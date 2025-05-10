Пеннингтон - Библейские аргументы в защиту цессационизма

В 2013 году в церкви «Благодать» в Лос-Анджелесе, пастором которой является Джон Мак-Артур, при участии миссии «Благодать вам» состоялась конференция «Чуждый огонь». Она ознаменовала возрождение интереса к Личности и служению Святого Духа на библейском основании. Около 3500 пасторов, церковных лидеров и простых прихожан собрались, чтобы послушать проповеди о том, что Библия говорит о служении Святого Духа, а живую трансляцию с конференции просмотрели десятки тысяч человек. По ее итогам издательство Thomas Nelson также выпустило книгу «Чуждый огонь. Опасность оскорбления Святого Духа практикой фальшивого поклонения», которая разошлась тиражом в десятки тысяч экземпляров по всему миру.

Бог усмотрел, чтобы служение «Благодать вам» обратилось именно ко мне с просьбой представить на конференции библейские аргументы в пользу цессационизма1. Несколько месяцев я изучал Писание и читал соответствующую литературу, в которой эта бурно обсуждаемая тема рассматривалась с обеих сторон. Все время подготовки к конференции я размышлял и пропускал через себя самые достоверные аргументы за и против цессационизма. Однако, воодушевление по поводу возможности выступить на конференции сменилось озадаченностью перед лицом немалого количества вызовов.

Проблема была не в недостатке для часовой лекции библейских аргументов в пользу цессационизма, как утверждают континуационисты. Как раз напротив, проблема была в том, что этого материала было слишком много. Мне необходимо было выбирать между одинаково заманчивыми вариантами: либо потратить отведенный мне час на то, чтобы детально остановиться на одном аргументе, либо представить краткое резюме нескольких главных аргументов. Оба варианта были чреваты опасностью поскользнуться на узкой дорожке или провалиться в бездонную пропасть. Если бы я сосредоточился лишь на одном аргументе,.то неосведомленные люди, придерживающиеся любой из двух противоположных позиций, поспешили бы сделать вывод, что цессационизм — это мелодия из одной ноты, играемая на одной струне. С другой стороны, попытка объять все основные аргументы привела бы к тому, что в каждом из них мне пришлось бы отложить более детальное обсуждение важных деталей и контраргументов. В этом случае каждый из аргументов получился бы неполным, дырявым, в то время как дырявыми эти аргументы отнюдь не были. Впрочем, если вы знакомы с моим выступлением на конференции «Чуждый огонь», то знаете, что в итоге я выбрал второй вариант.

Я был воодушевлен реакцией на представленный мною библейский пример. За десять лет, прошедших после конференции, Господу было угодно использовать ее и мое выступление на ней для укрепления Его церкви и ободрения мужей Божьих. Осознание этого вызывало во мне чувство глубокого смирения. Ведь помимо 80 000 человек, которые слышали эту лекцию в прямом эфире, впоследствии ее слушали много сотен тысяч других людей на сайте служения «Благодать вам» и на хостинге YouTube.

Пеннингтон Т. - Библейские аргументы в защиту цессационизма - Почему чудотворные дары Святого Духа прекратили свое существование

Пер. с англ. Г. Ермакова. — Самара: Благая весть, 2025. — 176 с.

ISBN: 978-5-7454-1924-9

Пеннингтон Т. - Библейские аргументы в защиту цессационизма – Содержание

Признательность

Предисловие

Введение

Глава 1. Суть спора. Определение и объяснение

Глава 2. Уникальная роль чудес в Ветхом Завете

Глава 3. Особая роль чудес в Новом Завете

Глава 4. Окончание дара апостольства

Глава 5. Новозаветные апостолы и пророки как основание Церкви

Глава 6. Истинная природа чудотворных даров

Глава 7. Новозаветные правила в отношении чудотворных даров

Глава 8. Достаточность Писания

Глава 9. Свидетельство истории Церкви

Глава 10. Реакция на библейское свидетельство

Материалы для дополнительного изучения