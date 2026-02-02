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Пегай - 30 дней на укрощение страха

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение страха
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Я пишу эти строки, чтобы зафиксировать личный рекорд: впервые за все тридцать два года своего замужества я провела в нашем доме пять ночей подряд в полном одиночестве, поскольку Дарнелл покинул Канзас-Сити, чтобы навестить заболевшего брата. Хотя, по правде сказать, мне кажется, что его отсутствие длится гораздо дольше! До сих пор о подобном «подвиге» я и думать не смела, и тот факт, что несколько лет назад в наш дом вторглись грабители, лишь усугубил мой страх оставаться в доме одной. Тогда мне казалось, что я никогда не смогу без содрогания переступить порог нашего дома и особенно порог супружеской спальни, куда, собственно, и вломились грабители. Впрочем, по Божьей благодати безотлагательно принятые мной меры со временем помогли мне справиться с этим страхом и мирно почивать в собственной спальне, конечно же, под боком у Дарнелла.

Но, решившись написать книгу о том, как укротить страх, я поняла, каким беспрецедентным лицемерием с моей стороны выглядела бы теория, восхваляющая преобразующие сердца библейские принципы и методы, на фоне отказа применять их в собственной жизни, поэтому во имя безукоризненной репутации и ради избавления от рецидивов страха я поздно ночью... сижу в доме... совершенно одна. И пока вроде бы неплохо с этим справляюсь.

Завтра должен вернуться Дарнелл. За прошедшие пять дней я блистательно справилась с искушением проработать ночи напролет, дабы избежать необходимости отправляться в постель в спальне окутанного ночным мраком дома. Справилась я и с желанием упросить подругу заночевать у меня в гостях и не отправилась в пятидневную поездку с целью навестить одного из своих многочисленных родственников. Сражаясь с очередным приступом ночного страха, я сумела его победить, поскольку моей главной задачей было не позволить ему руководить моим поведением. Теперь я знаю, что смогу остаться дома одна, если

Дарнеллу вновь придется уехать, потому что все это время я была... не одна. За прошедшие пять но- чей я столько размышляла над отрывком Пс. 90:11 и столько раз декламировала его наизусть, что, доведись мне пройти МРТ головного мозга, на снимке, вероятно, проступили бы слова: «...ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих...»

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение страха

2016.-256 с.

ISBN 978-5-94861-221-8 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-93-8 (Виссон)

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение страха - СОДЕРЖАНИЕ

Пролог. Тревоги, страхи и фобии

Часть 1. Страх утраты здоровья и безопасности

  • 1 день. Страх смерти

  • 2 день. Страх перед уколами и врачами

  • 3 день. Страх инвалидности

  • 4 день. Страх перед ползучими и прочими неприятными тварями

  • 5 день. Страх перед собаками

  • 6 день. Страх замкнутого пространства

  • 7 день. Страх высоты

  • 8 день. Страх авиаперелетов

  • 9 день. Страх утонуть

  • 10 день. Страх стихийных бедствий

  • 11.день. Страх терроризма

  • 12 день. Страх перед преступностью

Часть 2. Социальные страхи

  • 13 день. Страх одиночества

  • 14 день. Страх перед обязательствами

  • 15 день. Страх близости

  • 16 день. Страх отверженности

  • 17 день. Страх потерять любимого человека

  • 18 день. Страх общения

Часть з. Психологические страхи

  • 19 день. Страх показаться неадекватным

  • 20 день. Страх публичного выступления

  • 21 день. Страх растолстеть

  • 22 день. Страх старости

  • 23 день. Страх беспомощности или потери самостоятельности

  • 24 день. Страх перемен или отказа от привычного образа жизни

  • 25 день. Страх поражения

Часть 4. Финансовые страхи

  • 26 день. Страх успеха

  • 27 день. Страх нужды

  • 28 день. Страх потери работы

  • 29 день. Страх инвестирования или потери денег

  • 30 день. Страх нищенской пенсии

Эпилог. Избавьтесь от страха... и возьмитесь за ум

  • Приложение 1. Священное Писание в борьбе со страхом

  • Приложение 2. Молитва в борьбе со страхом

Примечания

Views 295
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Artem
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5.0/5 (3)

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