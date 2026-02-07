Перера - Нисхождение к богине

Возвращение к богине, чтобы обновить себя у первоисточника феминного духа - жизненно необходимый аспект современного женского пути к целостности. Мы, женщины, что преуспели в мире, обычно берем на себя роль «папиной дочки» - то есть, приспосабливаемся к маскулинно-ориентированному обществу - и отказываемся от наших полноценных феминных инстинктов и энергетических паттернов, поступая при этом в точности так же, как и сама культура, что оттеснила большинство из них на периферию. Нам следует вернуться и вызволить из плена то, что патриархат воспринимает как опасную угрозу для себя, называя ужасной матерью, драконом или ведьмой.

Патриархальное эго мужчин и женщин отвернулось от полноценного почитания богини, чтобы утвердиться в своей контролирующей инстинкт, алчной, развивающейся и героической позиции. Или же оно пыталось уничтожить ее, расчленить на составляющие, таким образом лишив силы. Но именно к ней - и в особенности к ее культурноподавленным аспектам, тем хтоническим и хаотическим, невыразимым глубинам - должно вернуться новое, индивидуализированное, сбалансированное в инь-ян эго, чтобы обнаружить свою матрицу. Воплощенная и подвижная сила должна быть активной и уязвимой, владеть свой территорией и все же чувствовать эмпатическую связь с другими.

Это возвращение зачастую воспринимается как часть паттерна развития женщин - то, что Эрих Нойманн называет воссоединением с Самостью (архетипом целостности и регулирующим центром личности) - после разрыва с матерью из-за патриархального уробороса и патриархального партнера в браке. Но Адриенна Рич стала голосом для многих из нас. Она пишет: «Женщину, которую я хотела назвать матерью, заткнули до того, как я родилась». К сожалению, слишком большое количество современных женщин вообще не получили заботы матери. Вместо этого, они выросли в непростой ситуации абстрактного, коллективного авторитета - «по колени отрезанные от земли», как сказала одна женщина - наполненные требованиями и обязательствами суперэго. Либо же они отождествились с отцом и его патриархальной культурой, таким образом отстранившись от их собственной феминной территории и личной матери, которую они часто воспринимают как слабую или незначимую. Такие женщины еще в большей степени нуждаются во встрече с богиней в ее первозданной реальности.

Сильвия Бринтон Перера - Нисхождение к богине

«Касталия», 2024. — 168 с.

ISBN 978-5-521-24012-8

Сильвия Бринтон Перера - Нисхождение к богине - Содержание

Введение

I. Нисхождение и возвращение

II. Верх и Низ: качества феминности

III. Страдание и сепарация

IV. Биполярная богиня: две сестры

V. Нисхождение, жертвоприношение, преображение

VI. Раздевание и проход сквозь врата

VII. Свидетельствование и поиск мудрости

VIII. Эмпатическое творческое сознание

IX. Возвращение и его цена: козел отпущения и возлюбленный

X. Балансировка: принятие процесса

Библиография

Примечания