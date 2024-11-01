Переписка Карла Юнга и Джеймса Кирша

В данной книге представлена переписка Карла Густава Юнга и Джеймса Кирша, которую они вели на протяжении 33 лет. Это издание добавляет глубины в понимание ранее опубликованных материалов о начале юнгианского движения. Кирш был психиатром немецко-еврейского происхождения, основавшим юнгианские сообщества в Берлине, Тель-Авиве, Лондоне и Лос- Анджелесе. Их переписка с Юнгом повествует о героической борьбе за выживание, блестящей изобретательности и создании плодотворных институций; однако эти темы омрачаются личными и коллективными тенями. Эпоха нацизма нависает над первой половиной книги, внося в историю детали, которые повлияли на карьеры и жизни Кирша и Юнга. Кирш обучался у Юнга и сам выступал в роли его наставника в области еврейской психологии и культуры. В 1934 году, опасаясь, что вирус антисемитизма поразил и его учителя, он попросил Юнга дать ему объяснения по поводу некоторых его публикаций для Медицинского общества психотерапии, находившегося под влиянием нацизма. Ответ Юнга убедил Кирша в искренности и порядочности его учителя, и с тех пор он яростно защищал Юнга от любых обвинений в антисемитизме. Кроме этого, мы становимся свидетелями длящейся всю жизнь борьбы Кирша с состояниями архетипической одержимости: его идентификации с внутренним образом Бога, с одной стороны, и бессознательными женскими аспектами его психики с другой. Эти комплексы выражались у Кирша в физических симптомах и моральных дилеммах и приводили к нарушению клинических границ, что негативно влияло на его пациентов, его семью и на него самого. Текст этих исторических документов переведен с большим вниманием к стилю и точности, а подробные подстрочники дают представление о мире авторов. В книгу включены четыре приложения: два эссе Кирша, часть переписки между Хильдой Кирш и Юнгом, а также небольшое язвительное эссе о Медицинском обществе психотерапии. Данное переиздание включает важные материалы, которые были недоступны во время первой публикации, обновленные сноски и незначительные исправления в переведенных письмах.

Энн Конрад Ламмерс — психотерапевт, писатель и преподаватель теологической этики. Защитила дипломы в Барнарде, Главной теологической семинарии и Йельском университете. Работала в Сан-Франциско на протяжении 20 лет, в настоящее время живет и работает в Новой Англии. «Переписка Юнга и Кирша» предлагает нам взглянуть изнутри на постоянно углубляющийся обмен мыслями, мечтами и концепциями ранней юнгианской психологии между этими двумя влиятельными и сильными людьми. По мере того как Кирш переезжает из нацистской Германии в Израиль, затем в Англию и, наконец, в Лос-Анджелес, мы переживаем его поиски родины как поиски внешнего и внутреннего прибежища для его таланта, для его преданной веры в юнгианский психоанализ и для его семьи. Глубокая связь Кирша с его еврейскими корнями и вызов, который он бросил Юнгу, чтобы тот смог понять и интегрировать философию и историю еврейского народа, дают нам возможность глубже понять коллективную и индивидуальную борьбу той эпохи, и это не менее важно и сегодня.

Эта книга жизненно необходима для понимания юнгианской психологии.

Переписка Карла Юнга и Джеймса Кирша

Под редакцией Энн Конрад Ламмерс — М.: Касталия, 2024. — 420 с.

ISBN 978-5-521-24329-7

Переписка Карла Юнга и Джеймса Кирша – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ТОМАСА КИРША

БЛАГОДАРНОСТИ

СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1928-1932, БЕРЛИН

1933-1934, ТЕЛЬ-АВИВ

1935-1938. ЛОНДОН

1940-1947, ЛОС-АНДЖЕЛЕС

1948-1949, ИНСТИТУТ

1950-1952, «ЭОН» И «ИОВ»

1953. ЮНГИАНЦЫ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

1954, HABENT SUA FATA

1955-1958. ЦЮРИХ/ТОКИО

1959-1961. MYSTERIUM

ПРИЛОЖЕНИЕ А «ТОГДА ОТВЕРЗАЕТ ОН ЛЮДЯМ СЛУХ»

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЕРЕПИСКА К. Г. ЮНГА И ХИЛЬДЫ КИРШ

ПРИЛОЖЕНИЕ С КРАСНОЕ БОЖЕСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ D КРАТКАЯ ИСТОРИЯ AAGP/IAAGP

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