Образ блуждающего по пустыне скитальца всегда был чрезвычай­но трепетным; вместе с тем скитания такого изгнанника составля­ют мифологическую основу западной культуры со времен Грехо­падения - разрыва изначальной связи и гармонии, аналогичного потере рая и рождению в тяжелых земных условиях борьбы и рас­ставаний. Изгнание - это архетипический образ болезненного стимула, побуждающего людей стремиться к возвращению и при­мирению с трансперсональным. Для большинства людей пустыня - это место, находящееся за рамками признанных культурных форм, полное «могущества беспорядка,., в сочетании с опасностью... у источника энергии».

В пустыне человек сталкивается с трансперсональным и непоз­нанным. Когда в пустыню сознательно или добровольно уходил целитель-шаман или пророк, ощущение уединения могло придать ему особую жизнеспособность, внутренние силы и авторитет; эти силы и сознание, которые человек получал из трансперсонально­го источника, можно было привнести обратно в сообщество, что­бы обогатить коллективный опыт. Если же пребывание в пусты­не было недобровольным, как осуждение на жизнь в одиночестве Каина, Измаила или козла отпущения, пустыня становилась про­клятием. Для людей, идентифицировавшихся с козлом отпущения, пустыня становится образом, выражающим их экзистенциальное переживание в абсолютном уединении и изгнании. Это окружаю­щий мир воспринимаемой ими реальности, ибо они ощущают себя особыми, находящимися за границами сообщества, отторгнутыми коллективом.

Из-за отсутствия поддерживающего внутреннего образа они остаются отрезанными от трансперсональных и кол­лективных источников жизни, пока временно не идентифициру­ются с приемлемой для них ролью Персоны. Таким образом, пустыня становится засушливом пустошью неимоверных размеров, где человек живет иллюзиями и чувствует свое ничтожество. Это - ужасное царство Азазеля. С точки зрения психологии у таких людей пустыня ассоции­руется с потерей чувствительности, вплоть до апатии, ощущени­ем никчемности и паническим чувством покинутости. Она отра­жает отсутствие их постоянной сопричастности, их бездомности, потайной жизни. Они чувствуют себя заметными, если вся их жизнь сравнивается с жизнью в аду или в потустороннем мире, ибо у них нет ни чувства внутренней безопасности, ни чувства внешней сопричастности. Парадоксально, что вместе с тем пусты­ня является местом их возможного воссоединения со скрытой ин­дивидуальной Самостью.

Но из-за отсутствия материнского и коллективного признания, которое способствовало бы индивиду­альной концентрации сознания и воли, они могут лишь пребывать в изначальном бесформенном хаосе, не умея иначе использовать ресурсы источника, кроме как через переживание ужаса или иден­тификацию с всемогуществом. От того, что они вообще не встречают внешнего признания, их неудовлетворенное жгучее желание получает как бы непредв­зятый архетипический оттенок. Их изгнание отмечено неутоли­мой жаждой соединения с индивидуальным и трансперсональным Другим и чуть ли не на ощупь осязаемой страстью соприкоснове­ния с божественным. Вместе с тем у них существует и глубинный страх перед любой связью. Так сохраняется эта жгучая и мучи­тельная страсть. Им не дает покоя страстное желание принадле­жать стабильной, предсказуемой, удерживающей их реальности, обладающей хотя бы минимальным контролем Эго и неуязвимос­тью, которые могут защитить их слабую сущность от прямого вторжения мощной трансперсональной энергии.

Однако этого не происходит, и им приходится жить с постоянным ощущением уг­розы и осознанием Тени, которую окружающие не хотят замечать. Они могут даже жаждать смерти, которая им даст ощущение окон­чания изгнания, или же испытывать сильное чувство сожаления о том, что они появились на свет. Такое состояние проявилось в процессе анализа одной моло­дой женщины. Когда у нее больше не получалось вести себя в со­ответствии со своей компетентной, но хрупкой Персоной научно­го работника, она отошла от активной жизни, подолгу оставаясь в постели и горюя о том, что все утратило свой смысл, что она ненавидит жизнь и хочет, чтобы о ней заботились, что ей пришлось «спасать» свою несчастную семью и что она была «ужасной, без­жизненной куколкой с западающими глазами». Она чувствовала себя хаотически распадающейся на части и одновременно иденти­фицирующейся с разными частями комплекса: жертвой-Эго, осво­бодителем, обвинителем и Персоной-куколкой. Какое-то время она не могла ни действовать, ни даже что-то воспринимать вне этого комплекса.

Сильвия Бринтон Перера – Комплекс козла отпущения - Миф и психология коллективной Тени

Библиотека психологии и психиатрии

Издательство – Независимая фирма «Класс»

Москва – 2009 г. / 160 с.

ISBN 978-5-86375-164-1

Сильвия Бринтон Перера – Комплекс козла отпущения. Миф и психология коллективной Тени – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Избавление от зла и вины

Паршивая овца

Козел отпущения в иудейском ритуале

Глава 2. Структура комплекса козла отпущения

Азазель, обвинитель

Козел холокоста

Блуждающий козел

Священник и Персона-Эго

Глава 3. Изгнание в пустыню

Глава 4. Поиск козла отпущения в семье

Глава 5. Комплекс козла отпущения и эго-структура

Искажения восприятия

Перенос и контрперенос

Терпеливое сдерживание болезненного переживания

Избранная жертва

Проблемы самоутверждения

Удовлетворение потребностей

Глава 6. Козел отпущения - образ Мессии

Глава 7. Фемининность и боги года

Глава 8. Лечение комплекса козла отпущения

Азазель, козлиный бог

Священник Яхве

Глава 9. Значение архетипа козла отпущения