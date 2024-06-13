Библия – это собрание Богодухновенных книг, написанных пророками и апостолами по велению Духа Божия. Главной темой Библии является спасение человечества Мессией, воплотившимся Сыном Божиим – Иисусом Христом.

В Ветхом завете речь идет о спасении, пророчествах о Мессии и Царстве Божием. В Новом Завете излагается осуществление нашего спасения через воплощение, жизнь и учение Богочеловека, запечатленное крестной смертью Иисуса Христа и Его воскресением.

Библейские книги Ветхого и Нового Заветов классифицируются на Исторические, Учительные, Пророческие и Законодательные, которые содержат духовные законы, определяющие нравственную сторону жизни людей.

Отчасти требования духовных законов выражены в требованиях закона Божия, в том числе и в заповедях Божьих.

Духовные законы установлены Богом наряду с законами физического мира, и как физические законы влияют на тело, так духовные законы влияют на душу: как огонь обжигает и ранит тело, так и зло обжигает и ранит душу.

Однако, к огромному сожалению, духовные законы морали и нравственности нередко попираются ногами… Как часто можно услышать «добрый совет» причинить зло в ответ на обиду или несправедливость… Отомстить, а не простить…

Все подобные «добрые советы» противоречат Библейским духовным законам и заповедям, и, как следствие, их результатом становится удаление человека от его счастья и благополучия.

ЗНАНИЕ ДУХОВНЫХ БИБЛЕЙСКИХ ЗАКОНОВ послужит прекрасным стимулом для дальнейшего развития в направлении ВАШЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ И СТАНЕТ ЧИСТЫМ БОЖЕСТВЕННЫМ МАЯКОМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ВЕДУЩИМ САМЫМ ЛУЧШИМ И СВЕТЛЫМ ПУТЕМ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРЕДУСМОТРЕН ДЛЯ ВАС ТВОРЦОМ!

Пельц Светлана Валентиновна - Спроси у Библии - Бог знает ответ - Библейские духовные законы, меняющие судьбу: божественные законы благоденствия и счастья, здоровья и успеха

Сост. Пельц С.В. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2023 — (Духовные истины (Феникс))

ISBN 978-5-222-41225-1

Спроси у Библии. Бог знает ответ – Содержание

Введение

Алчность

Бедные

Беззаконие и делающие беззаконие

Благодарность

Благодать божья

Благоразумие

Благословение

Благотворительность

Благочестие, благопристойность

Блаженные и блаженство

Блуд, блудники и блудницы

Богатство, сокровище

Богатые

Божий дух

Божье благословение

Божья помощь

Болезнь и ее причина

Большинство

Брак

Братолюбие

Вера

Вера и видимое и невидимое

Вера и дела

Верность и неверность

Веселье

Вечное и временное; Видимое и невидимое

Власть и властители

Вожделение

Воздаяние

Воздержание

Война

Воля божья

Воровство (О нажитом неправедным путем

Ворожба, волшебство

Враги, вражда

Вразумление

Вспыльчивость (Раздражительность)

Высокомерие

Глупость, глупцы

Гнев (Ярость)

Гордость (Надменность)

Грех. В узах греха

Грешники

Дарования и дары божьи

Дары

Дела (предприятия) и доходы

Дети. Сын, дочь

Дети. Воспитание

Детство

Добро

Довольство

Долги

Дом

Дружба, дружелюбие

Друзья

ДУХ

Духовность

Душа

Жадность (корыстолюбие)

Жена и муж

Жертва

Жестокость

Жизнь

Завет господа

Зависть

Заповеди божии

Закон

Заповеди Иисуса Христа

Заповеди блаженства Иисуса Христа

Зло, злоба

Злословие

Искушение

Испытание себя в вере

Клевета

Клятва

Коварство

Кротость

Лень и бедность

Лжепророки

Лицемерие, лесть

Ложь. Лживость, лжецы

Лукавство

Любовь

Любовь к Богу

Мать

Месть

Милосердие

Милость

МИР

Многословие

Молитва и прошение (просьба)

Мудрость

Надежда

Найти бога

Насилие

Наследство

Неблагодарность

Невежество, невежды

Ненависть

Непорочность, непорочные

Неправда, обман

Нечестивые

О заповедях

О наставлении

Обет господу

Обетования (обещания) господни

Обещание

Обида

Обличение

Осуждение

Ответственность

Отец

Печаль (скорбь, тоска)

Пища

Планы на будущее

Плачущие

Плоть (тело)

Победа

Повеления господа

Покаяние

Польза

Поручительство

Последние времена

Поучение

Похоть

Правда, правдивость (истина)

Праведность и праведники

Прелюбодеяние

Преступление и наказание

Приличие в речи

Притеснение

Причина страданий. Грех приносит несчастья

Пришествие господне

Проклятие

Пророки и пророчества

Прощение и примирение

Пустословие

Путь господень

Пьянство

Радость

Развод

Разум, разумные

Распутство, разврат

Рассудительность

Расточительство

Родители

Свет и тьма

Свобода

Своенравие, сварливость

Сердце

Сила

Слава

Слово Господне

Служение

Служить богу; Быть его учеником

Слухи, сплетники

Слушающие гласа Господа

Смерть

Смирение, скромность

Соблазны

Совесть

Совет и советники

Спасение и помощь Божия

Спешка

Спокойствие

Спор

Сребролюбие[40]

Ссора

Страх

Страх господень

Стыд

Суд Божий

Суды и судьи

Свидетели и лжесвидетели

Судьба и будущность

Суетность

Сущность всего

Счастье

Тайное (сокровенное)

Терпение

Труд, трудолюбие, работа

Убийство

Уважение

Увещевание

Унижение

Уныние

Учение (приобретение знаний)

Хвала (похвала)

Царство Божие

Честь

Что ненавидит господь

Щедрость

Юность

Расшифровка сокращений источников из текста книги