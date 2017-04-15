Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых. Это нужно понимать как сказанное о Господе нашем Иисусе Христе, то есть о Человеке Господнем. Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых, как перстный человек, который послушал совета своей жены, обманутой змием, и преступил Божию заповедь. И на путь грешных не стал, потому что хотя Он и пришел на путь грешных, родившись среди грешников, но не стал на нем, так как обольщения века сего не увлекли его.

И на седалище пагубы не сел. Он не пожелал земного царства в гордыне, которую потому правильно понимать под престолом пагубы, что нет почти никого, кто был бы свободен от властолюбия и не искал бы человеческой славы, а пагуба как раз и есть широко распространившаяся и всех или почти всех захватывающая болезнь. Впрочем, может быть, удобнее понимать седалище пагубы как гибельное учение, проповедь которого распространяется как рак (1 Тим. 2, 17). Далее, стоит обратить внимание на порядок глаголов: пошел, стал, сел: Адам пошел, когда отступил от Бога; он стал, когда насладился грехом; он сел, когда утвердился в гордыне и уже не мог вернуться назад, и теперь его мог освободить только Тот, Кто не уюшел на совет нечестивыхи на путь грешных не стал, и на седалище пагубы не сел.

Первый псалом - сборник переводов

М.: "Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина, 2003. 80 с.

(Ad usum scholarum Series ecclesiatica.)

ISBN 5-87245-087-7

Первый псалом - Содержание

Перевод на церковнославянский

Перевод на греческий Семидесяти

Перевод на латинский с греческого

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, архиепископа Кесарии Каппадокийской, БЕСЕДА НА ПЕРВЫЙ ПСАЛОМ

БЛАЖЕННОГО ФЕОДОРИТА, епископа Киррского, ТОЛКОВАНИЕ НА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ПСАЛМОВ Предварительные сведения Изъяснение псалма первого

AURELII AUGUSTINI PSALMI PRIMI ENARRATIO

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН ТОЛКОВАНИЕ НА ПСАЛОМ ПЕРВЫЙ Комментарии к русскому переводу



ПРИЛОЖЕНИЕ

Первый псалом на древнееврейском языке

Перевод на латинский с древнееврейского

Синодальный перевод на русский

Перевод на итальянский

Перевод на английский

Перевод на немецкий

Перевод на французский

Перевод на испанский

М. В. ЛОМОНОСОВ ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 1

Г. Р. ДЕРЖАВИН ИСТИННОЕ СЧАСТИЕ. ПСАЛОМ 1

Святитель ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ БЛАЖЕН МУЖ

Первый псалом - Отрывок из книги

ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, архиепископа Кесарии Каппадокийской, БЕСЕДА НА ПЕРВЫЙ ПСАЛОМ

Всяко писание богодухновенно и полезно естъ, для того написано Духом Святым, чтобы в нем, как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачевство - каждый от собственного своего недуга. Ибо сказано: исцеление утолит грехи велики. Но иному учат пророки, иному бытописатели; в одном наставляет закон, а в другом - предложенное в виде приточного увещания. Книга же псалмов объемлет в себе полезное из всех книг. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности.

Короче сказать, она есть общая сокровищница добрых учений и отыскивает, что прилично каждому по роду занятий. Она врачует и застарелые раны души, и недавно уязвленному подает скорое исцеление, и о пораженном болезнью прилагает попечение, неповрежденное оберегает; и вообще, сколько можно, истребляет страсти, какие в жизни человеческой под разными видами господствуют над душами. И при сем производит она в человеке какое-то тихое услаждение и удовольствие, которое делает рассудок целомудренным.

Дух Святой знал, что трудно вести род человеческий к добродетели, и что, по склонности к удовольствию, мы нерадим о правом пути. Итак, что же делает? К учениям примешивает приятность сладкопения, чтобы вместе с усладительным и благозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове. Так и мудрые врачи, давая пить горькое лекарство имеющим от него отвращение, нередко обмазывают чашу медом. Потому-то изобретены для нас эти стройные песнопения псалмов, чтобы и дети возрастом, или вообще невозмужавшие нравами, по-видимому только пели их, а в действительности обучали свои души. Едва ли кто из простолюдинов, особливо нерадивых, пойдет отсюда, удобно удержав в памяти апостольскую и пророческую заповедь; а стихи из псалмов и в домах поют, и на торжищах возглашают. И если кто, как зверь, рассвирепеет от гнева, как скоро начнет успокаивать себя псалмопением, обыкновенно тут же благозвучием его укрощает в себе свирепость души.

Псалом - тишина душ, раздаятель мира, утишающий смятение и волнение помыслов: раздражительность души он смягчает, а невоздержность уцеломудривает. Псалом - посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих. Ибо кто может почитать еще врагом того, с кем возносил единый глас к Богу? Поэтому псалмопение доставляет нам величайшее из благ - любовь, изобретя совокупное пение вместо узла к единению, и сводя людей в один согласный лик.

Псалом - убежище от демонов, вступление под защиту ангелов, оружие в ночных страхованиях, упокоение от дневных трудов, безопасность для младенцев, украшение в цветущем возрасте, утешение старцам, самое приличное убранство для жен. Псалом населяет пустыни, уцеломудривает торжища. Для ново-вступающих - это начатки учения, для преуспевающих - приращение ведения, для совершенных - утверждение; это глас Церкви. Он делает празднества светлыми; он производит печаль, яже по Бозе. Ибо псалом и из каменного сердца вынуждает слезы. Псалом - занятие ангелов, небесное жительство, духовный фимиам. О премудрое изобретение Учителя, устроившего, чтобы мы пели и вместе учились полезному! От этого и уроки лучше напечатлеваются в душах. Ибо с принуждением выучиваемое не остается в нас надолго; а что с удовольствием и приятностью принято, то в душах укореняется тверже.