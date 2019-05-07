Начало XXI века характеризуется парадоксально противоположными тенденциями. С одной стороны, научно-технический прогресс достиг небывалых высот практически во всех областях жизни человека. Казалось бы, в мире не осталось ничего мистического, тайного, человек исследует природу, видит дальние уголки Вселенной, он практически овладел природой на земле, настолько стал могущественен.

Однако, с другой стороны, он не спешит расставаться с мировоззрением и идеологией, пришедшей в современность из отдаленных во времени периодов истории человека, когда тот, возможно, чувствовал свое бессилие перед природой и просил защиты у высших, божественных сил. В этом парадоксе заключается одна из особенностей противоречивой природы человека. Человек одновременно является человеком научно-технического прогресса и человеком религиозным.

Першин Ю. Ю., Ахмадишина В. И. - Архаическое сознание и религиозность человека: очерки по археологии религии

Омск: Социокосмос, 2012. – 469 с.

ISBN 978-5-904258-04-7

Першин Ю. Ю., Ахмадишина В. И. - Архаическое сознание и религиозность человека: очерки по археологии религии - Содержание

Введение

Глава 1. Историко-философские аспекты исследования феномена религиозности человека

§ 1. Религия как непреходящий феномен

§ 2. Проблема определения религии

§ 3. Этимология слова религия

§ 4. Теории возникновения религии

§ 5. Современные теории возникновения религии

Глава 2. Археологические свидетельства об основаниях религиозности человека

§ 1. Исследования антропогенеза и проблема интерпретации археологических источников

§ 2. Первобытная магия как проявление человеческого

§ 3. Рациональность человеческого

Глава 3. Глубинные основания человеческой религиозности

§ 1. Архаические константы природы человека

§ 2. Сублимация духа и становление человека по М. Шелеру

§ 3. Генезис идеи сублимации как становления человека в учении З. Фрейда

§ 4. Сублимация и творчество

§ 5. Конфликтность как фактор становления человека

§ 6. Психологический принцип управления реальностью

Глава 4. Принципы архаического сознания

§ 1. Основы методологии экспликации архаического сознания

§ 2. Основания типологизации религиозности

§ 3. Внимание как основа религиозности

§ 4. Архаическое пространство

§ 5. Архаическое время

§ 6. Онтология ответственности

§ 7. Феномен жертвы

§ 8. Осознание смерти

Заключение

Библиографический список

Першин Ю. Ю., Ахмадишина В. И. - Архаическое сознание и религиозность человека: очерки по археологии религии - Введение

Следует сказать и о том, что религиозность существовала в таком, казалось бы, атеистическом обществе, как бывший СССР, где религия в соответствии с марксистской доктриной считалась «опиумом народа». Однако при более пристальном взгляде можно было бы понять, что в СССР одна религиозность была заменена другой религиозностью, христианского бога и святых потеснили «красные боги». При этом образовались своеобразные новые «святые» – стахановцы, ударники труда, герои войны, правители. Рассматривая эту ситуацию вне аксиологического подхода, можно только констатировать некоторые сходные черты распространенного тогда атеистического мировоззрения с предшествующим ему религиозным мировоззрением.

Далее, всего несколько десятилетий назад, в начале 90-х годов ХХ века, в эпоху перестройки и гласности, рыночных и демократических реформ новая Россия, которая до той поры, как казалось, была сугубо светским государством с атеистической идеологией, начала переживать религиозный бум. В это время религия, казалось, обретает свое второе рождение, настолько мощным был дух возрождения религиозного мировоззрения граждан России, поддерживаемый мощной религиозной пропагандой, и настолько увеличилось количество населения, относящего себя к верующим.