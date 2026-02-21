В 477 г. египетские христиане, не принявшие Халкидонский Собор (451 г.), избрали Петра III Монга архиепископом Александрийским после смерти его предшественника — Тимофея II Элура. Однако спустя месяц после рукоположения Пётр был вынужден скрыться из-за враждебной имперской политики по отношению к антихалкидонитам. В 482 г. с позволения императора Зенона он вернулся на кафедру и подписал знаменитый «Энотикон» и с этого года до своей смерти в 490 г. оставался во главе Александрийской Церкви.

Что касается второго автора, то Акакий стал архиепископом Константинопольским в 472 г. и управлял кафедрой до своей кончины, последовавшей в 489 г. Несмотря на то, что в 477 г. Акакий выразил несогласие с избранием Петра, именно по его совету Зенон составил «Энотикон», благодаря чему Пётр смог вернуться на кафедру. В 484 г. Акакий был низложен Собором епископов в Риме, собранным папой Феликсом, что послужило причиной возникновения акакианской схизмы между Востоком и Западом, просуществовавшей до 518 г.

Основными источниками для описания событий, которые связаны с деятельностью этих двух архиепископов, являются «Церковная история» Евагрия Схоластика и одноимённое сочинение Захарии Ритора, «Бревиарий» Либерата Карфагенского, «Хронография» Феофана Исповедника и немногие послания этих церковных деятелей конца V в. Цитаты из этих посланий присутствуют в вышеназванных исторических документах8, а также в публикуемой здесь коптской «Переписке». Настоящий памятник коптской антихалкидонской литературы представлен четырнадцатью посланиями, восемь из которых написаны Петром, а шесть — Акакием. К указанным письмам необходимо добавить текст «Энотикона» императора Зенона, приложенный к «Пятому посланию Акакия». В настоящем издании мы даём коптский текст всех пятнадцати документов.

Переписка архиепископа Александрийского Петра Монга и архиепископа Константинопольского Акакия

(Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 2. Коптские тексты и исследования; т. 1/2)

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 212 с.

Переписка архиепископа Александрийского Петра Монга и архиепископа Константинопольского Акакия - Содержание

Список сокращений

Введение

1. Коптский текст «Переписки»

1.1. Рукопись

1.2. Диалект

1.3. Армянский перевод

1.4. Греческий оригинал

2. Вопрос датировки и подлинности «Переписки»

3. Издания и переводы коптского текста

4. Порядок расположения текстов «Переписки»

5. Принципы издания коптского текста

Сиглы

Издательские знаки

«ПЕРЕПИСКА АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ПЕТРА МОНГА И АРХИЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО АКАКИЯ». ТЕКСТ И РУССКИЙ ПЕРЕВОД

I. Первое послание аввы Петра, отправленное им Акакию и не надписанное

II. Второе послание аввы Петра

III. Первое послание Акакия

IV. Третье послание аввы Петра

V. Второе послание Акакия

VI. Четвёртое послание аввы Петра

VII. Третье послание Акакия

VIII. Пятое послание аввы Петра

IX. Четвёртое послание Акакия

X. Шестое послание аввы Петра

XI. Пятое послание Акакия

XII. После же того, как в Константинополь прибыли отшельники и филопоны к императору, был принят этот «Энотикон»

XIII. Седьмое послание аввы Петра

XIV. Шестое послание Акакия

XV. Восьмое послание аввы Петра

КОММЕНТАРИЙ