с крысоловами
Кошки, отпугивающие мышей
Котогерои и крысодемоны
Домашние компаньоны или домашние божества?
Императорские питомцы
Любимая кошка Фудзивары-но Тэйка
Вместе уютнее
Кошки и дети
Кошки в саду
Кошки и женщины
Кошки и красавицы
Третья принцесса и ее кошка
Кошки публичных домов
Кошка Усугумо
Обнаженные кошки
Кошки-музы
Кошки в студии
Кошачья красота
Кошки и модернисты
Кимоно с кошками
Кошки, приносящие удачу
Предсказывающие судьбу кошки
Манэки-нэко
Местные стили манэки-нэко
Кошка окимоно с компасом
Безобразия и хаос: котомонстры
Сверхъестественные кошки
Коты из театра кабуки Окадзаки
Котодемон из Сага
Чудовищные кошки, побежденные воинами
Кошки в юморе и сатире
Боги и бессмертные существа
Кошки с тракта Токайдо
Кошки — звезды кабуки
Кошки в школе, купающиеся кошки и кошачья акробатика
Кот и мышиные игры
Кошки философов, учителей и кошачьи послания
Кошачий символизм
Спящие кошки
Мастер Нансэн убивает котенка
Народное творчество оцу-э
Большие кошки
Символизм тигра
Тигры и драконы
Четверо спящих
Тигры и воины
Истинная свирепость
Тигр Рёкоку
Львы и тигры
Благодарности
