Перкинс - Учение о предопределении

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy, History

В 2025 году издательство «Автор» выпустило классический богословский трактат XVI века Уильяма Перкинса «Учение о предопределении». Книга представлена в современном переложении Евгения Жукова и включает перевод с латыни В. В. Чернова.

Этот труд считается одним из самых систематических изложений реформатского учения о Божественном избрании. Перкинс соединяет строгую схоластическую логику с пасторской заботой, рассматривая предопределение не как отвлеченную теорию, а как источник уверенности и покоя для верующего.

В предисловии Евгений Жуков отмечает, что книга родилась из его личного духовного поиска:

  • Автор предисловия описывает свой двадцатилетний опыт в «пустыне православной духовности», где он сталкивался с формализмом и законничеством.

  • Попытки достичь единения с Богом через аскезу, исихазм и Иисусову молитву привели его к физическому истощению и духовному кризису.

  • Выходом стало открытие учения о предопределении как «замкового камня» спасения, который переносит основание веры с человеческих усилий на предвечное решение Бога.

Перкинс У. - Учение о предопределении

«Автор», 2025. — 145 с.

Перкинс У. - Учение о предопределении - Содержание

  • Обращение к читателю

  • Введение

  • Часть [I]:

    1. Постановление об избрании и проистекающие из него действия

    2. Постановление об осуждении и его действия

  • Часть [II]:

    • Обвинение первое: избранных слишком мало

    • Обвинение второе: Бог создал людей, лишь чтобы погубить

    • Обвинение третье: зло происходит по постановлению Бога

    • Возражение первое

    • Возражение второе

    • Возражение третье

    • Возражение четвертое

    • Возражение пятое

    • О вторичных причинах

  • Часть [III]:

    • Ошибка первая

    • Ошибка вторая

    • Ошибка третья

    • Ошибка четвертая

    • Ошибка пятая

    • Ошибка шестая

    • Ошибка седьмая

    • Ошибка восьмая

    • Ошибка девятая

    • Ошибка десятая

    • Ошибка одиннадцатая

  • Приложение. Достовернейшая теорема о том, что Бог не открыл Христа всем людям без исключения

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 14.05.2026
Author brat Vadim
Comments (2 comments)

Avel 7 hours ago
Большое спасибо!
zalservik 12 hours ago
Благодарю.

