Перкинс - Учение о предопределении
В 2025 году издательство «Автор» выпустило классический богословский трактат XVI века Уильяма Перкинса «Учение о предопределении». Книга представлена в современном переложении Евгения Жукова и включает перевод с латыни В. В. Чернова.
Этот труд считается одним из самых систематических изложений реформатского учения о Божественном избрании. Перкинс соединяет строгую схоластическую логику с пасторской заботой, рассматривая предопределение не как отвлеченную теорию, а как источник уверенности и покоя для верующего.
В предисловии Евгений Жуков отмечает, что книга родилась из его личного духовного поиска:
Автор предисловия описывает свой двадцатилетний опыт в «пустыне православной духовности», где он сталкивался с формализмом и законничеством.
Попытки достичь единения с Богом через аскезу, исихазм и Иисусову молитву привели его к физическому истощению и духовному кризису.
Выходом стало открытие учения о предопределении как «замкового камня» спасения, который переносит основание веры с человеческих усилий на предвечное решение Бога.
Перкинс У. - Учение о предопределении
«Автор», 2025. — 145 с.
Перкинс У. - Учение о предопределении - Содержание
Обращение к читателю
Введение
Часть [I]:
Постановление об избрании и проистекающие из него действия
Постановление об осуждении и его действия
Часть [II]:
Обвинение первое: избранных слишком мало
Обвинение второе: Бог создал людей, лишь чтобы погубить
Обвинение третье: зло происходит по постановлению Бога
Возражение первое
Возражение второе
Возражение третье
Возражение четвертое
Возражение пятое
О вторичных причинах
Часть [III]:
Ошибка первая
Ошибка вторая
Ошибка третья
Ошибка четвертая
Ошибка пятая
Ошибка шестая
Ошибка седьмая
Ошибка восьмая
Ошибка девятая
Ошибка десятая
Ошибка одиннадцатая
Приложение. Достовернейшая теорема о том, что Бог не открыл Христа всем людям без исключения
Comments (2 comments)