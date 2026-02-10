Пэриш Хелен - Краткая история - Реформация

«Реформация: Краткая история» — это идеальное введение в тему. Хелен Пэриш удалось вместить в небольшой объем огромный пласт информации, создав четкую и логичную картину того, как религиозный спор перерос в цивилизационный сдвиг. Книга будет полезна студентам, историкам и всем, кто хочет понять, почему современная Европа выглядит именно так, а не иначе.
Хелен Пэриш - Краткая история - Реформация
КоЛибри ,«Азбука-Аттикус», 2020 г. – 330 с.
ISBN: 978-5-389-18293-6
Хелен Пэриш - Краткая история - Реформация - Содержание
Введение. Пятьсот лет
В одной лишь Божьей власти? Мартин Лютер и богословие Реформации
Реформация и распространение идей
Реформация и изображения
Реформация, власть и радикализм
Реформация, женщины и брак
Реформация и сверхъестественное
Заключение
Благодарности
Приложение I. Временная шкала
Приложение II. Библиография
Издания на русском языке
Comments (1 comment)