В пятницу, около трех часов пополудни, я присоединилась к потоку машин, неторопливо двигавшемуся по ю-й скоростной федеральной трассе в направлении лос-анджелесского Швейного квартала. Мне понадобилось прикупить несколько экстраординарных пуговиц, чтобы обновить наряд, в котором я собиралась щеголять в эти выходные. Конечно, мне следовало выехать раньше, но я засиделась у компьютера, отвечая на пришедшие по электронной почте письма. Если бы не эти ужасные пробки, то небольшая экскурсия до магазина с дорогой туда и обратно заняла бы, как обычно, менее часа.

Через несколько минут движения в общем потоке я глянула в зеркало заднего вида и увидела маячивший всего в паре дюймов от бампера моего автомобиля огромный внедорожник. Решив, что прилипала* пытается меня припугнуть и вынудить прибавить скорость, я почувствовала раздражение, поскольку он бесцеремонно вторгся в мое «дорожное пространство».

И тут у меня мелькнула мысль: «Преподам-ка я ему урок, еще больше снизив скорость. Он что, не видит, что в такой пробке небезопасно двигаться быстрее?»

Пока я раздумывала, дать ли мне сдачи грубияну или проигнорировать его, движение на трассе почти полностью застопорилось. Мой план заскочить в свой любимый магазинчик оптовой торговли тканями, схватить пуговицы и уже к четырем часам быть дома, чтобы с головой уйти в работу, рухнул. Теперь я сама была крайне разочарована черепашьей скоростью своего движения.

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение гнева

Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2014.-240 с.

ISBN 978-5-94861-196-9 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-48-8 (Виссон)

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение гнева - Содержание

Пролог. Этот безумный, безумный мир

Часть 1. Понимание природы зверя

1 день. Раздражение: управляйте провоцирующими гнев факторами

2 день. Разочарование: знайте, когда ходить, а когда погодить

3 день. Ярость: отключите блок питания гнева

4 день. Негодование: в гневе не теряйте благости

Часть 2. Оценка своей реакции на гнев

5 день. Избавьтесь от пассивно-агрессивной реакции

6 день. Откажитесь от агрессивных действий

7 день. Отстаивайте свои права, не теряя собственного достоинства

Часть 3. Управление провоцирующими гнев эмоциями

8 день. Страх

9 день. Крушение надежд

10 день. Ограбление

11 день. Унижение

12 день. Отверженность

13 день. Манипуляция

14 день. Ложное обвинение

15 день. Обездоленность

16 день. Неблагодарность

17 день. Бессилие

18 день. Депрессия

19 день. Пренебрежение

20 день. Вторжение в личное пространство

21 день. Критика

22 день. Неуважение

23 день. Предательство

24 день. Обида

25 день. Оскорбление

26 день. Подавленность

Часть 4. Управление провоцирующими гнев неэмоциональными факторами

27 день. Физическая боль

28 день. Пищевые продукты

29 день. Химический дисбаланс

30 день. Внешние факторы

Эпилог. Отпустите гнев

Примечания

Приложение. Библейские цитаты как средство против гнева

Дебора Пегай – 30 дней на укрощение стресса

Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2014. - 208 с.

ISBN 978-5-94861-208-9 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-56-3 (Виссон)

Дебора Пегай – 30 дней на укрощение стресса – Содержание

Благодарность

Пролог

1 день. Определите, что вызывает у вас стресс

2 день. Укрепите свой духовный фундамент

3 день. Просто выспитесь

4 день. Правильно питайтесь

5 день. Не забывайте о физических упражнениях

6 день. Руководствуйтесь своими убеждениями

7 день. Мудро планируйте свой день

8 день. Рачительно распоряжайтесь своими финансами

9 день. Не грешите

10 день. Живите сегодняшним днем

11 день. Умейте говорить «Нет»

12 день. Проявляйте покладистость

13 день. Делитесь полномочиями

14 день. Избавьтесь от завышенных ожиданий

15 день. Избегайте конфликтов

16 день. Простите своих обидчиков

17 день. Возьмите отпуск

18 день. Признайте свои ошибки и недостатки

19 день. Не стесняйтесь просить об одолжении

20 день. Ограничьте общение с теми, чье поведение вас нервирует

21 день. Создайте вокрут себя атмосферу спокойствия

22 день. Освойте технику релаксации

23 день. Чаще смейтесь

24 день. Не спешите

25 день. Позаботьтесь о наличии поддержки

26 день. Не провоцируйте стресс необдуманными словами

27 день. Избавьтесь от досадного разочарования

28 день. Не создавайте себе проблем своими же руками

29 день. Осознайте сферу своего влияния

30 день. Не теряйте оптимизма

Эпилог

Приложение 1. Перечень вопросов, позволяющих контролировать ежедневное снижение уровня стресса

Приложение 2. Священное Писание в борьбе со стрессом

Пегай, Дебора - 30 дней на укрощение языка

Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2014. - 160 с.

ISBN 978-5-94861-204-1 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-29-7 (Виссон)

Пегай, Дебора - 30 дней на укрощение языка – Содержание

Благодарность

Пролоr

1 день. Лживый язык

2 день. Льстивый язык

3 день. Коварный язык

4 день. Опрометчивый язык

5 день. Сеющий раздоры язык

6 день. Спорящий язык

7 день. Хвастливый язык

8 день. Самоуничижающий язык

9 день. КлевеIЦуЩий язык

10 день. Сплетничающий язык

11 день. Встревающий в чужие дела язык

12 день. Предающий язык

13 день. Унижающий язык

14 день. Пессимистичный язык

15 день. Всезнающий язык

16 день. Грубый язык

17 день. Бестактный язык

18 день. Агрессивный язык

19 день. Хамский язык

20 день. Осуждающий язык

21 день. Эгоистичный язык

22 день. Сквернословящий язык

23 день. Жалующийся язык

24 день. Мстительный язык

25 день. Обвиняющий язык

26 день. Разочаровывающий язык

27 день. Сомневающийся язык

28 день. Болтливый язык

29 день. Несдержанный язык

30 день. Отмалчивающийся язык

Эпилог