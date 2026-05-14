Перкинс - Учение о предопределении

В 2025 году издательство «Автор» выпустило классический богословский трактат XVI века Уильяма Перкинса «Учение о предопределении». Книга представлена в современном переложении Евгения Жукова и включает перевод с латыни В. В. Чернова.

Этот труд считается одним из самых систематических изложений реформатского учения о Божественном избрании. Перкинс соединяет строгую схоластическую логику с пасторской заботой, рассматривая предопределение не как отвлеченную теорию, а как источник уверенности и покоя для верующего.

В предисловии Евгений Жуков отмечает, что книга родилась из его личного духовного поиска:

Автор предисловия описывает свой двадцатилетний опыт в «пустыне православной духовности», где он сталкивался с формализмом и законничеством.

Попытки достичь единения с Богом через аскезу, исихазм и Иисусову молитву привели его к физическому истощению и духовному кризису.

Выходом стало открытие учения о предопределении как «замкового камня» спасения, который переносит основание веры с человеческих усилий на предвечное решение Бога.

«Автор», 2025. — 145 с.

