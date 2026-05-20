Пэджет - Божественные кошки

Япония — одно из средоточий глобальной культуры кошек: от древних дневников и храмовых легенд до укиё-э, манэки-нэко, кошачьих духов, котомонстров и современной культуры «кавай». Рианнон Пэджет показывает, как кошка в японском искусстве стала не только домашним спутником, но и символом удачи, женственности, уюта, тайны, юмора и сверхъестественной силы.

Книга рассказывает о жизни кошек через японскую визуальную культуру: ксилографии, свитки, театральные сюжеты, фольклорные истории, изображения шелководства, кабуки, сатиры и религиозной символики. Это исследование соединяет историю искусства, культурологию и любовь к кошкам, показывая, как японские художники видели в них и полезных мышеловов, и домашних божеств, и демонических существ, и философских собеседников.

Пэджет Рианнон – Божественные кошки – Кошка в японском искусстве

Пэджет Рианнон. – Божественные кошки. Кошка в японском искусстве. – М.: Касталия, 2026. – 244 с.

ISBN 978-5-908110-48-8

Пэджет Рианнон – Божественные кошки – Содержание

Об авторе

Предисловие

Величественные мышеловы

Выход кошки на сцену

Истории о кошках

Кошки и шелководство

Обереги с крысоловами

Кошки, отпугивающие мышей

Котогерои и крысодемоны

Домашние компаньоны или домашние божества?

Императорские питомцы

Любимая кошка Фудзивары-но Тэйка

Вместе уютнее

Кошки и дети

Кошки в саду

Кошки и женщины

Кошки и красавицы

Третья принцесса и ее кошка

Кошки публичных домов

Кошка Усугумо

Обнаженные кошки

Кошки-музы

Кошки в студии

Кошачья красота

Кошки и модернисты

Кимоно с кошками

Кошки, приносящие удачу

Предсказывающие судьбу кошки

Манэки-нэко

Местные стили манэки-нэко

Кошка окимоно с компасом

Безобразия и хаос: котомонстры

Сверхъестественные кошки

Коты из театра кабуки Окадзаки

Котодемон из Сага

Чудовищные кошки, побежденные воинами

Кошки в юморе и сатире

Боги и бессмертные существа

Кошки с тракта Токайдо

Кошки — звезды кабуки

Кошки в школе, купающиеся кошки и кошачья акробатика

Кот и мышиные игры

Кошки философов, учителей и кошачьи послания

Кошачий символизм

Спящие кошки

Мастер Нансэн убивает котенка

Народное творчество оцу-э

Большие кошки

Символизм тигра

Тигры и драконы

Четверо спящих

Тигры и воины

Истинная свирепость

Тигр Рёкоку

Львы и тигры