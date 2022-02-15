«Испанец, решившись на выпад, выполняет его, невзирая ни на что, даже если этот выпад грозит ему гибелью» (Пьер де Брантом).

«Они являют собой образец, что не выглядит исключением, поскольку, будучи обыкновенно роста невысокого, они обладают таким огромным сердцем, такой силой духа, что благодаря единственно своему мужеству они стали хозяевами мира» (Хуан Пабло Мартир Рисо).

«Да увидит Ваше Превосходительство, что нет для меня ничего невозможного, ведь Господь дал мне десять пальцев на руках и сто пятьдесят испанцев» (Алонсо де Контрерас).

«Никогда прежде не приходилось нам сталкиваться с таким солдатом, как солдат испанский. Он не отступает, а стоит как скала, не теряет надежды и сдерживает натиск до тех самых пор, пока ему самому не представится возможность разгромить противника» (один шведский офицер после битвы при Нёрдлингене).

«Здесь живет и процветает тщеславие со своими неразлучными спутниками: уважением к себе и презрением к другим, желанием приказывать и никому не подчиняться, внешним блеском, бахвальством, многословием, выспренним и пустым, кичливым щегольством. И все это - сверху донизу: от аристократа и до самого последнего плебея» (Бальтасар Грасиан).

«Здесь мое несчастие, а не трусость, лишило меня заслуженных почестей, здесь фортуна вертела мной так и сяк, здесь затмились мои подвиги, и здесь же окончательно закатилась моя звезда, чтобы никогда больше не взойти на небосклоне» (Мигель де Сервантес).

«Испанцы имели явное преимущество по сравнению с другими народами: на их языке говорили в Париже, в Вене, в Милане, в Турине; их моды, их образ мыслей и манеру письма подхватили лучшие итальянские умы; начиная с Карла V и до начала царствования Филиппа III Испания вызывала к себе почтение, неведомое другим народам» (Вольтер).

Артуро Перес-Реверте – История Испании

М. : Издательство Колибри, 2021. - 414 с.

ISBN 978-5-389-18821-1

Артуро Перес-Реверте - История Испании - Содержание

Вместо предисловия

1. Земля кроликов

2. Рим нас грабит

3. Rosa, rosae. Говорим по-латински

4. Рим катится к черту

5. Кинжал гота

6. И всыпали нам по полной

7. Балованное дитя Востока

8. Мавры и христиане

9. Подвижная граница

10. Мавров прибыло

11. Герой XI века

12. Мясорубка в Лас-Навасе

13. Проснись, железо

14. Сосуществование - на равных

15. Первые интернациональные бригады

16. Юные, красивые и хитрые

17. Душа дороже тела

18. Хамон и сало - обязательны

19. Мастерский ход

20. Эти великолепные животные

21. Говорим по-кастильски

22. Когда мы внушали Европе трепет

23. Протестанты протестуют

24. Король-делопроизводитель

25. На ножах с половиной мира

26. Турки, англичане и прочие гангстеры

27. Золота - мало, серебра - в самый раз

28. Эти гениальные сукины дети

29. За банкет заплатят мавры

30. Оливарес, или Всевластная импотенция

31. Гражданская война в Каталонии

32. Солнце заходит во Фландрии

33. Империя идет с молотка

34. Крах- военный и дипломатический

35. Иностранщина и тлетворные взгляды

36. Изыди, Просвещение

37. Коварный Альбион

38. Кое-какие хорошие люди

39. И снова мы идем к черту

40. Наполеон покажет нам, где раки зимуют

41. Дни и годы ярости

42. Испанская мясорубка

43. Да здравствует Пепа!

44. Да здравствуют путы!

45. Абсолютный сукин сын

46. Прощай, Америка

47. Бог, отечество, король

48. Саблисты, деньги и рисковые священники

49. Очередное сведение счетов

50. В руках героев

51. Олигархия держит нос по ветру

52. Вихри народные

53. Амадей пришел, огляделся и ушел

54. Взвалив Первую республику

55. Кантональная чехарда

56. Вставай, проклятьем заклейменный

57. Куда идешь ты, Альфонс XII?

58. Скорее кумовья, чем свиньи

59. Об урнах и неграмотных

60. Без чести и без кораблей

61. Буржую и Бурбону - дробь и бомбу

62. Там, на земле мавров

63. Боевики и их патроны

64. Delenda est monarchia

65. Политический труп

66. И снова эти вечные демократы

67. Тень Каина

68. Убивали ее все скопом

69. А умерла она одна

70. Астурия, любимая родина

71. Бег к пропасти

72. Сколько вранья и сколько дерьма

73. Красные и националисты

74. Ужасы тыла

75. И в хвост и в гриву

76. Берлин-Рим-Москва

77. Огнем и кровью

78. Не мир, но победа

79. Единая, великая и свободная, но не слишком

80. Разгромленные, но не сломленные

81. Испанцы в России

82. Одни-одинешеньки

83. Новые хозяева

84. Грех есть преступление

85. Франко отмывают

86. Война, о которой молчали

87. Ветры свободы

88. Франкизм в тупике

89. Гаснет лампада Эль-Пардо

90. В конечном счете - Испания

91. Заткнулись, мать вашу!

92. Печальный эпилог... или нет?

Словарь имен и основных сражений