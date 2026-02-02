Я пишу эти строки, чтобы зафиксировать личный рекорд: впервые за все тридцать два года своего замужества я провела в нашем доме пять ночей подряд в полном одиночестве, поскольку Дарнелл покинул Канзас-Сити, чтобы навестить заболевшего брата. Хотя, по правде сказать, мне кажется, что его отсутствие длится гораздо дольше! До сих пор о подобном «подвиге» я и думать не смела, и тот факт, что несколько лет назад в наш дом вторглись грабители, лишь усугубил мой страх оставаться в доме одной. Тогда мне казалось, что я никогда не смогу без содрогания переступить порог нашего дома и особенно порог супружеской спальни, куда, собственно, и вломились грабители. Впрочем, по Божьей благодати безотлагательно принятые мной меры со временем помогли мне справиться с этим страхом и мирно почивать в собственной спальне, конечно же, под боком у Дарнелла.

Но, решившись написать книгу о том, как укротить страх, я поняла, каким беспрецедентным лицемерием с моей стороны выглядела бы теория, восхваляющая преобразующие сердца библейские принципы и методы, на фоне отказа применять их в собственной жизни, поэтому во имя безукоризненной репутации и ради избавления от рецидивов страха я поздно ночью... сижу в доме... совершенно одна. И пока вроде бы неплохо с этим справляюсь.

Завтра должен вернуться Дарнелл. За прошедшие пять дней я блистательно справилась с искушением проработать ночи напролет, дабы избежать необходимости отправляться в постель в спальне окутанного ночным мраком дома. Справилась я и с желанием упросить подругу заночевать у меня в гостях и не отправилась в пятидневную поездку с целью навестить одного из своих многочисленных родственников. Сражаясь с очередным приступом ночного страха, я сумела его победить, поскольку моей главной задачей было не позволить ему руководить моим поведением. Теперь я знаю, что смогу остаться дома одна, если

Дарнеллу вновь придется уехать, потому что все это время я была... не одна. За прошедшие пять но- чей я столько размышляла над отрывком Пс. 90:11 и столько раз декламировала его наизусть, что, доведись мне пройти МРТ головного мозга, на снимке, вероятно, проступили бы слова: «...ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих...»

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение страха

2016.-256 с.

ISBN 978-5-94861-221-8 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-93-8 (Виссон)

Дебора Смит Пегай - 30 дней на укрощение страха - СОДЕРЖАНИЕ

Пролог. Тревоги, страхи и фобии

Часть 1. Страх утраты здоровья и безопасности

1 день. Страх смерти

2 день. Страх перед уколами и врачами

3 день. Страх инвалидности

4 день. Страх перед ползучими и прочими неприятными тварями

5 день. Страх перед собаками

6 день. Страх замкнутого пространства

7 день. Страх высоты

8 день. Страх авиаперелетов

9 день. Страх утонуть

10 день. Страх стихийных бедствий

11.день. Страх терроризма

12 день. Страх перед преступностью

Часть 2. Социальные страхи

13 день. Страх одиночества

14 день. Страх перед обязательствами

15 день. Страх близости

16 день. Страх отверженности

17 день. Страх потерять любимого человека

18 день. Страх общения

Часть з. Психологические страхи

19 день. Страх показаться неадекватным

20 день. Страх публичного выступления

21 день. Страх растолстеть

22 день. Страх старости

23 день. Страх беспомощности или потери самостоятельности

24 день. Страх перемен или отказа от привычного образа жизни

25 день. Страх поражения

Часть 4. Финансовые страхи

26 день. Страх успеха

27 день. Страх нужды

28 день. Страх потери работы

29 день. Страх инвестирования или потери денег

30 день. Страх нищенской пенсии

Эпилог. Избавьтесь от страха... и возьмитесь за ум

Приложение 1. Священное Писание в борьбе со страхом

Приложение 2. Молитва в борьбе со страхом

Примечания