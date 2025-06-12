Джек и Роуз. Два простых имени, ставших таким же по­пулярным символом любви, как Ромео и Джульетта. А может быть, даже более популярным. Сценарист и режиссер Джеймс Кэмерон придумал историю их бурной любви для своего на­шумевшего блокбастера «Титаник», ставшего самым кассовым фильмом в истории мирового кинематографа. Несмотря на то что фильм начинается леденящим душу показом океанического дна с лежащим на нем лайнером и заканчивается ужасающими сценами гибели пассажиров, падающих с палубы и тонущих в водах Атлантики, сильнейший эмоциональный отклик у кино­зрителей вызывает совсем не это. Все эти ужасы - лишь фон разворачивающейся на экране трагедии двух влюбленных.

Джек, которого играет Леонардо ДиКаприо, - квинтэс­сенция образа прекрасного юноши. Роуз в исполнении Кейт Уинслет - порывистая красавица, стоящая перед перспективой скорого брака с мерзавцем, способным сделать ее несчастной. Когда Роуз смотрит на Джека, симпатия стремительно сменяется влечением, а влечение - любовью, причем такой, которая обычно делает фильмы кассовыми. Любовью, при которой любовники никогда не обнаруживают друг в друге - тем более не бывают вынуждены терпеть - непривлекательных черт характера. Любовью, которая не встречается в реальной жизни. Самым парадоксальным образом эта романтичнейшая из фантазий разыгрывается на фоне величайшей в истории морской катастрофы. Перед лицом смертельной опасности - не только потому, что корабль тонет, но и потому, что обманутый жених с оружием в руках гоняется за влюбленными, - Джек и Роуз страстно любят друг друга.

Возможно, именно поэтому людей так притягивает их история. Возможно, как раз по этой причине они ходят смотреть фильм во второй и третий раз, а потом еще и покупают коллекционный DVD, чтобы смотреть его дома. И, возможно, по этой же причине вскоре после появления на экранах фильма «Титаник» круизный бизнес пережил невиданный бум. Вслед за Джеком и Роуз влюбленные стали искать романтическую любовь в открытом море - совершенно, кажется, игнорируя тот факт, что в фильме судно затонуло. Эти влюбленные, как и все мы, ищут такую любовь, которая может столкнуться с чем-то очень плохим, может быть даже с айсбергом, и выдержит удар. Но, увы, даже в голливудской сказке их любовь не победила - ее оборвала смерть Джека. И точно так же, как в старости мучающаяся воспоминаниями Роуз, которую мы видим в конце фильма, мы остаемся с не дающим покоя вопросом «почему».

Лес и Лесли Пэрротт – Люблю тебя все больше

Издательство – «Виссон»

Санкт-Петербург – 2010 г. / 208 с.

ISBN 978-5-904737-05-4

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