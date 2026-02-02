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Пегай - 30 дней на укрощение гнева

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение гнева
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
В пятницу, около трех часов пополудни, я присоединилась к потоку машин, неторопливо двигавшемуся по ю-й скоростной федеральной трассе в направлении лос-анджелесского Швейного квартала. Мне понадобилось прикупить несколько экстраординарных пуговиц, чтобы обновить наряд, в котором я собиралась щеголять в эти выходные. Конечно, мне следовало выехать раньше, но я засиделась у компьютера, отвечая на пришедшие по электронной почте письма. Если бы не эти ужасные пробки, то небольшая экскурсия до магазина с дорогой туда и обратно заняла бы, как обычно, менее часа.
Через несколько минут движения в общем потоке я глянула в зеркало заднего вида и увидела маячивший всего в паре дюймов от бампера моего автомобиля огромный внедорожник. Решив, что прилипала* пытается меня припугнуть и вынудить прибавить скорость, я почувствовала раздражение, поскольку он бесцеремонно вторгся в мое «дорожное пространство».
И тут у меня мелькнула мысль: «Преподам-ка я ему урок, еще больше снизив скорость. Он что, не видит, что в такой пробке небезопасно двигаться быстрее?»
Пока я раздумывала, дать ли мне сдачи грубияну или проигнорировать его, движение на трассе почти полностью застопорилось. Мой план заскочить в свой любимый магазинчик оптовой торговли тканями, схватить пуговицы и уже к четырем часам быть дома, чтобы с головой уйти в работу, рухнул. Теперь я сама была крайне разочарована черепашьей скоростью своего движения.

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение гнева

Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2014.-240 с.
ISBN 978-5-94861-196-9 (ЛКС)
ISBN 978-5-905913-48-8 (Виссон)

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение гнева - Содержание

Пролог. Этот безумный, безумный мир
Часть 1. Понимание природы зверя
  • 1 день. Раздражение: управляйте провоцирующими гнев факторами
  • 2 день. Разочарование: знайте, когда ходить, а когда погодить
  • 3 день. Ярость: отключите блок питания гнева
  • 4 день. Негодование: в гневе не теряйте благости
Часть 2. Оценка своей реакции на гнев
  • 5 день. Избавьтесь от пассивно-агрессивной реакции
  • 6 день. Откажитесь от агрессивных действий
  • 7 день. Отстаивайте свои права, не теряя собственного достоинства
Часть 3. Управление провоцирующими гнев эмоциями
  • 8 день. Страх
  • 9 день. Крушение надежд
  • 10 день. Ограбление
  • 11 день. Унижение
  • 12 день. Отверженность
  • 13 день. Манипуляция
  • 14 день. Ложное обвинение
  • 15 день. Обездоленность
  • 16 день. Неблагодарность
  • 17 день. Бессилие
  • 18 день. Депрессия
  • 19 день. Пренебрежение
  • 20 день. Вторжение в личное пространство
  • 21 день. Критика
  • 22 день. Неуважение
  • 23 день. Предательство
  • 24 день. Обида
  • 25 день. Оскорбление
  • 26 день. Подавленность
Часть 4. Управление провоцирующими гнев неэмоциональными факторами
  • 27 день. Физическая боль
  • 28 день. Пищевые продукты
  • 29 день. Химический дисбаланс
  • 30 день. Внешние факторы
Эпилог. Отпустите гнев
Примечания
Приложение. Библейские цитаты как средство против гнева

Дебора Пегай – 30 дней на укрощение стрессаДебора Пегай – 30 дней на укрощение стресса

Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2014. - 208 с.
ISBN 978-5-94861-208-9 (ЛКС)
ISBN 978-5-905913-56-3 (Виссон)

Дебора Пегай – 30 дней на укрощение стресса – Содержание

Благодарность
Пролог
  • 1 день. Определите, что вызывает у вас стресс
  • 2 день. Укрепите свой духовный фундамент
  • 3 день. Просто выспитесь
  • 4 день. Правильно питайтесь
  • 5 день. Не забывайте о физических упражнениях
  • 6 день. Руководствуйтесь своими убеждениями
  • 7 день. Мудро планируйте свой день
  • 8 день. Рачительно распоряжайтесь своими финансами
  • 9 день. Не грешите
  • 10 день. Живите сегодняшним днем
  • 11 день. Умейте говорить «Нет»
  • 12 день. Проявляйте покладистость
  • 13 день. Делитесь полномочиями
  • 14 день. Избавьтесь от завышенных ожиданий
  • 15 день. Избегайте конфликтов
  • 16 день. Простите своих обидчиков
  • 17 день. Возьмите отпуск
  • 18 день. Признайте свои ошибки и недостатки
  • 19 день. Не стесняйтесь просить об одолжении
  • 20 день. Ограничьте общение с теми, чье поведение вас нервирует
  • 21 день. Создайте вокрут себя атмосферу спокойствия
  • 22 день. Освойте технику релаксации
  • 23 день. Чаще смейтесь
  • 24 день. Не спешите
  • 25 день. Позаботьтесь о наличии поддержки
  • 26 день. Не провоцируйте стресс необдуманными словами
  • 27 день. Избавьтесь от досадного разочарования
  • 28 день. Не создавайте себе проблем своими же руками
  • 29 день. Осознайте сферу своего влияния
  • 30 день. Не теряйте оптимизма
Эпилог
  • Приложение 1. Перечень вопросов, позволяющих контролировать ежедневное снижение уровня стресса
  • Приложение 2. Священное Писание в борьбе со стрессом

Пегай, Дебора - 30 дней на укрощение языкаПегай, Дебора - 30 дней на укрощение языка

Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2014. - 160 с.
ISBN 978-5-94861-204-1 (ЛКС)
ISBN 978-5-905913-29-7 (Виссон)

Пегай, Дебора - 30 дней на укрощение языка – Содержание

Благодарность
Пролоr
  • 1 день. Лживый язык
  • 2 день. Льстивый язык
  • 3 день. Коварный язык
  • 4 день. Опрометчивый язык
  • 5 день. Сеющий раздоры язык
  • 6 день. Спорящий язык
  • 7 день. Хвастливый язык
  • 8 день. Самоуничижающий язык
  • 9 день. КлевеIЦуЩий язык
  • 10 день. Сплетничающий язык
  • 11 день. Встревающий в чужие дела язык
  • 12 день. Предающий язык
  • 13 день. Унижающий язык
  • 14 день. Пессимистичный язык
  • 15 день. Всезнающий язык
  • 16 день. Грубый язык
  • 17 день. Бестактный язык
  • 18 день. Агрессивный язык
  • 19 день. Хамский язык
  • 20 день. Осуждающий язык
  • 21 день. Эгоистичный язык
  • 22 день. Сквернословящий язык
  • 23 день. Жалующийся язык
  • 24 день. Мстительный язык
  • 25 день. Обвиняющий язык
  • 26 день. Разочаровывающий язык
  • 27 день. Сомневающийся язык
  • 28 день. Болтливый язык
  • 29 день. Несдержанный язык
  • 30 день. Отмалчивающийся язык
Эпилог
  • Приложение 1. Ежедневный контроль над языком
  • Приложение 2. Альтернативный выбор языка
  • Приложение 3. Арсенал библейских цитат о языке
Views 394
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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