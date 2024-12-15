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Персидские сказки

Персидские сказки
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Mythology Legends
Богата сказками Персия, сказками, пришедшими сюда, на перепутье между Востоком и Западом, извне, вместе с людскими потоками, которые двигал исторический процесс, и сказками, зародившимися в Персии, живущими там и поныне или ушедшими в дальнейшее странствование. Целые сборники сказок и басен, то искусно вставленных в основную рамку в виде непрерывной цепи, то художественно скомпонованных для иллюстрации определенной мысли, являются составной частью персидской литературы, представляют ее особый жанр.

Персидские сказки

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 304 с.
ISBN: 978-5-534-09279-0

Персидские сказки - Содержание

Предисловие
ПЕРСИДСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
  • 1. Ворона и лисица
  • 2. Предприимчивые муж и жена
  • 3. Похождения гуляки и его спутников
  • 4. Шах Аббас и сокол
  • 5. Старик-крестьянин и медведь ..
  • 6. Пастух-чародей
  • 7. Кот, лев и верблюжатник
  • 8. Глупый медведь и лисица-снотолкователь
  • 9. Удача Непутного
  • 10. Шах Аббас, разбойники и вязаные туфли
  • 11. Рассказ о мышонке
  • 12. Рассказ о счастливой пряхе
  • 13. Рассказ о слабоумной пряхе
  • 14. Два брата - умник и безумец
  • 15. Мудрые вопросы и ответы
  • 16. Завистливые сестры
  • 17. Подмененная жена
  • 18. Повесть о Нимтане
  • 19. Обманутый воробей
  • 20. Сон Нуширвана
  • 21. Предание об Ездегерде
  • 22. Небылицы и кривосуд
  • 23. Обожженные ухаживатели
  • 24. Любовники в сундуке
  • 25. Предание о шахе Аббасе
  • 26. Предание о шахе Аббасе
  • 27. Гебры и шах Аббас
  • 28. Крестьянин, медведь и лисица
  • 29. Тетушка Газукь
  • 30. Дочь прачки и царевич
  • 31. Старая овца, старая коза и волк
  • 32. Дочь дровосека и ее жених-змей
  • 33. Семь царевичей и простая девушка
  • 34. Неверность женщины
  • 35. Повесть о завистливых сестрах
  • 36. Волшебный жеребенок
  • 37. Приключения дочери купца Хаджи Кеиша
  • 38. Хозяин и работник
  • 39. Похождения воробышка
  • 40. Два товарища и ягненок
  • 41. Счастье дервиша
  • 42. Хитроумный золотых дел мастер
  • 43. Жена-померанец и злая негритянка
  • 44. Счастливая падчерица и незадачливая дочь
  • 45. Хитрости лисицы
  • 46. Ягненок и собака
  • 47. На чьей стороне право
  • 48. Глупый axyнд
  • 49. Тяжело расставаться с близким другом
  • 50. От судьбы не уйдешь
  • 51. Умные ответы
  • 52. Ребенок-отгадчик
  • 53. Хиджаский сейид
  • 54. Подвиги туземца Иранского
  • 55. Плешак и его враки
  • 56. Два безбородки
  • 5 7. Царевич Ибрахим и волшебная газель
  • 58. Счастливая жена
  • 59. Рассказ о горбуне
  • 60. Волшебные превращения
  • 61. Суд в Балхе
  • 62. Волк и лисица
  • 63. Судьба и рок
  • 64. Тетушка-Лягушка
  • 65. Мыши и кот
  • 66. Гриф и коршун
  • 67. Поверье о Змее-Юге
  • 68. Происхождение дыни
  • 69. Шах Аббас и ткач
  • 70. Исфаханец и гуль
КОММЕНТАРИИ
Views 181
Rating 5.0 / 5
Added 15.12.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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