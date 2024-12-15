Персидские сказки
Богата сказками Персия, сказками, пришедшими сюда, на перепутье между Востоком и Западом, извне, вместе с людскими потоками, которые двигал исторический процесс, и сказками, зародившимися в Персии, живущими там и поныне или ушедшими в дальнейшее странствование. Целые сборники сказок и басен, то искусно вставленных в основную рамку в виде непрерывной цепи, то художественно скомпонованных для иллюстрации определенной мысли, являются составной частью персидской литературы, представляют ее особый жанр.
Персидские сказки
Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 304 с.
ISBN: 978-5-534-09279-0
Персидские сказки - Содержание
Предисловие
ПЕРСИДСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
- 1. Ворона и лисица
- 2. Предприимчивые муж и жена
- 3. Похождения гуляки и его спутников
- 4. Шах Аббас и сокол
- 5. Старик-крестьянин и медведь ..
- 6. Пастух-чародей
- 7. Кот, лев и верблюжатник
- 8. Глупый медведь и лисица-снотолкователь
- 9. Удача Непутного
- 10. Шах Аббас, разбойники и вязаные туфли
- 11. Рассказ о мышонке
- 12. Рассказ о счастливой пряхе
- 13. Рассказ о слабоумной пряхе
- 14. Два брата - умник и безумец
- 15. Мудрые вопросы и ответы
- 16. Завистливые сестры
- 17. Подмененная жена
- 18. Повесть о Нимтане
- 19. Обманутый воробей
- 20. Сон Нуширвана
- 21. Предание об Ездегерде
- 22. Небылицы и кривосуд
- 23. Обожженные ухаживатели
- 24. Любовники в сундуке
- 25. Предание о шахе Аббасе
- 26. Предание о шахе Аббасе
- 27. Гебры и шах Аббас
- 28. Крестьянин, медведь и лисица
- 29. Тетушка Газукь
- 30. Дочь прачки и царевич
- 31. Старая овца, старая коза и волк
- 32. Дочь дровосека и ее жених-змей
- 33. Семь царевичей и простая девушка
- 34. Неверность женщины
- 35. Повесть о завистливых сестрах
- 36. Волшебный жеребенок
- 37. Приключения дочери купца Хаджи Кеиша
- 38. Хозяин и работник
- 39. Похождения воробышка
- 40. Два товарища и ягненок
- 41. Счастье дервиша
- 42. Хитроумный золотых дел мастер
- 43. Жена-померанец и злая негритянка
- 44. Счастливая падчерица и незадачливая дочь
- 45. Хитрости лисицы
- 46. Ягненок и собака
- 47. На чьей стороне право
- 48. Глупый axyнд
- 49. Тяжело расставаться с близким другом
- 50. От судьбы не уйдешь
- 51. Умные ответы
- 52. Ребенок-отгадчик
- 53. Хиджаский сейид
- 54. Подвиги туземца Иранского
- 55. Плешак и его враки
- 56. Два безбородки
- 5 7. Царевич Ибрахим и волшебная газель
- 58. Счастливая жена
- 59. Рассказ о горбуне
- 60. Волшебные превращения
- 61. Суд в Балхе
- 62. Волк и лисица
- 63. Судьба и рок
- 64. Тетушка-Лягушка
- 65. Мыши и кот
- 66. Гриф и коршун
- 67. Поверье о Змее-Юге
- 68. Происхождение дыни
- 69. Шах Аббас и ткач
- 70. Исфаханец и гуль
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