Перл - Сотворена его помощницей

Жила-была молоденькая глупая девчушка, которой однажды пришлось раскрыть Божий секрет благословенного супружества и научиться быть соответственной помощницей мужа. Я начинаю эту книгу словами «жила-была», потому что моя история в действительности похожа на прекрасную сказку, которая стала жизнью. Это должно быть или может стать также и историей вашей жизни. Это Божий дар для каждой женщины.

Моя история «жены» началась 34 года назад с телефонного звонка. Я сидела за своим столом и работала, когда позвонил пастор и попросил сходить с ним вечером на еванrелизационное собрание. Он иногда просил меня сопровождать его, чтобы позаниматься с молодыми сёстрами, пока сам будет беседовать с мужчинами. Я была двадцатилетняя незамужняя девушка, а мой пастор - двадцатипятилетний холостяк. Конечно, я с удовольствием согласилась. Он был пределом моих мечтаний с тринадцатилетнего возраста. Иногда мне казалось, что я ловила на себе беглый взгляд Майкла, но мои мечты привлечь внимание этого молодого человека таяли с каждым днём. После последнего телефонного звонка отчаяние снова переросло в надежду.

Через несколько часов мой старый «фольксваген-жук» остановился на церковной парковке. Я схватила Библию, забралась в габаритный сверхмощный автомобиль пастора, и мы отправились изучать Библию к толпе современной молодёжи. Это был как раз разгар революции хиппи и движения за Иисуса. Противозачаточные таблетки были новым подручным средством, которое подталкивало молодёжь в пропасть абсолютной безнравственности. СПИД ещё не представлял никакой опасности. Лозунг 60-х звучал так: «Если это приятно, то делай». Хиппи спали в парках и на дорогах, сменяя по нескольку партнёров за ночь. Наркотики затмили их разум и разрушили человеческий образ, но в разгар всего этого беззакония Господь обильно излил Свой Дух - и тысячи подобных измождённых ребят стали искать Бога. Для меня было привилегией жить в то время, когда Дух Божий действовал так свободно. В Послании к римлянам (5:20) Библия говорит нам: «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать».

Деби Перл – Сотворена его помощницей - Как Бог может сделать ваш брак восхитительным

Byelorussian Mission, 2009. – 345 с.

ISBN: 978-1-61644-025-1

Деби Перл – Сотворена его помощницей – Содержание

Введение

Жила-была

Божий план

Часть 1 ־ Помощница

1. Божий дар Так значит он не идеальный мужчина - Божий дар человеку - Дар принят - Бог не передумал - Твоё божественное призвание - Время для размышлений

2. Весёлое сердце Одна сельская дурнушка! - Отчаявшаяся жена - Нежно любимая - Время для размышлений

3. Благодарный дух Весёлое сердце против «ах, бедная я, несчастная» поведения - Будем довольны - Практика приводит к совершенству - Королева его сердца - Время для размышлений

4. Благодарность производит радость Мой весёлый друг - Радуйтесь любви - С сегодняшнего дня - Благодарность - Время для размышлений

5. Дар мудрости В перспективе вечности - Так что же говорит Библия? - Божий план супружества - Ты думаешь, я какой-то духовный гигант? - Время для размышлений

6. Начало мудрости Страх - Разочаровавшиеся старые неудачницы - Обезумевшая жена - Практика делает "ужасную" ещё ужаснее - Время для размышлений

7. Мудрость, пока ещё есть надежда Молодая мама, выслушай меня, пожалуйста - Одна - Новое поколение женщин - Твой бедный жалкий муж - Как ты поступала сегодня? - Время для размышлений

8. Мудрость, чтобы понимать своего мужа Три типа мужчин - Господин Командир - Господин Воображение - Научись радоваться совместной жизни - Господин Постоянство - Радости и трудности - Знай своего мужа - Характеристика «разрушающей» жены - Характеристика «устрояющей» жены - Время для размышлений

9. Поиски своей жизни в его Дорогие воспоминания - Бухгалтер - Его образ - Время для размышлений

