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Пельц - Спроси у Библии - Бог знает ответ

Пельц Светлана Валентиновна - Спроси у Библии - Бог знает ответ - Библейские духовные законы, меняющие судьбу: божественные законы благоденствия и счастья, здоровья и успеха
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Category ESXATOS BOOKS, Theology
Библия – это собрание Богодухновенных книг, написанных пророками и апостолами по велению Духа Божия. Главной темой Библии является спасение человечества Мессией, воплотившимся Сыном Божиим – Иисусом Христом.
В Ветхом завете речь идет о спасении, пророчествах о Мессии и Царстве Божием. В Новом Завете излагается осуществление нашего спасения через воплощение, жизнь и учение Богочеловека, запечатленное крестной смертью Иисуса Христа и Его воскресением.
Библейские книги Ветхого и Нового Заветов классифицируются на Исторические, Учительные, Пророческие и Законодательные, которые содержат духовные законы, определяющие нравственную сторону жизни людей.
Отчасти требования духовных законов выражены в требованиях закона Божия, в том числе и в заповедях Божьих.
Духовные законы установлены Богом наряду с законами физического мира, и как физические законы влияют на тело, так духовные законы влияют на душу: как огонь обжигает и ранит тело, так и зло обжигает и ранит душу.
Однако, к огромному сожалению, духовные законы морали и нравственности нередко попираются ногами… Как часто можно услышать «добрый совет» причинить зло в ответ на обиду или несправедливость… Отомстить, а не простить…
Все подобные «добрые советы» противоречат Библейским духовным законам и заповедям, и, как следствие, их результатом становится удаление человека от его счастья и благополучия.
ЗНАНИЕ ДУХОВНЫХ БИБЛЕЙСКИХ ЗАКОНОВ послужит прекрасным стимулом для дальнейшего развития в направлении ВАШЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ И СТАНЕТ ЧИСТЫМ БОЖЕСТВЕННЫМ МАЯКОМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ВЕДУЩИМ САМЫМ ЛУЧШИМ И СВЕТЛЫМ ПУТЕМ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРЕДУСМОТРЕН ДЛЯ ВАС ТВОРЦОМ!

Пельц Светлана Валентиновна - Спроси у Библии - Бог знает ответ - Библейские духовные законы, меняющие судьбу: божественные законы благоденствия и счастья, здоровья и успеха

Сост. Пельц С.В. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2023 — (Духовные истины (Феникс))
ISBN 978-5-222-41225-1

Спроси у Библии. Бог знает ответ – Содержание

Введение
  • Алчность
  • Бедные
  • Беззаконие и делающие беззаконие
  • Благодарность
  • Благодать божья
  • Благоразумие
  • Благословение
  • Благотворительность
  • Благочестие, благопристойность
  • Блаженные и блаженство
  • Блуд, блудники и блудницы
  • Богатство, сокровище
  • Богатые
  • Божий дух
  • Божье благословение
  • Божья помощь
  • Болезнь и ее причина
  • Большинство
  • Брак
  • Братолюбие
  • Вера
  • Вера и видимое и невидимое
  • Вера и дела
  • Верность и неверность
  • Веселье
  • Вечное и временное; Видимое и невидимое
  • Власть и властители
  • Вожделение
  • Воздаяние
  • Воздержание
  • Война
  • Воля божья
  • Воровство (О нажитом неправедным путем
  • Ворожба, волшебство
  • Враги, вражда
  • Вразумление
  • Вспыльчивость (Раздражительность)
  • Высокомерие
  • Глупость, глупцы
  • Гнев (Ярость)
  • Гордость (Надменность)
  • Грех. В узах греха
  • Грешники
  • Дарования и дары божьи
  • Дары
  • Дела (предприятия) и доходы
  • Дети. Сын, дочь
  • Дети. Воспитание
  • Детство
  • Добро
  • Довольство
  • Долги
  • Дом
  • Дружба, дружелюбие
  • Друзья
  • ДУХ
  • Духовность
  • Душа
  • Жадность (корыстолюбие)
  • Жена и муж
  • Жертва
  • Жестокость
  • Жизнь
  • Завет господа
  • Зависть
  • Заповеди божии
  • Закон
  • Заповеди Иисуса Христа
  • Заповеди блаженства Иисуса Христа
  • Зло, злоба
  • Злословие
  • Искушение
  • Испытание себя в вере
  • Клевета
  • Клятва
  • Коварство
  • Кротость
  • Лень и бедность
  • Лжепророки
  • Лицемерие, лесть
  • Ложь. Лживость, лжецы
  • Лукавство
  • Любовь
  • Любовь к Богу
  • Мать
  • Месть
  • Милосердие
  • Милость
  • МИР
  • Многословие
  • Молитва и прошение (просьба)
  • Мудрость
  • Надежда
  • Найти бога
  • Насилие
  • Наследство
  • Неблагодарность
  • Невежество, невежды
  • Ненависть
  • Непорочность, непорочные
  • Неправда, обман
  • Нечестивые
  • О заповедях
  • О наставлении
  • Обет господу
  • Обетования (обещания) господни
  • Обещание
  • Обида
  • Обличение
  • Осуждение
  • Ответственность
  • Отец
  • Печаль (скорбь, тоска)
  • Пища
  • Планы на будущее
  • Плачущие
  • Плоть (тело)
  • Победа
  • Повеления господа
  • Покаяние
  • Польза
  • Поручительство
  • Последние времена
  • Поучение
  • Похоть
  • Правда, правдивость (истина)
  • Праведность и праведники
  • Прелюбодеяние
  • Преступление и наказание
  • Приличие в речи
  • Притеснение
  • Причина страданий. Грех приносит несчастья
  • Пришествие господне
  • Проклятие
  • Пророки и пророчества
  • Прощение и примирение
  • Пустословие
  • Путь господень
  • Пьянство
  • Радость
  • Развод
  • Разум, разумные
  • Распутство, разврат
  • Рассудительность
  • Расточительство
  • Родители
  • Свет и тьма
  • Свобода
  • Своенравие, сварливость
  • Сердце
  • Сила
  • Слава
  • Слово Господне
  • Служение
  • Служить богу; Быть его учеником
  • Слухи, сплетники
  • Слушающие гласа Господа
  • Смерть
  • Смирение, скромность
  • Соблазны
  • Совесть
  • Совет и советники
  • Спасение и помощь Божия
  • Спешка
  • Спокойствие
  • Спор
  • Сребролюбие[40]
  • Ссора
  • Страх
  • Страх господень
  • Стыд
  • Суд Божий
  • Суды и судьи
  • Свидетели и лжесвидетели
  • Судьба и будущность
  • Суетность
  • Сущность всего
  • Счастье
  • Тайное (сокровенное)
  • Терпение
  • Труд, трудолюбие, работа
  • Убийство
  • Уважение
  • Увещевание
  • Унижение
  • Уныние
  • Учение (приобретение знаний)
  • Хвала (похвала)
  • Царство Божие
  • Честь
  • Что ненавидит господь
  • Щедрость
  • Юность
Расшифровка сокращений источников из текста книги
Views 316
Rating 4.8 / 5
Added 13.06.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (4)

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