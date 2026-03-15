Пэррот - Искусство и наука общения

Книга Лэса Пэррота «Искусство и наука общения» посвящена пониманию того, как люди взаимодействуют друг с другом и как можно развить навыки эффективного общения. Автор сочетает психологические исследования с практическими рекомендациями, помогая читателю лучше понимать себя и окружающих.
В книге рассматриваются основные принципы здоровой коммуникации, способы выражения мыслей и чувств, умение слушать и правильно реагировать на слова других людей. Особое внимание уделяется преодолению недопонимания, разрешению конфликтов и построению доверительных отношений.
Издание предназначено для всех, кто хочет улучшить свои навыки общения — в семье, дружбе, служении или профессиональной сфере — и научиться строить более глубокие и гармоничные отношения с людьми.
Пэррот, Лэс - Искусство и наука общения
Пер. с англ. - М.: Триада, 2007. - 272 с.
ISBN 975-5-86181-333-4
Пэррот, Лэс - Искусство и наука общения – Содержание
Вступление. Потребность быть нужным
Глава 1. Неодолимое стремление к исцелению
Глава 2. Что нами движет?
Глава 3. Мужчины и женщины: преодоление преград
Глава 4. Настоящие друзья
Глава 5. Друзья уходят как-то невзначай
Глава 6. Не теряйте головы
Глава 7. Секс: мифы и реальность
Глава 8. Расстаться и... жить дальше!
Глава 9. Искренние взаимоотношения с Богом