10. Реакция показывает настоящую тебя Тест на мудрость - Время для размышлений

11. Природа мужчины и женщины Бог создал их такими - Жена была обманута - Прекрасные обманутые мечтательницы - Адам знал - Образ Иезавели - Время для размышлений

12. Божественный замысел Бог определил границы - Союз, заключённый на небесах - Время для размышлений

13. Великая тайна Королева дня - Давай проиграем это ещё раз - У Евы много сестёр - Обещание - Зона комфорта - Заслужить его доверие - Время для размышлений

14. Короли и королевства Не порть мою причёску - Несправедливо - Про девушку в пижаме в фиолетовый цветочек - Время для размышлений



Часть 2 - Послание к Титу, 2 глава

Восемь простых правил

15. Первое - Быть благоразумными Здравый смысл - Бесчувственный эгоист и грубиян - Как просто приготовить еду - А что такое холодный ужин? - Печально-либеральные - Как быть хорошей женой - Со мной сейчас случится нервный срыв - Музеи - Горные Маи Па - Размышляя о благоразумии

16. Второе - Любить мужей Самый обыкновенный мужчина - Его самооценка - Твоё Богом данное служение - Его объятия - это мои объятия - Порицание Слова Божьего - Всё дело в физиологии - Просто о гормонах - Пробудись, мой возлюбленный - Огромное спасибо - Сексуальные извращения - Размышляя о любви к мужу

17. Третье - Любить детей Пусть дети научат их - Я не хочу быть похожа на маму - В поисках чего-то выше Бога - Воспитание детей или коров - Мама, почему я такой глупый? - Пусть НАСТОЯЩАЯ мама, пожалуйста, встанет на стражу - Корридор - Размышляя любви к детям

18. Четвёртое - Быть целомудренными Стараться быть смиренномудрыми - Стараться быть честными - Стараться быть благонравными - Двенадцать вопросов, которые задаёт жена, чтобы разрушить свой дом - Размышляя о целомудрии

19. Пятое - Быть чистыми В поисках скрытого сокровища - Приличие - А как насчёт штанов? - Плохой Боб - Я сторож брату моему - Размышляя о чистоте

20. Шестое - Быть попечительными о доме Попечитель - Кому мне повиноваться? - Покидая дом по телефону, электронной почте или форуму в интернете - Размышляя о попечительстве

21. Седьмое - Быть добрыми Добро, как оно есть - Венец - Жена - обуза - Жена, которая еле вписывается в рамки - Добрая жена разумна - Проверка знаний - Добрая жена увенчана знанием - Добрая жена - это разумная жена - Добрая жена добродетельна - Добрая жена деятельна - Добрая жена неглупа - Качества доброй жены - Размышляя о доброте

22. Восьмое - Быть покорными своим мужьям Как приобрести ЗАБЛУДШЕГО мужа - Бог даёт нам надежду и план действий в Первом послании Петра, 3 главе - Моя подруга - королева - Как служить РАЗДРАЖИТЕЛЬНОМУ мужу - Другой вид гнева - Жена имеет значение - Поддержка в отличии от сочувствия - Есть ли ещё надежда? - Три самых распространённых вопроса (повторный брак, противозачаточные средства и покрытие головы) - Научись высказывать своё мнение - Размышляя о покорности мужу

23. Повиноваться или не повиноваться Я бросила камень - Когда НЕ повиноваться - исключения изправил - Майкл Пёрл разъясняет: - Вся власть принадлежит Богу - Сферы власти - Иисус учил о сферах власти - Сфера власти мужа - Так где же граница? - Переносящие несправедливые страдания - Примеры из жизни - Содомия - Трансвестизм - Воровство - Ложные сведения в налоговых декларациях - Муж не хочет, чтобы я ходила в церковь - Делай выводы - История Авигеи - Размышляя о повиновении и неповиновении

24. Сонаследницы благодатной жизни Прекрасная Сарра - Бог избрал женщину - Когда двое становятся одной плотью - Сонаследницы благодатной жизни - Я остаюсь в изумлении - Ранние годы - От благодарной помощницы - Размышляя о том, чему мы научились



Я вода для него

В заключении

Места из Писания