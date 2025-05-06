Хайниля - Совершенно секретно!
Совершая напряжённые, захватывающие дух поездки, библейские курьеры передавали гонимым церквам за железным занавесом Библии и материальную помощь. Чтобы доставлять всё это братьям и сёстрам по вере, не привлекая внимание тайных агентов и предателей, была необходима находчивость и большое терпение. Курьеры с Запада прилагали много усилий, чтобы оказать помощь христианам, живущим под коммунистическим гнётом. Они верили в силу Евангелия. Библия была для них очень ценной книгой, и они хотели передать её как можно большему количеству людей. Публикация описанных в этой книге историй никогда не планировалась. Наша группа занималась перевозкой Библий на Восток. Мы трудились в очень сложных обстоятельствах. Из соображений конспирации почти всё, что было связано с оказанием помощи церквам на Востоке, необходимо было хранить в глубокой тайне. Долгое время мы считали, что всё пережитое унесём с собой в могилу. Однако ситуация в социалистических странах изменилась коренным образом. Совершенно неожиданно бывший Советский Союз и прочие восточноевропейские страны открылись для миссионерской работы. Нашему поколению было суждено пережить важнейшие перемены в истории мира: железный занавес пал, Берлинская стена была разбита на маленькие куски, проезд че рез границу стал более свободным. После долгого размышления наша группа пришла к заключению, что настало время опубликовать книгу о работе на Востоке. Описание происходивших с нами событий было серьёзным трудом, так как мы записывали далеко не всё, что происходило в те годы.
Пентти Хайниля - Совершенно секретно!
Перевёл с немецкого Д. П. Воробьё 2012 445стр
Пентти Хайниля - Совершенно секретно! - Содержание
Предисловие к русскому изданию
К читателю
Благодарность
- Глава 1. В подземной тюрьме в Киеве
- Глава 2. Призвание молодого человека
- Глава 3. Открытая дверь в восточные страны
- Глава 4. Трудный, но победный путь Союза Церквей ЕХБ
- Глава 5. Повседневная жизнь христиан в СССР
- Глава 6. Михаил Хорев
- Глава 7. Годовое служение в ОМ
- Глава 8. Контрабанда или помощь братьям?
- Глава 9. В Югославской тюрьме
- Глава 10. Подпольная типография
- Глава 11. Международное сотрудничество
- Глава 12. Связи между миссиями
- Глава 13. Доставка Библий из Австрии в Советский Союз
- Глава 14. Транзитные поездки через Советский Союз
- Глава 15. Секретная связная
- Глава 16. Тайное убежище Геннадия Крючкова
- Глава 17. Восточная Европа
- Глава 18. Поездка в закрытую Албанию
- Глава 19. Начало неудач
- Глава 20. Необычный автоприцеп
- Глава 21. Первые большие перевозки
- Глава 22. Изменение рабочей стратегии и возвращение в Финляндию
- Глава 23. Поездка Осси и Лаури.
- Глава 24. Тяжёлый удар
- Глава 25. Завоз Библий в Финляндию
- Глава 26. «Ольга» — и радость, и трудность
- Глава 27. Большие транспортировки в Румынию
- Глава 28. Проекты «Вилли» и «Павел»
- Глава 29. Начало нового периода
- Глава 30. Ситуация в России в начале девяностых годов
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