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Пэрри - Еврейские писания

Пэрри - Еврейские писания
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Educational, Religious Studies Atheism

Данная книга Аарона Пэрри дает возможность учиться тем людям, которые по каким-то причинам не могут самостоятельно обрести знания, содержащиеся в Ветхом Завете. Эта книга призвана помочь тем, кто трактует Священное Писание дословно, тем, кто видит только простейшие и очевидные истины, и тем, кто может понять сущностное значение только некоторых идей, заложенных в Ветхом Завете.

Информированные читатели понимают, что тексты Священного Писания содержат комплексные знания, усвоение и понимание которых просто невозможно без какой бы то ни было интерпретации. В качестве примера, помимо всего прочего, можно привести слова, которые трижды упоминаются в Ветхом Завете (Исход 23:19, 34:26 и Второзаконие 14:21): «Не вари козленка в молоке матери его». Эти слова и факт их неоднократного упоминания совершенно точно нуждаются в толковании. И в самом деле, мудрецы ломали головы над этой фразой даже больше, чем трудились над пониманием любых других загадок Танаха. Одни видели в этих словах запрет на употребление мяса и молока в тех случаях, когда данные продукты использовались для одного блюда. Другие считали это запретом на совместное употребление и приготовление мяса и молока. Таких толкований существует довольно много. Люди, которые изучали эти слова, понимали, как впоследствии поймет и читатель этой книги, что Ветхий Завет нуждается в толковании и комментариях.

Пэрри Аарон – Еврейские писания

М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. — 446, [2] с.; редактор Д. В. Нестерова.
ISBN 978-5-17-057006-5; ISBN 978-5-403-00024-6.

Пэрри Аарон – Еврейские писания – Содержание

  1. Часть 1. Все о Ветхом Завете

    • Глава 1. Что такое Ветхий Завет?

    • Глава 2. Мир Библии

    • Глава 3. Чтение Ветхого Завета

  2. Часть 2. Вначале — Тора

    • Глава 4. От небытия к бытию. Книга Бытия, часть 1

    • Глава 5. Папы и мамы. Книга Бытия, часть 2

    • Глава 6. Рождение народа. Книга Исход

    • Глава 7. Божественный советник — книга Левит

    • Глава 8. Пересчет населения — книга Числа

    • Глава 9. Повторение законов — книга Второзаконие

  3. Часть 3. Большие пророки

    • Глава 10. Триумф и победа — книга Иехошуа бин Нуна

    • Глава 11. Осуждение — книга Судей Израилевых

    • Глава 12. От судей к царям — книга Самуила

    • Глава 13. Триумф и бедствие — книга Царей

    • Глава 14. Могущественный пророк — книга Исайи

    • Глава 15. Великий вестник — книга Иеремии

    • Глава 16. Пророк надежды и упрека — книга Иехезкеля

  4. Часть 4. Малые пророки

    • Глава 17. Осуждение

    • Глава 18. Провидцы

    • Глава 19. Пророки веры и доверия

  5. Часть 5. Писания, часть 1 — поэтические книги

    • Глава 20. Божий песенник — Псалмы

    • Глава 21. Мудрые изречения — книга Притчей Соломоновых

    • Глава 22. Праведное страдание — книга Иов

  6. Часть 6. Писания, часть 2 — пять свитков

    • Глава 23. Священная песнь любви — Песнь Песней

    • Глава 24. Родоначальница царской семьи — книга Руфь

    • Глава 25. Неизбежность — Плач Иеремии

    • Глава 26. Богобоязненность — Экклесиаст

    • Глава 27. Соискание Божьей помощи — книга Эсфирь

  7. Часть 7. Писания, часть 3 — конец эпохи пророков

    • Глава 28. Провидец — книга Даниэля

    • Глава 29. Искры величия — книги Эзры и Нехемии

    • Глава 30. Царство Мессии — книга Хроник

  8. Приложения

    • Приложение А. Глоссарий

    • Приложение Б. Источники

    • Приложение В. Основные события истории Ветхого Завета

    • Приложение Г. Ключевые персонажи

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Added 12.09.2026
Author zealot
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