Перл - Сотворена его помощницей
Жила-была молоденькая глупая девчушка, которой однажды пришлось раскрыть Божий секрет благословенного супружества и научиться быть соответственной помощницей мужа. Я начинаю эту книгу словами «жила-была», потому что моя история в действительности похожа на прекрасную сказку, которая стала жизнью. Это должно быть или может стать также и историей вашей жизни. Это Божий дар для каждой женщины.
Моя история «жены» началась 34 года назад с телефонного звонка. Я сидела за своим столом и работала, когда позвонил пастор и попросил сходить с ним вечером на еванrелизационное собрание. Он иногда просил меня сопровождать его, чтобы позаниматься с молодыми сёстрами, пока сам будет беседовать с мужчинами. Я была двадцатилетняя незамужняя девушка, а мой пастор - двадцатипятилетний холостяк. Конечно, я с удовольствием согласилась. Он был пределом моих мечтаний с тринадцатилетнего возраста. Иногда мне казалось, что я ловила на себе беглый взгляд Майкла, но мои мечты привлечь внимание этого молодого человека таяли с каждым днём. После последнего телефонного звонка отчаяние снова переросло в надежду.
Через несколько часов мой старый «фольксваген-жук» остановился на церковной парковке. Я схватила Библию, забралась в габаритный сверхмощный автомобиль пастора, и мы отправились изучать Библию к толпе современной молодёжи. Это был как раз разгар революции хиппи и движения за Иисуса. Противозачаточные таблетки были новым подручным средством, которое подталкивало молодёжь в пропасть абсолютной безнравственности. СПИД ещё не представлял никакой опасности. Лозунг 60-х звучал так: «Если это приятно, то делай». Хиппи спали в парках и на дорогах, сменяя по нескольку партнёров за ночь. Наркотики затмили их разум и разрушили человеческий образ, но в разгар всего этого беззакония Господь обильно излил Свой Дух - и тысячи подобных измождённых ребят стали искать Бога. Для меня было привилегией жить в то время, когда Дух Божий действовал так свободно. В Послании к римлянам (5:20) Библия говорит нам: «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать».
Деби Перл – Сотворена его помощницей - Как Бог может сделать ваш брак восхитительным
Byelorussian Mission, 2009. – 345 с.
ISBN: 978-1-61644-025-1
Деби Перл – Сотворена его помощницей – Содержание
Введение
Жила-была
Божий план
Часть 1 ־ Помощница
1. Божий дар
Так значит он не идеальный мужчина - Божий дар человеку - Дар принят - Бог не передумал - Твоё божественное призвание - Время для размышлений
2. Весёлое сердце
Одна сельская дурнушка! - Отчаявшаяся жена - Нежно любимая - Время для размышлений
3. Благодарный дух
Весёлое сердце против «ах, бедная я, несчастная» поведения - Будем довольны - Практика приводит к совершенству - Королева его сердца - Время для размышлений
4. Благодарность производит радость
Мой весёлый друг - Радуйтесь любви - С сегодняшнего дня - Благодарность - Время для размышлений
5. Дар мудрости
В перспективе вечности - Так что же говорит Библия? - Божий план супружества - Ты думаешь, я какой-то духовный гигант? - Время для размышлений
6. Начало мудрости
Страх - Разочаровавшиеся старые неудачницы - Обезумевшая жена - Практика делает "ужасную" ещё ужаснее - Время для размышлений
7. Мудрость, пока ещё есть надежда
Молодая мама, выслушай меня, пожалуйста - Одна - Новое поколение женщин - Твой бедный жалкий муж - Как ты поступала сегодня? - Время для размышлений
8. Мудрость, чтобы понимать своего мужа
Три типа мужчин - Господин Командир - Господин Воображение - Научись радоваться совместной жизни - Господин Постоянство - Радости и трудности - Знай своего мужа - Характеристика «разрушающей» жены - Характеристика «устрояющей» жены - Время для размышлений
9. Поиски своей жизни в его
