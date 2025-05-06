Совершая напряжённые, захватывающие дух поездки, библейские курьеры передавали гонимым церквам за железным занавесом Библии и материальную помощь. Чтобы доставлять всё это братьям и сёстрам по вере, не привлекая внимание тайных агентов и предателей, была необходима находчивость и большое терпение. Курьеры с Запада прилагали много усилий, чтобы оказать помощь христианам, живущим под коммунистическим гнётом. Они верили в силу Евангелия. Библия была для них очень ценной книгой, и они хотели передать её как можно большему количеству людей. Публикация описанных в этой книге историй никогда не планировалась. Наша группа занималась перевозкой Библий на Восток. Мы трудились в очень сложных обстоятельствах. Из соображений конспирации почти всё, что было связано с оказанием помощи церквам на Востоке, необходимо было хранить в глубокой тайне. Долгое время мы считали, что всё пережитое унесём с собой в могилу. Однако ситуация в социалистических странах изменилась коренным образом. Совершенно неожиданно бывший Советский Союз и прочие восточноевропейские страны открылись для миссионерской работы. Нашему поколению было суждено пережить важнейшие перемены в истории мира: железный занавес пал, Берлинская стена была разбита на маленькие куски, проезд че рез границу стал более свободным. После долгого размышления наша группа пришла к заключению, что настало время опубликовать книгу о работе на Востоке. Описание происходивших с нами событий было серьёзным трудом, так как мы записывали далеко не всё, что происходило в те годы.

Пентти Хайниля - Совершенно секретно!

Перевёл с немецкого Д. П. Воробьё 2012 445стр

Пентти Хайниля - Совершенно секретно! - Содержание

Предисловие к русскому изданию

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