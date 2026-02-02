Пегай - 30 дней на укрощение гнева
В пятницу, около трех часов пополудни, я присоединилась к потоку машин, неторопливо двигавшемуся по ю-й скоростной федеральной трассе в направлении лос-анджелесского Швейного квартала. Мне понадобилось прикупить несколько экстраординарных пуговиц, чтобы обновить наряд, в котором я собиралась щеголять в эти выходные. Конечно, мне следовало выехать раньше, но я засиделась у компьютера, отвечая на пришедшие по электронной почте письма. Если бы не эти ужасные пробки, то небольшая экскурсия до магазина с дорогой туда и обратно заняла бы, как обычно, менее часа.
Через несколько минут движения в общем потоке я глянула в зеркало заднего вида и увидела маячивший всего в паре дюймов от бампера моего автомобиля огромный внедорожник. Решив, что прилипала* пытается меня припугнуть и вынудить прибавить скорость, я почувствовала раздражение, поскольку он бесцеремонно вторгся в мое «дорожное пространство».
И тут у меня мелькнула мысль: «Преподам-ка я ему урок, еще больше снизив скорость. Он что, не видит, что в такой пробке небезопасно двигаться быстрее?»
Пока я раздумывала, дать ли мне сдачи грубияну или проигнорировать его, движение на трассе почти полностью застопорилось. Мой план заскочить в свой любимый магазинчик оптовой торговли тканями, схватить пуговицы и уже к четырем часам быть дома, чтобы с головой уйти в работу, рухнул. Теперь я сама была крайне разочарована черепашьей скоростью своего движения.
Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение гнева
Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2014.-240 с.
ISBN 978-5-94861-196-9 (ЛКС)
ISBN 978-5-905913-48-8 (Виссон)
Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение гнева - Содержание
Пролог. Этот безумный, безумный мир
Часть 1. Понимание природы зверя
- 1 день. Раздражение: управляйте провоцирующими гнев факторами
- 2 день. Разочарование: знайте, когда ходить, а когда погодить
- 3 день. Ярость: отключите блок питания гнева
- 4 день. Негодование: в гневе не теряйте благости
Часть 2. Оценка своей реакции на гнев
- 5 день. Избавьтесь от пассивно-агрессивной реакции
- 6 день. Откажитесь от агрессивных действий
- 7 день. Отстаивайте свои права, не теряя собственного достоинства
Часть 3. Управление провоцирующими гнев эмоциями
- 8 день. Страх
- 9 день. Крушение надежд
- 10 день. Ограбление
- 11 день. Унижение
- 12 день. Отверженность
- 13 день. Манипуляция
- 14 день. Ложное обвинение
- 15 день. Обездоленность
- 16 день. Неблагодарность
- 17 день. Бессилие
- 18 день. Депрессия
- 19 день. Пренебрежение
- 20 день. Вторжение в личное пространство
- 21 день. Критика
- 22 день. Неуважение
- 23 день. Предательство
- 24 день. Обида
- 25 день. Оскорбление
- 26 день. Подавленность
Часть 4. Управление провоцирующими гнев неэмоциональными факторами
- 27 день. Физическая боль
- 28 день. Пищевые продукты
- 29 день. Химический дисбаланс
- 30 день. Внешние факторы
Эпилог. Отпустите гнев
Примечания
Приложение. Библейские цитаты как средство против гнева
Дебора Пегай – 30 дней на укрощение стресса
Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2014. - 208 с.
ISBN 978-5-94861-208-9 (ЛКС)
ISBN 978-5-905913-56-3 (Виссон)
Дебора Пегай – 30 дней на укрощение стресса – Содержание
Благодарность
Пролог
- 1 день. Определите, что вызывает у вас стресс
- 2 день. Укрепите свой духовный фундамент
- 3 день. Просто выспитесь
- 4 день. Правильно питайтесь
- 5 день. Не забывайте о физических упражнениях
- 6 день. Руководствуйтесь своими убеждениями
- 7 день. Мудро планируйте свой день
- 8 день. Рачительно распоряжайтесь своими финансами
- 9 день. Не грешите
- 10 день. Живите сегодняшним днем
- 11 день. Умейте говорить «Нет»
- 12 день. Проявляйте покладистость
- 13 день. Делитесь полномочиями
- 14 день. Избавьтесь от завышенных ожиданий
- 15 день. Избегайте конфликтов
- 16 день. Простите своих обидчиков
- 17 день. Возьмите отпуск
- 18 день. Признайте свои ошибки и недостатки
- 19 день. Не стесняйтесь просить об одолжении
- 20 день. Ограничьте общение с теми, чье поведение вас нервирует
- 21 день. Создайте вокрут себя атмосферу спокойствия
- 22 день. Освойте технику релаксации
- 23 день. Чаще смейтесь
- 24 день. Не спешите
- 25 день. Позаботьтесь о наличии поддержки
- 26 день. Не провоцируйте стресс необдуманными словами
- 27 день. Избавьтесь от досадного разочарования
- 28 день. Не создавайте себе проблем своими же руками
- 29 день. Осознайте сферу своего влияния
- 30 день. Не теряйте оптимизма
Эпилог
- Приложение 1. Перечень вопросов, позволяющих контролировать ежедневное снижение уровня стресса
- Приложение 2. Священное Писание в борьбе со стрессом
Пегай, Дебора - 30 дней на укрощение языка
Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2014. - 160 с.
ISBN 978-5-94861-204-1 (ЛКС)
ISBN 978-5-905913-29-7 (Виссон)
Пегай, Дебора - 30 дней на укрощение языка – Содержание
Благодарность
Пролоr
- 1 день. Лживый язык
- 2 день. Льстивый язык
- 3 день. Коварный язык
- 4 день. Опрометчивый язык
- 5 день. Сеющий раздоры язык
- 6 день. Спорящий язык
- 7 день. Хвастливый язык
- 8 день. Самоуничижающий язык
- 9 день. КлевеIЦуЩий язык
- 10 день. Сплетничающий язык
- 11 день. Встревающий в чужие дела язык
- 12 день. Предающий язык
- 13 день. Унижающий язык
- 14 день. Пессимистичный язык
- 15 день. Всезнающий язык
- 16 день. Грубый язык
- 17 день. Бестактный язык
- 18 день. Агрессивный язык
- 19 день. Хамский язык
- 20 день. Осуждающий язык
- 21 день. Эгоистичный язык
- 22 день. Сквернословящий язык
- 23 день. Жалующийся язык
- 24 день. Мстительный язык
- 25 день. Обвиняющий язык
- 26 день. Разочаровывающий язык
- 27 день. Сомневающийся язык
- 28 день. Болтливый язык
- 29 день. Несдержанный язык
- 30 день. Отмалчивающийся язык
Эпилог
- Приложение 1. Ежедневный контроль над языком
- Приложение 2. Альтернативный выбор языка
- Приложение 3. Арсенал библейских цитат о языке
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