Дорогие воспоминания - Бухгалтер - Его образ - Время для размышлений
10. Реакция показывает настоящую тебя
Тест на мудрость - Время для размышлений
11. Природа мужчины и женщины
Бог создал их такими - Жена была обманута - Прекрасные обманутые мечтательницы - Адам знал - Образ Иезавели - Время для размышлений
12. Божественный замысел
Бог определил границы - Союз, заключённый на небесах - Время для размышлений
13. Великая тайна
Королева дня - Давай проиграем это ещё раз - У Евы много сестёр - Обещание - Зона комфорта - Заслужить его доверие - Время для размышлений
14. Короли и королевства
Не порть мою причёску - Несправедливо - Про девушку в пижаме в фиолетовый цветочек - Время для размышлений
Часть 2 - Послание к Титу, 2 глава
Восемь простых правил
15. Первое - Быть благоразумными
Здравый смысл - Бесчувственный эгоист и грубиян - Как просто приготовить еду - А что такое холодный ужин? - Печально-либеральные - Как быть хорошей женой - Со мной сейчас случится нервный срыв - Музеи - Горные Маи Па - Размышляя о благоразумии
16. Второе - Любить мужей
Самый обыкновенный мужчина - Его самооценка - Твоё Богом данное служение - Его объятия - это мои объятия - Порицание Слова Божьего - Всё дело в физиологии - Просто о гормонах - Пробудись, мой возлюбленный - Огромное спасибо - Сексуальные извращения - Размышляя о любви к мужу
17. Третье - Любить детей
Пусть дети научат их - Я не хочу быть похожа на маму - В поисках чего-то выше Бога - Воспитание детей или коров - Мама, почему я такой глупый? - Пусть НАСТОЯЩАЯ мама, пожалуйста, встанет на стражу - Корридор - Размышляя любви к детям
18. Четвёртое - Быть целомудренными
Стараться быть смиренномудрыми - Стараться быть честными - Стараться быть благонравными - Двенадцать вопросов, которые задаёт жена, чтобы разрушить свой дом - Размышляя о целомудрии
19. Пятое - Быть чистыми
В поисках скрытого сокровища - Приличие - А как насчёт штанов? - Плохой Боб - Я сторож брату моему - Размышляя о чистоте
20. Шестое - Быть попечительными о доме
Попечитель - Кому мне повиноваться? - Покидая дом по телефону, электронной почте или форуму в интернете - Размышляя о попечительстве
21. Седьмое - Быть добрыми
Добро, как оно есть - Венец - Жена - обуза - Жена, которая еле вписывается в рамки - Добрая жена разумна - Проверка знаний - Добрая жена увенчана знанием - Добрая жена - это разумная жена - Добрая жена добродетельна - Добрая жена деятельна - Добрая жена неглупа - Качества доброй жены - Размышляя о доброте
22. Восьмое - Быть покорными своим мужьям
Как приобрести ЗАБЛУДШЕГО мужа - Бог даёт нам надежду и план действий в Первом послании Петра, 3 главе - Моя подруга - королева - Как служить РАЗДРАЖИТЕЛЬНОМУ мужу - Другой вид гнева - Жена имеет значение - Поддержка в отличии от сочувствия - Есть ли ещё надежда? - Три самых распространённых вопроса (повторный брак, противозачаточные средства и покрытие головы) - Научись высказывать своё мнение - Размышляя о покорности мужу
23. Повиноваться или не повиноваться
Я бросила камень - Когда НЕ повиноваться - исключения изправил - Майкл Пёрл разъясняет: - Вся власть принадлежит Богу - Сферы власти - Иисус учил о сферах власти - Сфера власти мужа - Так где же граница? - Переносящие несправедливые страдания - Примеры из жизни - Содомия - Трансвестизм - Воровство - Ложные сведения в налоговых декларациях - Муж не хочет, чтобы я ходила в церковь - Делай выводы - История Авигеи - Размышляя о повиновении и неповиновении
24. Сонаследницы благодатной жизни
Прекрасная Сарра - Бог избрал женщину - Когда двое становятся одной плотью - Сонаследницы благодатной жизни - Я остаюсь в изумлении - Ранние годы - От благодарной помощницы - Размышляя о том, чему мы научились
Я вода для него
В заключении
Места из Писания
No comments yet. Be the first!