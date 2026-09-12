Пэрри - Еврейские писания
Данная книга Аарона Пэрри дает возможность учиться тем людям, которые по каким-то причинам не могут самостоятельно обрести знания, содержащиеся в Ветхом Завете. Эта книга призвана помочь тем, кто трактует Священное Писание дословно, тем, кто видит только простейшие и очевидные истины, и тем, кто может понять сущностное значение только некоторых идей, заложенных в Ветхом Завете.
Информированные читатели понимают, что тексты Священного Писания содержат комплексные знания, усвоение и понимание которых просто невозможно без какой бы то ни было интерпретации. В качестве примера, помимо всего прочего, можно привести слова, которые трижды упоминаются в Ветхом Завете (Исход 23:19, 34:26 и Второзаконие 14:21): «Не вари козленка в молоке матери его». Эти слова и факт их неоднократного упоминания совершенно точно нуждаются в толковании. И в самом деле, мудрецы ломали головы над этой фразой даже больше, чем трудились над пониманием любых других загадок Танаха. Одни видели в этих словах запрет на употребление мяса и молока в тех случаях, когда данные продукты использовались для одного блюда. Другие считали это запретом на совместное употребление и приготовление мяса и молока. Таких толкований существует довольно много. Люди, которые изучали эти слова, понимали, как впоследствии поймет и читатель этой книги, что Ветхий Завет нуждается в толковании и комментариях.
Пэрри Аарон – Еврейские писания
М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. — 446, [2] с.; редактор Д. В. Нестерова.
ISBN 978-5-17-057006-5; ISBN 978-5-403-00024-6.
Пэрри Аарон – Еврейские писания – Содержание
Часть 1. Все о Ветхом Завете
Глава 1. Что такое Ветхий Завет?
Глава 2. Мир Библии
Глава 3. Чтение Ветхого Завета
Часть 2. Вначале — Тора
Глава 4. От небытия к бытию. Книга Бытия, часть 1
Глава 5. Папы и мамы. Книга Бытия, часть 2
Глава 6. Рождение народа. Книга Исход
Глава 7. Божественный советник — книга Левит
Глава 8. Пересчет населения — книга Числа
Глава 9. Повторение законов — книга Второзаконие
Часть 3. Большие пророки
Глава 10. Триумф и победа — книга Иехошуа бин Нуна
Глава 11. Осуждение — книга Судей Израилевых
Глава 12. От судей к царям — книга Самуила
Глава 13. Триумф и бедствие — книга Царей
Глава 14. Могущественный пророк — книга Исайи
Глава 15. Великий вестник — книга Иеремии
Глава 16. Пророк надежды и упрека — книга Иехезкеля
Часть 4. Малые пророки
Глава 17. Осуждение
Глава 18. Провидцы
Глава 19. Пророки веры и доверия
Часть 5. Писания, часть 1 — поэтические книги
Глава 20. Божий песенник — Псалмы
Глава 21. Мудрые изречения — книга Притчей Соломоновых
Глава 22. Праведное страдание — книга Иов
Часть 6. Писания, часть 2 — пять свитков
Глава 23. Священная песнь любви — Песнь Песней
Глава 24. Родоначальница царской семьи — книга Руфь
Глава 25. Неизбежность — Плач Иеремии
Глава 26. Богобоязненность — Экклесиаст
Глава 27. Соискание Божьей помощи — книга Эсфирь
Часть 7. Писания, часть 3 — конец эпохи пророков
Глава 28. Провидец — книга Даниэля
Глава 29. Искры величия — книги Эзры и Нехемии
Глава 30. Царство Мессии — книга Хроник
Приложения
Приложение А. Глоссарий
Приложение Б. Источники
Приложение В. Основные события истории Ветхого Завета
Приложение Г. Ключевые персонажи
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