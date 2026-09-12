Пэрри - Еврейские писания

Данная книга Аарона Пэрри дает возможность учиться тем людям, которые по каким-то причинам не могут самостоятельно обрести знания, содержащиеся в Ветхом Завете. Эта книга призвана помочь тем, кто трактует Священное Писание дословно, тем, кто видит только простейшие и очевидные истины, и тем, кто может понять сущностное значение только некоторых идей, заложенных в Ветхом Завете.

Информированные читатели понимают, что тексты Священного Писания содержат комплексные знания, усвоение и понимание которых просто невозможно без какой бы то ни было интерпретации. В качестве примера, помимо всего прочего, можно привести слова, которые трижды упоминаются в Ветхом Завете (Исход 23:19, 34:26 и Второзаконие 14:21): «Не вари козленка в молоке матери его». Эти слова и факт их неоднократного упоминания совершенно точно нуждаются в толковании. И в самом деле, мудрецы ломали головы над этой фразой даже больше, чем трудились над пониманием любых других загадок Танаха. Одни видели в этих словах запрет на употребление мяса и молока в тех случаях, когда данные продукты использовались для одного блюда. Другие считали это запретом на совместное употребление и приготовление мяса и молока. Таких толкований существует довольно много. Люди, которые изучали эти слова, понимали, как впоследствии поймет и читатель этой книги, что Ветхий Завет нуждается в толковании и комментариях.

Пэрри Аарон – Еврейские писания

М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. — 446, [2] с.; редактор Д. В. Нестерова.

ISBN 978-5-17-057006-5; ISBN 978-5-403-00024-6.

Пэрри Аарон – Еврейские писания – Содержание