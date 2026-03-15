Пэррот - Искусство и наука общения

Пэррот - Искусство и наука общения
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Лэса Пэррота «Искусство и наука общения» посвящена пониманию того, как люди взаимодействуют друг с другом и как можно развить навыки эффективного общения. Автор сочетает психологические исследования с практическими рекомендациями, помогая читателю лучше понимать себя и окружающих.

В книге рассматриваются основные принципы здоровой коммуникации, способы выражения мыслей и чувств, умение слушать и правильно реагировать на слова других людей. Особое внимание уделяется преодолению недопонимания, разрешению конфликтов и построению доверительных отношений.

Издание предназначено для всех, кто хочет улучшить свои навыки общения — в семье, дружбе, служении или профессиональной сфере — и научиться строить более глубокие и гармоничные отношения с людьми.

Пэррот, Лэс - Искусство и наука общения

Пер. с англ. - М.: Триада, 2007. - 272 с.

ISBN 975-5-86181-333-4

Пэррот, Лэс - Искусство и наука общения – Содержание

Вступление. Потребность быть нужным

  • Глава 1. Неодолимое стремление к исцелению

  • Глава 2. Что нами движет?

  • Глава 3. Мужчины и женщины: преодоление преград

  • Глава 4. Настоящие друзья

  • Глава 5. Друзья уходят как-то невзначай

  • Глава 6. Не теряйте головы

  • Глава 7. Секс: мифы и реальность

  • Глава 8. Расстаться и... жить дальше!

  • Глава 9. Искренние взаимоотношения с Богом

Views 59
Added 15.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

