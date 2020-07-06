Настоящее издание продолжает серию сборников “Богослужебный репертуар четырехголосного мужского хора”. В первую часть 3-го выпуска вошли песнопения литургии оглашенных (до Херувимской песни).

Песнопения Божественной литургии - Часть 1 - Содержание

ЕКТЕНИЯ ВЕЛИКАЯ

БЛАГОСЛОВИ, ДУШЕ МОЯ, ГОСПОДА

ХВАЛИ, ДУШЕ МОЯ, ГОСПОДА

ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ

ВО ЦАРСТВИИ ТВОЕМ

ПРИИДИТЕ, ПОКЛОНИМСЯ

ГОСПОДИ, СПАСИ БЛАГОЧЕСТИВЫЙ

ТРИСВЯТОЕ

ЕЛИЦЫ ВО ХРИСТА КРЕСТИСТЕСЯ

ПРОКИМНЫ

АЛЛИЛУИАРИИ

ЕКТЕНИЯ СУГУБАЯ

ЕКТЕНИЯ ЗАУПОКОЙНАЯ

ЕКТЕНИИ ПЕРЕД ХЕРУВИМСКОЙ ПЕСНЬЮ

Песнопения Божественной литургии - Часть 1 - Аннотация

В сборник включены наиболее удачные с точки зрения редактора переложения, широко используемые в богослужебной практике мужскими хорами. Переложения выполнены известными дирижерами, композиторами и хоровыми аранжировщиками, среди которых П. Чесноков, архимандрит Матфей (Мормыль), игумен Никифор (Кирзин), Е. Азеев, Г. Смирнов, М. Котогаров и др. Кроме того, в сборнике имеются переложения, авторство которых не установлено. В таких случаях в сносках указано, что данный вариант является переложением для мужского хора, и автор, соответственно, не обозначен.

В издание также вошли произведения, написанные специально для мужского хора такими композиторами, как архимандрит Матфей (Мормыль), игумен Никифор (Кирзин), иеромонах Нафанаил (Бочкало), дьякон Сергий Трубачев, К. Шведов, П. Чесноков, Вик. Калинников (см. сноску на с. 22), прот. Г. Извеков, И. Гарднер и др. Включены обработки и гармонизации различных напевов и распевов: обиходного, Знаменного, Греческого, Киевского, Болгарского, Московского, Оптиной и Ниловой пустыни, а также Киево-Печерской Лавры.