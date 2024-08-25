В работе профайлера меня всегда привлекала многогранность зла: я постоянно имею дело с очень непохожими людьми, сталкиваюсь с новыми фактами, с неразгаданными загадками. Я убежден, что моим слушателям тоже интересно все это, и они спрашивают себя: какие еще формы жизни существуют помимо моего собственного космоса? Где они, пределы цивилизованности? Кто смеет их преступать? Когда и почему жизнь трансформируется в насильственную смерть? И самый главный вопрос: почему зло вообще существует? И почему оно вечно?

То, что я наблюдаю за лицами собравшихся в зале, не остается незамеченным. Одни отвечают на мой вопросительный взгляд улыбкой, другие избегают прямого зрительного контакта. Словно чувствуют себя пойманными на том, что хотя бы на один вечер они намерены заглянуть в бездну человеческих грехов. Нелегко признаться самому себе, что зло так притягательно.

Я начинаю свое выступление, и негромкое бормотание на задних рядах сменяется напряженной тишиной. Знаю, что она будет царить до конца лекции, лишь время от времени прерываясь вздохом облегчения, когда я расскажу что-то смешное о себе и своей работе. И я догадываюсь, какие вопросы мне зададут в конце: «Что вас поражает в зле?», «Каждый ли человек может стать убийцей?», «Чем вас привлекает ваша работа?»,«Как вы справляетесь с таким психическим напряжением?»

Аксель Петерманн - Перед лицом зла - уникальные расследования лучшего профайлера Германии

Москва : Эксмо, 2024. - 352 с.

ISBN: 978-5-04-190983-3

Аксель Петерманн - Перед лицом зла - уникальные расследования лучшего профайлера Германии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Приподнимая завесу

1. НЕ ВЕДАЯ ЖАЛОСТИ

Преступление по книге

2. УХО

В паутине прошлого

3. ХЛАДНОКРОВНАЯ

Непостижимый поступок

4. «Я ЖЕ НЕ МОНСТР»

Долгие поиски истины

ЭПИЛОГ