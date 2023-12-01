Христиане всего мира сегодня очень многим обязаны великому пуританскому проповеднику и богослову Уильяму Перкинсу, хотя этот долг остается непризнанным значительной частью верующих.

Перкинс родился в 1558 году в Марстон Джаббет, графство Уорвикшир. Получил образование в колледже Христа в Кембридже. Он окончил колледж с ученой степенью бакалавра гуманитарных наук в 1581 году, но после этого оставался в колледже Христа в качестве члена совета колледжа до 1595 года; Уильям Перкинс нес служение проповедника в церкви Великого Святого Андрея с 1584 года до дня, когда он ушел в вечность в возрасте сорока четырех лет.

Человек значительных способностей, Перкинс был назван «пуританским богословом тудорского периода». Глубоко посвятив себя делу пробуждения и преобразования жизни практикующих христиан, он осознал центральное значение христианского благочестия и стратегическую, указанную Богом важность того, что произносится с кафедр церквей Англии. Именно с таким видением он трудился, возвещая Евангелие. Три больших тома его трудов являются обильным свидетельством силы, с какой он совершал свое служение. Перкинс выделяется в истории английской церкви периода после Реформации тем огромным влиянием, которое оказала его проповедь на целые поколения проповедников Евангелия. Его стремление к подлинно библейскому и сильному служению можно и сегодня почувствовать в его трактатах, которые публикуются повторно. Несмотря на несколько модернизированный язык новых изданий, его книги появляются в фактически несокращенной форме.

Забота о проповеди Евангелия не всегда была основным жизненным стремлением Перкинса. В начале своей учебы в Кембридже он был далек от Христа. Но по милости Божьей он, подобно блудному сыну, «пришел в себя». По преданию, это пробуждение началось с момента, когда он подслушал голос женщины, угрожавшей своему сыну: «Замолчи, а не то я отдам тебя вон тому пьянице Перкинсу». Несомненно, различные факторы сыграли свою, Богом определенную, роль, включая влияние его учителя, замечательного евангельского проповедника Лоренса Шадертона. Так или иначе, чудесным образом приняв Христа, Перкинс с благодарностью отдал всю свою жизнь как дань новому Властелину и начал проповедовать заключенным в тюрьме замка. Позже он открывал свои дарования с кафедры церкви Великого Святого Андрея, где он совершал служение до самой смерти.

Влияние служения Перкинса было настолько сильным, что молодой человек Джон Коттон при звуке колокола, возвещавшего его смерть, порадовался тому, что его совесть больше не будет тревожиться от слов проповедника. Десять лет спустя, в 1613 году, когда двенадцатилетний Томас Гудвин приехал в Кембридж, «город гудел от разговоров о силе служения мистера Перкинса, которое было еще свежо в памяти людей».

Проповедь Перкинса отличалась так называемым «обыкновенным стилем». Это название говорит само за себя: резко контрастируя с замысловатыми проповедями, в которых использовались все приемы человеческого красноречия и классической риторики, проповеди Перкинса более соответствовали апостольскому критерию «открытого исповедания веры» (см. 2 Кор. 4:2). Таким образом возникла новая духовная модель проповеди, истоки которой лежат в примерах великих библейских проповедников, таких как Моисей, Илия, Исаия, Иеремия, Иоанн Креститель, Павел и Сам Господь Иисус Христос. Служение Перкинса на кафедре характеризовалось изложением Библии, основывавшемся на «понятности речи» (2 Кор. 3:12). Отличительным признаком его стиля было толкование и объяснение применения текста Писания простым и понятным, и, в то же время, мощным и прямым языком.

Уильям Перкинс – Искусство пророчества. Принципы объяснения Писания

Миссия «Приди и помоги» 2002. – 64 с.

Уильям Перкинс – Искусство пророчества. Принципы объяснения Писания – Содержание

Предисловие

Предисловие автора к изданию 1592 года

Введение

Искусство пророчества

Слово Божье

Содержание Писания

Истолкование Писания

Принципы объяснения Писания

Правильное обращение со Словом Божьим

Польза и применение

Аспекты применения

Использование памяти

Проповедь Слова

Публичная молитва

Резюме