Первые слова этой книги были написаны в самолете при возвращении в Сиэтл из Индианаполиса, где я выступал с лекциями перед родителями, священниками и психологами. Все они приехали из разных уголков нашей страны, чтобы поговорить о том, как помогать подросткам преодолевать проблемы переходного возраста. Самоотверженность, сострадание и энтузиазм этих людей были настолько очевидны, что я понял - еще никто и никогда так не воодушевлял писателя на новую книгу. Таким образом, книга, лежащая сейчас перед вами, была написана благодаря этим людям и для них. Я многим обязан коллегам по Университету Сиэтл Пасифик, которые поняли и поддержали мое желание объединить духовные ценности с человеческим пониманием. Хочу выразить особую признательность за молитвенную поддержку моим коллегам из Школы социальных и поведенческих наук и из Отделения психологии.

Страницы этой книги отражают совместный труд и опыт многих специалистов, оказавших неоценимую помощь при написании некоторых глав. Вот имена тех, кому я хотел бы выразить особую признательность: Даб Амброуз, Рой Барнесе, Алан Бэшам, Чарльз Бомбардиер, Джон Корт, Венди Фишер, Стэн Гэйд, Джой Хаммерсла, Дэн Хартмен, Доналд Джой, Джеймс Мэллори, Дэвид Мэсси, Стив Мур, Тан Мур, Кэрол Пэрротт, Клиф Пеннер, Синди Перрин, Робин Перрин, Ким Лэмпсон-Райф, Майкл Роу, Рэнди Роулэнд, Дэнни Ридберг, Сьюзен Шелтон, Джоан Смэтлен, Джеймс Скотт Смит, Пэт Спрингл, Лес Стил, Скотт Уиллис, Митч Уолтерсдорф, Майкл Витиелло и Филипп Зимбардо. Все они очень помогли мне своими точными вопросами и мудрыми советами. Именно им я обязан всеми достоинствами этой книги, но вместе с тем за ее возможные недостатки никто из них ответственности не несет.

Особо хочется отметить Люка Рейнмса и Роз Рейнолдсон, не щадивших своего времени при переработке первого черновика книги, который был переполнен излишними деталями. Я очень благодарен Джиму Руарку, редактору издательства «Зондерван», за его такт и искреннее желание помочь всем, кто работает с подростками. Я благодарю Стэна Гандри за его понимание и уверенность в успехе моих начинаний. Невозможно переоценить и работу моих научных ассистентов - Сары Тиммонс и Стива Скотта.

Бесконечные часы, которые я проводил за компьютером, скрашивали мои друзья, которым я также очень благодарен. Особое спасибо моему пастору Тарону Даниелсу за наши долгие беседы во время пробежек вокруг озера Грин, а также моему другу Стиву Муру, который утвердил меня в моем намерении написать эту книгу.

Я также признателен моей супруге Лесли. Трудно представить, сколько один человек способен сделать ради другого. А ведь именно ее доброжелательное отношение создало в доме ту атмосферу, которая помогала мне при создании этой книги. Ее терпение, понимание и преданность поистине безграничны. Моя любовь к ней также не знает границ. И, наконец, хочу поблагодарить тех подростков, которые доверили мне свои проблемы. Они многому меня научили.

Лес Пэрротт III - Подросток и его проблемы. Руководство для родителей, психологов, наставников и специалистов по работе с подростками

СПб.: «Библия для всех», 2015. - 336 с.

ISBN 978-5-7454-1366-7

Лес Пэрротт III - Подросток и его проблемы. Руководство для родителей, психологов, наставников и специалистов по работе с подростками - Содержание

Слова благодарности

Введение

Часть 1. Эффективная помощь

1. Становление личности

2. Черты личности психолога

3. Суть помощи

4. Когда обращаться за профессиональной помощью

Часть 2. Проблемы переходного возраста

Беспокойство

Братья и сестры

Влияние сверстников

Внешность

Воля Бога

Гнев

Гомосексуализм

Горе

Депрессия

Добрачный секс и неразборчивость в связях

Духовные сомнения

Жестокое обращение с подростком

Заикание

Комплекс неполноценности

Мастурбация

Навязчивые идеи и одержимость

Наркотики и алкоголь

Нарушение питания

Нарушение сна

Одиночество

Порнография

Приступы ужаса

Прощение

Робость

Родители

Самоубийство

Успеваемость

Фобии

Чувство вины

Шизофрения

Алфавитный указатель