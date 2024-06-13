Пельц - Спроси у Библии - Бог знает ответ
Библия – это собрание Богодухновенных книг, написанных пророками и апостолами по велению Духа Божия. Главной темой Библии является спасение человечества Мессией, воплотившимся Сыном Божиим – Иисусом Христом.
В Ветхом завете речь идет о спасении, пророчествах о Мессии и Царстве Божием. В Новом Завете излагается осуществление нашего спасения через воплощение, жизнь и учение Богочеловека, запечатленное крестной смертью Иисуса Христа и Его воскресением.
Библейские книги Ветхого и Нового Заветов классифицируются на Исторические, Учительные, Пророческие и Законодательные, которые содержат духовные законы, определяющие нравственную сторону жизни людей.
Отчасти требования духовных законов выражены в требованиях закона Божия, в том числе и в заповедях Божьих.
Духовные законы установлены Богом наряду с законами физического мира, и как физические законы влияют на тело, так духовные законы влияют на душу: как огонь обжигает и ранит тело, так и зло обжигает и ранит душу.
Однако, к огромному сожалению, духовные законы морали и нравственности нередко попираются ногами… Как часто можно услышать «добрый совет» причинить зло в ответ на обиду или несправедливость… Отомстить, а не простить…
Все подобные «добрые советы» противоречат Библейским духовным законам и заповедям, и, как следствие, их результатом становится удаление человека от его счастья и благополучия.
ЗНАНИЕ ДУХОВНЫХ БИБЛЕЙСКИХ ЗАКОНОВ послужит прекрасным стимулом для дальнейшего развития в направлении ВАШЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ И СТАНЕТ ЧИСТЫМ БОЖЕСТВЕННЫМ МАЯКОМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ВЕДУЩИМ САМЫМ ЛУЧШИМ И СВЕТЛЫМ ПУТЕМ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРЕДУСМОТРЕН ДЛЯ ВАС ТВОРЦОМ!
Пельц Светлана Валентиновна - Спроси у Библии - Бог знает ответ - Библейские духовные законы, меняющие судьбу: божественные законы благоденствия и счастья, здоровья и успеха
Сост. Пельц С.В. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2023 — (Духовные истины (Феникс))
ISBN 978-5-222-41225-1
Спроси у Библии. Бог знает ответ – Содержание
Введение
- Алчность
- Бедные
- Беззаконие и делающие беззаконие
- Благодарность
- Благодать божья
- Благоразумие
- Благословение
- Благотворительность
- Благочестие, благопристойность
- Блаженные и блаженство
- Блуд, блудники и блудницы
- Богатство, сокровище
- Богатые
- Божий дух
- Божье благословение
- Божья помощь
- Болезнь и ее причина
- Большинство
- Брак
- Братолюбие
- Вера
- Вера и видимое и невидимое
- Вера и дела
- Верность и неверность
- Веселье
- Вечное и временное; Видимое и невидимое
- Власть и властители
- Вожделение
- Воздаяние
- Воздержание
- Война
- Воля божья
- Воровство (О нажитом неправедным путем
- Ворожба, волшебство
- Враги, вражда
- Вразумление
- Вспыльчивость (Раздражительность)
- Высокомерие
- Глупость, глупцы
- Гнев (Ярость)
- Гордость (Надменность)
- Грех. В узах греха
- Грешники
- Дарования и дары божьи
- Дары
- Дела (предприятия) и доходы
- Дети. Сын, дочь
- Дети. Воспитание
- Детство
- Добро
- Довольство
- Долги
- Дом
- Дружба, дружелюбие
- Друзья
- ДУХ
- Духовность
- Душа
- Жадность (корыстолюбие)
- Жена и муж
- Жертва
- Жестокость
- Жизнь
- Завет господа
- Зависть
- Заповеди божии
- Закон
- Заповеди Иисуса Христа
- Заповеди блаженства Иисуса Христа
- Зло, злоба
- Злословие
- Искушение
- Испытание себя в вере
- Клевета
- Клятва
- Коварство
- Кротость
- Лень и бедность
- Лжепророки
- Лицемерие, лесть
- Ложь. Лживость, лжецы
- Лукавство
- Любовь
- Любовь к Богу
- Мать
- Месть
- Милосердие
- Милость
- МИР
- Многословие
- Молитва и прошение (просьба)
- Мудрость
- Надежда
- Найти бога
- Насилие
- Наследство
- Неблагодарность
- Невежество, невежды
- Ненависть
- Непорочность, непорочные
- Неправда, обман
- Нечестивые
- О заповедях
- О наставлении
- Обет господу
- Обетования (обещания) господни
- Обещание
- Обида
- Обличение
- Осуждение
- Ответственность
- Отец
- Печаль (скорбь, тоска)
- Пища
- Планы на будущее
- Плачущие
- Плоть (тело)
- Победа
- Повеления господа
- Покаяние
- Польза
- Поручительство
- Последние времена
- Поучение
- Похоть
- Правда, правдивость (истина)
- Праведность и праведники
- Прелюбодеяние
- Преступление и наказание
- Приличие в речи
- Притеснение
- Причина страданий. Грех приносит несчастья
- Пришествие господне
- Проклятие
- Пророки и пророчества
- Прощение и примирение
- Пустословие
- Путь господень
- Пьянство
- Радость
- Развод
- Разум, разумные
- Распутство, разврат
- Рассудительность
- Расточительство
- Родители
- Свет и тьма
- Свобода
- Своенравие, сварливость
- Сердце
- Сила
- Слава
- Слово Господне
- Служение
- Служить богу; Быть его учеником
- Слухи, сплетники
- Слушающие гласа Господа
- Смерть
- Смирение, скромность
- Соблазны
- Совесть
- Совет и советники
- Спасение и помощь Божия
- Спешка
- Спокойствие
- Спор
- Сребролюбие[40]
- Ссора
- Страх
- Страх господень
- Стыд
- Суд Божий
- Суды и судьи
- Свидетели и лжесвидетели
- Судьба и будущность
- Суетность
- Сущность всего
- Счастье
- Тайное (сокровенное)
- Терпение
- Труд, трудолюбие, работа
- Убийство
- Уважение
- Увещевание
- Унижение
- Уныние
- Учение (приобретение знаний)
- Хвала (похвала)
- Царство Божие
- Честь
- Что ненавидит господь
- Щедрость
- Юность
Расшифровка сокращений источников из текста книги
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