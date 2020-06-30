«Ваш отец как ветер, — говорила наша мать, — его невозможно ни остановить, ни вернуть». Она была права. В частной жизни Шимон Перес был нашим отцом, в публичной — одним из отцов-основателей Государства Израиль. Он посвятил свою жизнь бесконечному созиданию — построению лучшего будущего. Инструментами ему служили вера, упорство, стойкость и способность обучаться — меняться и расти.

Но его самым искусным орудием всегда была надежда. Он опирался на надежду, чтобы заложить фундамент глубоко в твердую и неподатливую почву, чтобы стоять уверенно и отважно на шатких строительных лесах, чтобы тянуться вверх так высоко, как позволяли только мечты, чтобы обнаруживать незаметную ступеньку на ранее невидимой лестнице и затем предвидеть следующую. Его жизнь была такой же невероятной и необычной, как и его любимый дом.

Он верил, что достижение мира и превращение Израиля в лучшее место на земле являются частью создания более гармоничного, процветающего и щедрого мира и что у человека не может быть более высокого стремления, чем это. Наш отец говорил: «Подсчитайте свои мечты и сравните их с количеством достижений. Если у вас больше мечтаний, чем достижений, значит, вы еще молоды».

Он написал эту книгу в последний год жизни как подарок следующему поколению, молодым годами и сердцем. Он хотел передать проверенный временем ящик с инструментами, чтобы все мы могли учиться на его опыте и продолжить работу по созданию лучшего будущего. В соответствии с его пожеланиями мы с радостью делимся этим с вами.

Шимон Перес – Робким мечтам здесь не место. О смелости, воображении и становлении современного Израиля

Перевод с английского – Ольги Чумичевой

Издательство – «Манн, Иванов и Фербер» – 312 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-00146-274-3

Шимон Перес – Робким мечтам здесь не место. О смелости, воображении и становлении современного Израиля – Содержание

Шимон Перес: десятилетия служения обществу

Предисловие партнера издания

Предисловие

Глава 1. Призвание

Глава 2. Независимость, союзники и борьба за безопасность

Глава 3. Легенда и наследие Димоны

Глава 4 . Операция «Энтеббе» и доблесть отваги

Глава 5. Создание нации инноваторов

Глава 6 . Стремление к миру

Эпилог

Послесловие

Шимон Перес – Робким мечтам здесь не место. О смелости, воображении и становлении современного Израиля – Призвание

Мне было одиннадцать, когда я впервые увидел то удаленное место в окружении деревьев. Простой дом принадлежал тете и дяде, они построили его своими руками, поселившись на земле Израиля. Шел 1934 год, там жили всего несколько сотен тысяч евреев; дороги были грунтовыми, земля по большей части невозделанной. Когда мы приблизились, я понял, что никогда еще не видел таких деревьев: это были недавно посаженные апельсиновые рощи. Мы с младшим братом Гиги (Гершоном) бросились к ним, носились взад и вперед по идеальным рядам, где каждое дерево несло более ста округлых ярких плодов.

Еще не опавшие местами белые цветы наполняли воздух чарующим ароматом. В своем воображении я внезапно вернулся в ту маленькую еврейскую деревню (обратно в штетл — местечко, как его называли) в тот момент, когда впервые увидел апельсин, и в то место, которое теперь так далеко. Наш штетл был известен как Вишнево. Он находился недалеко от границы между Польшей и Россией, окруженный лесами, где словно царила вечная зима. Нередко неделями сквозь тонкие березы хлестали жестокие, холодные ветра, безжалостно терзавшие торговцев на рынке и покупателей. Даже летом мы, кажется, редко видели солнце.

И все же, несмотря на холод и изоляцию, в штетле было тепло и уютно, здесь процветала культура доброты и общности. Но мы не принадлежали месту, мы обретали опору друг в друге. Мы вели простую жизнь: в местечке было всего три улицы, обрамленные простыми деревянными домами. Там не было водопровода и электричества. Но в трех милях от нас находился железнодорожный вокзал, его пассажиры и грузы передавали нам образ — и вкус — мира за пределами леса. Я до сих пор помню то потрясение, тот первый апельсин. Родители взяли меня с собой в дом своих друзей, где уже собралась большая группа гостей.

Прибыл молодой человек, недавно возвратившийся из земли Израиля, он заворожил всех невероятными историями о далекой стране. Он говорил о бесконечном солнце и экзотической культуре, о пустынных землях и плодоносящих деревьях, о суровых загорелых евреях, которые трудились над преображением твердой земли и сражались за нее. Закончив рассказ, он повернулся к коробке, стоявшей за его спиной, и поднял ее, чтобы все собравшиеся увидели содержимое. По комнате пронесся громкий вздох. В его жесте было нечто церемониальное, торжественное, как будто он уже много раз делал это прежде.



