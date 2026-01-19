Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пенн-Луис - История Иова

Пенн-Луис – История Иова
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Книга представляет собой глубокий духовный анализ одной из самых сложных книг Ветхого Завета, сосредоточенный на внутреннем преображении человека через страдание.

Дж. Пенн-Луис – История Иова – Проникновение в тайну страдания

Минск: Издательский отдел церкви «Пробуждение», 1993. – 192 с.

Дж. Пенн-Луис – История Иова – Содержание

Предисловие к русскому изданию (В. Я. Канатуш)

Вступление

  • Глава 1. Книга Иова, глава 1:6—22

  • Глава 2. Книга Иова, главы 2:1 —13 и 3:1—26

  • Глава 3. Книга Иова, главы 4—7

  • Глава 4. Книга Иова, главы 8—10

  • Глава 5. Книга Иова, главы 11 — 14

  • Глава 6. Книга Иова, главы 15—17

  • Глава 7. Книга Иова, главы 18—19

  • Глава 8. Книга Иова, главы 20—21

  • Глава 9. Книга Иова, главы 22—24

  • Глава 10. Книга Иова, главы 25—28

  • Глава 11. Книга Иова, глава 29

  • Глава 12. Книга Иова, глава 30

  • Глава 13. Книга Иова, главы 31—32

  • Глава 14. Книга Иова, главы 32:2—22 и 33:1—22

  • Глава 15. Книга Иова, глава 33:23—32

  • Глава 16. Книга Иова, главы 34—35

  • Глава 17. Книга Иова, главы 36—37

  • Глава 18. Книга Иова, главы 38-40:1—5

  • Глава 19. Книга Иова, главы 40 — 42:1—6

  • Глава 20. Книга Иова, глава 42:7—17

Приложение

  • Примечание А. Те, к кому относится весть об Иове

  • Примечание Б. Место страданий в духовной жизни

  • Примечание В. Цель Божия в принятии вызова противника

  • Примечание Г. Противник и его пределы

  • Примечание Д. Рука Божия

  • Примечание Е. Очистительный огонь

  • Примечание Ж. Непорочность Иова

Views 312
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books