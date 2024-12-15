Богата сказками Персия, сказками, пришедшими сюда, на перепутье между Востоком и Западом, извне, вместе с людскими потоками, которые двигал исторический процесс, и сказками, зародившимися в Персии, живущими там и поныне или ушедшими в дальнейшее странствование. Целые сборники сказок и басен, то искусно вставленных в основную рамку в виде непрерывной цепи, то художественно скомпонованных для иллюстрации определенной мысли, являются составной частью персидской литературы, представляют ее особый жанр.

Персидские сказки

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 304 с.

ISBN: 978-5-534-09279-0

Персидские сказки - Содержание

Предисловие

ПЕРСИДСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

1. Ворона и лисица

2. Предприимчивые муж и жена

3. Похождения гуляки и его спутников

4. Шах Аббас и сокол

5. Старик-крестьянин и медведь ..

6. Пастух-чародей

7. Кот, лев и верблюжатник

8. Глупый медведь и лисица-снотолкователь

9. Удача Непутного

10. Шах Аббас, разбойники и вязаные туфли

11. Рассказ о мышонке

12. Рассказ о счастливой пряхе

13. Рассказ о слабоумной пряхе

14. Два брата - умник и безумец

15. Мудрые вопросы и ответы

16. Завистливые сестры

17. Подмененная жена

18. Повесть о Нимтане

19. Обманутый воробей

20. Сон Нуширвана

21. Предание об Ездегерде

22. Небылицы и кривосуд

23. Обожженные ухаживатели

24. Любовники в сундуке

25. Предание о шахе Аббасе

26. Предание о шахе Аббасе

27. Гебры и шах Аббас

28. Крестьянин, медведь и лисица

29. Тетушка Газукь

30. Дочь прачки и царевич

31. Старая овца, старая коза и волк

32. Дочь дровосека и ее жених-змей

33. Семь царевичей и простая девушка

34. Неверность женщины

35. Повесть о завистливых сестрах

36. Волшебный жеребенок

37. Приключения дочери купца Хаджи Кеиша

38. Хозяин и работник

39. Похождения воробышка

40. Два товарища и ягненок

41. Счастье дервиша

42. Хитроумный золотых дел мастер

43. Жена-померанец и злая негритянка

44. Счастливая падчерица и незадачливая дочь

45. Хитрости лисицы

46. Ягненок и собака

47. На чьей стороне право

48. Глупый axyнд

49. Тяжело расставаться с близким другом

50. От судьбы не уйдешь

51. Умные ответы

52. Ребенок-отгадчик

53. Хиджаский сейид

54. Подвиги туземца Иранского

55. Плешак и его враки

56. Два безбородки

5 7. Царевич Ибрахим и волшебная газель

58. Счастливая жена

59. Рассказ о горбуне

60. Волшебные превращения

61. Суд в Балхе

62. Волк и лисица

63. Судьба и рок

64. Тетушка-Лягушка

65. Мыши и кот

66. Гриф и коршун

67. Поверье о Змее-Юге

68. Происхождение дыни

69. Шах Аббас и ткач

70. Исфаханец и гуль

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