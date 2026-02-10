Пэриш Хелен - Краткая история - Реформация

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

«Реформация: Краткая история» — это идеальное введение в тему. Хелен Пэриш удалось вместить в небольшой объем огромный пласт информации, создав четкую и логичную картину того, как религиозный спор перерос в цивилизационный сдвиг. Книга будет полезна студентам, историкам и всем, кто хочет понять, почему современная Европа выглядит именно так, а не иначе.

Хелен Пэриш - Краткая история - Реформация

КоЛибри ,«Азбука-Аттикус», 2020 г. – 330 с.

ISBN: 978-5-389-18293-6

Хелен Пэриш - Краткая история - Реформация - Содержание

Введение. Пятьсот лет

  1. В одной лишь Божьей власти? Мартин Лютер и богословие Реформации

  2. Реформация и распространение идей

  3. Реформация и изображения

  4. Реформация, власть и радикализм

  5. Реформация, женщины и брак

  6. Реформация и сверхъестественное

Заключение

Благодарности

  • Приложение I. Временная шкала

  • Приложение II. Библиография

Издания на русском языке

Views 130
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

