Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Переписка архиепископа Александрийского Петра Монга и архиепископа Константинопольского Акакия

Переписка архиепископа Александрийского Петра Монга и архиепископа Константинопольского Акакия
Add to Favorites
Category ORTHODOXY, Theology, History, Religious Studies
Series Корпус христианских текстов и исследований (16 books)

серия "Коптские тексты и исследования"

В 477 г. египетские христиане, не принявшие Халкидонский Собор (451 г.), избрали Петра III Монга архиепископом Александрийским после смерти его предшественника — Тимофея II Элура. Однако спустя месяц после рукоположения Пётр был вынужден скрыться из-за враждебной имперской политики по отношению к антихалкидонитам. В 482 г. с позволения императора Зенона он вернулся на кафедру и подписал знаменитый «Энотикон» и с этого года до своей смерти в 490 г. оставался во главе Александрийской Церкви.

Что касается второго автора, то Акакий стал архиепископом Константинопольским в 472 г. и управлял кафедрой до своей кончины, последовавшей в 489 г. Несмотря на то, что в 477 г. Акакий выразил несогласие с избранием Петра, именно по его совету Зенон составил «Энотикон», благодаря чему Пётр смог вернуться на кафедру. В 484 г. Акакий был низложен Собором епископов в Риме, собранным папой Феликсом, что послужило причиной возникновения акакианской схизмы между Востоком и Западом, просуществовавшей до 518 г.

Основными источниками для описания событий, которые связаны с деятельностью этих двух архиепископов, являются «Церковная история» Евагрия Схоластика и одноимённое сочинение Захарии Ритора, «Бревиарий» Либерата Карфагенского, «Хронография» Феофана Исповедника и немногие послания этих церковных деятелей конца V в. Цитаты из этих посланий присутствуют в вышеназванных исторических документах8, а также в публикуемой здесь коптской «Переписке». Настоящий памятник коптской антихалкидонской литературы представлен четырнадцатью посланиями, восемь из которых написаны Петром, а шесть — Акакием. К указанным письмам необходимо добавить текст «Энотикона» императора Зенона, приложенный к «Пятому посланию Акакия». В настоящем издании мы даём коптский текст всех пятнадцати документов.

Переписка архиепископа Александрийского Петра Монга и архиепископа Константинопольского Акакия

(Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 2. Коптские тексты и исследования; т. 1/2)

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 212 с.

ISBN 978-5-907449-07-7

Переписка архиепископа Александрийского Петра Монга и архиепископа Константинопольского Акакия - Содержание

Список сокращений

Введение

1. Коптский текст «Переписки»

  • 1.1. Рукопись

  • 1.2. Диалект

  • 1.3. Армянский перевод

  • 1.4. Греческий оригинал

  • 2. Вопрос датировки и подлинности «Переписки»

  • 3. Издания и переводы коптского текста

  • 4. Порядок расположения текстов «Переписки»

  • 5. Принципы издания коптского текста

  • Сиглы

  • Издательские знаки

«ПЕРЕПИСКА АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ПЕТРА МОНГА И АРХИЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО АКАКИЯ». ТЕКСТ И РУССКИЙ ПЕРЕВОД

  • I. Первое послание аввы Петра, отправленное им Акакию и не надписанное

  • II. Второе послание аввы Петра

  • III. Первое послание Акакия

  • IV. Третье послание аввы Петра

  • V. Второе послание Акакия

  • VI. Четвёртое послание аввы Петра

  • VII. Третье послание Акакия

  • VIII. Пятое послание аввы Петра

  • IX. Четвёртое послание Акакия

  • X. Шестое послание аввы Петра

  • XI. Пятое послание Акакия

  • XII. После же того, как в Константинополь прибыли отшельники и филопоны к императору, был принят этот «Энотикон»

  • XIII. Седьмое послание аввы Петра

  • XIV. Шестое послание Акакия

  • XV. Восьмое послание аввы Петра

КОММЕНТАРИЙ

  • Источники

  • Литература

  • Сводная таблица нумерации текстов «Переписки» в предыдущих изданиях

  • Индекс мест из Священного Писания

  • Индекс античных и патристических источников

  • Именной указатель

  • Индекс исследователей

  • Предметный указатель

  • Указатель географических названий

  • Словарь богословских понятий, употребляемых в текстах настоящего издания

Views 92
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

