Пенн-Луис - История Иова
Книга представляет собой глубокий духовный анализ одной из самых сложных книг Ветхого Завета, сосредоточенный на внутреннем преображении человека через страдание.
Дж. Пенн-Луис – История Иова – Проникновение в тайну страдания
Минск: Издательский отдел церкви «Пробуждение», 1993. – 192 с.
Дж. Пенн-Луис – История Иова – Содержание
Предисловие к русскому изданию (В. Я. Канатуш)
Вступление
Глава 1. Книга Иова, глава 1:6—22
Глава 2. Книга Иова, главы 2:1 —13 и 3:1—26
Глава 3. Книга Иова, главы 4—7
Глава 4. Книга Иова, главы 8—10
Глава 5. Книга Иова, главы 11 — 14
Глава 6. Книга Иова, главы 15—17
Глава 7. Книга Иова, главы 18—19
Глава 8. Книга Иова, главы 20—21
Глава 9. Книга Иова, главы 22—24
Глава 10. Книга Иова, главы 25—28
Глава 11. Книга Иова, глава 29
Глава 12. Книга Иова, глава 30
Глава 13. Книга Иова, главы 31—32
Глава 14. Книга Иова, главы 32:2—22 и 33:1—22
Глава 15. Книга Иова, глава 33:23—32
Глава 16. Книга Иова, главы 34—35
Глава 17. Книга Иова, главы 36—37
Глава 18. Книга Иова, главы 38-40:1—5
Глава 19. Книга Иова, главы 40 — 42:1—6
Глава 20. Книга Иова, глава 42:7—17
Приложение
Примечание А. Те, к кому относится весть об Иове
Примечание Б. Место страданий в духовной жизни
Примечание В. Цель Божия в принятии вызова противника
Примечание Г. Противник и его пределы
Примечание Д. Рука Божия
Примечание Е. Очистительный огонь
Примечание Ж. Непорочность Иова
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