Вы, вероятно, обнаружили, что ДОВЕРИЕ строится на личном знании, но не забывайте, что уверенная ВЕРА — это основа всего в открытии и познании Бога:

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. (Евреям 11:6)

Достижение такой уверенной веры зависит от времени, которое вы потратите на поиск личных знаний об истинной информации — словах — того, кому вы надеетесь доверять.

Итак… Насколько важна библейская модель Сотворения? Когда мы читаем в Библии стихи о сотворении мира, насколько, по вашему мнению, эти утверждения имеют отношение к пониманию мира вокруг нас?

«В начале сотворил Бог небо и землю…»

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.

И был вечер, и было утро: день шестой». (Бытие 1:1, 31)

Но разве идея научных исследований не связана с поиском истины? Латинское слово, которое обозначает «наука» — это… SCIENTIA. Каково его значение? Оно означает «знание».

Так как же нам начать наше исследование scientia (знания о том, что мы обычно называем наукой)? Образец мудрости, царь Израиля Соломон написал: Начало мудрости — страх Господень! (Притчи 1:7)

Во время учебы я был уверен, что степень бакалавра — начало знания! Как же я ошибался. Но когда речь идет об ИСТОКАХ… Естественный закон причины и следствия напрямую подразумевает Творца, Дизайнера. В конце концов, все мы знаем, что «не может что-то возникнуть из ничего», верно?

Апостол Павел написал, что есть…

«…люди, попирающие истину своей неправедностью» [Буквально они «подавляют истину»]. (Римлянам 1:18, ERV)

Это не слишком удивительно, не так ли? Учитывая дезинформационные новости, которые наводнили нашу культуру из секуляризованного, а теперь и откровенно языческого академического мира, вы, вероятно, можете прямо сейчас задуматься о людях, которые скрывают от вас правду… Верно?

Но, в контексте размышлений Павла об истоках в Послании к римлянам, почему так происходит? Потому что есть факты, которые можно «знать о Боге» (Римлянам 1:19).

Например, есть факт биологии, называемый законом биогенеза. Проще говоря, все живые существа являются продуктом других, ранее живших существ. Другими словами, это значит, что жизнь может происходить только от ранее существующей жизни, которая способна репродуцироваться.

Закон биогенеза, которому учат на уроках биологии, предполагает первичного «дающего жизнь», потому что даже сложные химические соединения не обладают способностью наполняться жизнью. Это «факт», который можно «знать о Боге». Удивительно, не правда ли?

Павел далее пишет римским верующим:

Ибо невидимое Его [атрибуты Бога],

вечная сила Его и Божество [Его божественная природа],

от создания мира через рассматривание творений видимы,

так что они безответны. (Римлянам 1:20)

Что можно увидеть? Природу Бога! И КАК мы можем ЕЕ видеть? Через созданные творения!

Если подумать, то… сотворенный физический мир вокруг нас СПЕЦИАЛЬНО создан таким образом, чтобы направлять нас к Богу.

Деннис Петерсен - 7 ключей, чтобы открыть истинность Бытия

Перевод с англ.: Даниела Дубовик. - Христианский научно-апологетический центр. - 128 с.

Деннис Петерсен - 7 ключей, чтобы открыть истинность Бытия - Содержание