Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пэджет - Божественные кошки

Пэджет - Божественные кошки
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism

Япония — одно из средоточий глобальной культуры кошек: от древних дневников и храмовых легенд до укиё-э, манэки-нэко, кошачьих духов, котомонстров и современной культуры «кавай». Рианнон Пэджет показывает, как кошка в японском искусстве стала не только домашним спутником, но и символом удачи, женственности, уюта, тайны, юмора и сверхъестественной силы.

Книга рассказывает о жизни кошек через японскую визуальную культуру: ксилографии, свитки, театральные сюжеты, фольклорные истории, изображения шелководства, кабуки, сатиры и религиозной символики. Это исследование соединяет историю искусства, культурологию и любовь к кошкам, показывая, как японские художники видели в них и полезных мышеловов, и домашних божеств, и демонических существ, и философских собеседников.

Пэджет Рианнон – Божественные кошки – Кошка в японском искусстве

Пэджет Рианнон. – Божественные кошки. Кошка в японском искусстве. – М.: Касталия, 2026. – 244 с.
ISBN 978-5-908110-48-8

Пэджет Рианнон – Божественные кошки – Содержание

  • Об авторе

  • Предисловие

  1. Величественные мышеловы

  • Выход кошки на сцену

  • Истории о кошках

  • Кошки и шелководство

  • Обереги с крысоловами

  • Кошки, отпугивающие мышей

  • Котогерои и крысодемоны

  1. Домашние компаньоны или домашние божества?

  • Императорские питомцы

  • Любимая кошка Фудзивары-но Тэйка

  • Вместе уютнее

  • Кошки и дети

  • Кошки в саду

  1. Кошки и женщины

  • Кошки и красавицы

  • Третья принцесса и ее кошка

  • Кошки публичных домов

  • Кошка Усугумо

  • Обнаженные кошки

  1. Кошки-музы

  • Кошки в студии

  • Кошачья красота

  • Кошки и модернисты

  • Кимоно с кошками

  1. Кошки, приносящие удачу

  • Предсказывающие судьбу кошки

  • Манэки-нэко

  • Местные стили манэки-нэко

  • Кошка окимоно с компасом

  1. Безобразия и хаос: котомонстры

  • Сверхъестественные кошки

  • Коты из театра кабуки Окадзаки

  • Котодемон из Сага

  • Чудовищные кошки, побежденные воинами

  1. Кошки в юморе и сатире

  • Боги и бессмертные существа

  • Кошки с тракта Токайдо

  • Кошки — звезды кабуки

  • Кошки в школе, купающиеся кошки и кошачья акробатика

  • Кот и мышиные игры

  1. Кошки философов, учителей и кошачьи послания

  • Кошачий символизм

  • Спящие кошки

  • Мастер Нансэн убивает котенка

  • Народное творчество оцу-э

  1. Большие кошки

  • Символизм тигра

  • Тигры и драконы

  • Четверо спящих

  • Тигры и воины

  • Истинная свирепость

  • Тигр Рёкоку

  • Львы и тигры

  • Благодарности

Views 30
Rating
Added 20.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books