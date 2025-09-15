Петерсен - 7 ключей, чтобы открыть истинность Бытия
Вы, вероятно, обнаружили, что ДОВЕРИЕ строится на личном знании, но не забывайте, что уверенная ВЕРА — это основа всего в открытии и познании Бога:
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. (Евреям 11:6)
Достижение такой уверенной веры зависит от времени, которое вы потратите на поиск личных знаний об истинной информации — словах — того, кому вы надеетесь доверять.
Итак… Насколько важна библейская модель Сотворения? Когда мы читаем в Библии стихи о сотворении мира, насколько, по вашему мнению, эти утверждения имеют отношение к пониманию мира вокруг нас?
«В начале сотворил Бог небо и землю…»
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
И был вечер, и было утро: день шестой». (Бытие 1:1, 31)
Но разве идея научных исследований не связана с поиском истины? Латинское слово, которое обозначает «наука» — это… SCIENTIA. Каково его значение? Оно означает «знание».
Так как же нам начать наше исследование scientia (знания о том, что мы обычно называем наукой)? Образец мудрости, царь Израиля Соломон написал: Начало мудрости — страх Господень! (Притчи 1:7)
Во время учебы я был уверен, что степень бакалавра — начало знания! Как же я ошибался. Но когда речь идет об ИСТОКАХ… Естественный закон причины и следствия напрямую подразумевает Творца, Дизайнера. В конце концов, все мы знаем, что «не может что-то возникнуть из ничего», верно?
Апостол Павел написал, что есть…
«…люди, попирающие истину своей неправедностью» [Буквально они «подавляют истину»]. (Римлянам 1:18, ERV)
Это не слишком удивительно, не так ли? Учитывая дезинформационные новости, которые наводнили нашу культуру из секуляризованного, а теперь и откровенно языческого академического мира, вы, вероятно, можете прямо сейчас задуматься о людях, которые скрывают от вас правду… Верно?
Но, в контексте размышлений Павла об истоках в Послании к римлянам, почему так происходит? Потому что есть факты, которые можно «знать о Боге» (Римлянам 1:19).
Например, есть факт биологии, называемый законом биогенеза. Проще говоря, все живые существа являются продуктом других, ранее живших существ. Другими словами, это значит, что жизнь может происходить только от ранее существующей жизни, которая способна репродуцироваться.
Закон биогенеза, которому учат на уроках биологии, предполагает первичного «дающего жизнь», потому что даже сложные химические соединения не обладают способностью наполняться жизнью. Это «факт», который можно «знать о Боге». Удивительно, не правда ли?
Павел далее пишет римским верующим:
Ибо невидимое Его [атрибуты Бога],
вечная сила Его и Божество [Его божественная природа],
от создания мира через рассматривание творений видимы,
так что они безответны. (Римлянам 1:20)
Что можно увидеть? Природу Бога! И КАК мы можем ЕЕ видеть? Через созданные творения!
Если подумать, то… сотворенный физический мир вокруг нас СПЕЦИАЛЬНО создан таким образом, чтобы направлять нас к Богу.
Деннис Петерсен - 7 ключей, чтобы открыть истинность Бытия
Перевод с англ.: Даниела Дубовик. - Христианский научно-апологетический центр. - 128 с.
Деннис Петерсен - 7 ключей, чтобы открыть истинность Бытия - Содержание
- Не пропустите! Как читать эту книгу
- Как использовать эту книгу
- Сердце Библии?
- Так каков же центральный стих Библии?
- Почему вам стоит прочитать эту книгу? Вы действительно хотите знать?
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Глава 1 — Библия. Какую работу Слово Божье делает в сердце человека?
- Итак… Насколько важна библейская модель Сотворения?
- Но разве идея научных исследований не связана с поиском истины?
- Почему люди верят в настолько глупое заблуждение, как эволюционизм?
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Глава 2 — Логика. Можете ли вы поверить, что логика не просто поддерживает истину о сотворении?
- Причина и Следствие
- Продолжайте размышлять о причине и следствии
- Что такое чудо?
- В какие чудеса верят христиане?
- В какие чудеса верят атеисты/эволюционисты?
- Какой «веры» требует атеизм?
- Каково наше определение веры?
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Глава 3 — Предназначение. Итак… Как вы думаете, что является фундаментальной целью природы?
- Сколько творений со сложной химией мы воспринимаем как должное, встречая их ежедневно?
- Слышали ли вы когда-нибудь о жуке-бомбардире?
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Глава 4 — Время. Что из того, что мы видим в космосе, действительно происходит постоянно?
- Что на самом деле происходит с течением времени?
- ЭНТРОПИЯ
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Глава 5 — Случай. Может ли случайный шанс действительно спровоцировать увеличивающуюся сложность живых существ?
- Настоящий сюрприз
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Глава 6 — Происхождение жизни?. Могут ли люди впрямь эволюционировать из речного ила, как сегодня принято учить детей в государственных школах?
- Можно ли верить в самозарождение?
- Может ли сложный генетический информационный код возникнуть спонтанно?
- Что насчет бионических изобретений, вдохновленных ежедневными чудесами в природе?
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Глава 7 — Трансмутации?. Действительно ли простые формы жизни со временем превращаются в сложные?
- Что такое мутация?
- Что доказали эксперименты о мутации?
- А как насчет естественного отбора?
- Хороший вопрос: может ли неразумная природа отбирать?
- Сверхъестественное сотворение против естественного отбора
- А как насчет собак?
- Разве это не удивительно? Библия говорит: Типы — не виды
- Эволюционная геологическая карта истории Земли
- Вы готовы к ключевому малоизвестному факту?
- Как датируются окаменелости?
- Окаменелости Земли показывают именно то, что и следовало ожидать!
- Действительно ли жизнь на Земле становится лучше? Более сложной?
- Окаменелости: доказательство Потопа или теории эволюции?
- Пришло время серьезно задуматься!
- Насколько важна для нашей уверенности в словах Иисуса уверенность в словах Бытия?
- Каково ваше стремление — ваша цель — ваша задача?
- У ВАС НЕТ ПРИЧИН БОЯТСЯ ФАКТОВ.
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Глава 8 — Знать Бога. Готовы ли вы открыть для себя знание о Боге и познать Его как своего Небесного Отца навеки?
- Пришло ли время вам действительно задуматься о духовных вещах?
- Самый неописуемый подарок?
- Действительно ли проблема заключается в разнице между религией и отношениями?
- Божий закон: виновны ли мы в его нарушении?
- Вот краткое изложение Десяти заповедей. Виновны ли вы в нарушении хотя бы одного из Его правил?
- Что вызывает страх перед Богом, который ведет нас к Его мудрости?
- Перед Справедливым Судьей можем ли мы быть спокойны из-за нашей абсолютной беспомощности?
- Как найти ответы на наши честные вопросы и сомнения?
- Чего требует от меня эта библейская идея покаяния?
- Только Сам Бог может предоставить нам лекарство, в котором мы так отчаянно нуждаемся
- Евангелие = Сила Божия ко спасению всякому верующему (Римлянам 1:16)
- Что вам делать дальше?
- Как можно узнать наверняка, что вы родились свыше?
- Царство тьмы и царство Света
- Куда мы попадаем, когда умираем?
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Приложение 1. Семь вдохновляющих ключей к раскрытию истины о сотворении
- Действительно ли Бог ожидает, что мы будем прославлять Его всем разумом нашим?
- Есть теологические основания полагать, что Бог Библии способен Сам создать вселенную. Каждое из них может легко составить основу для вашего собственного основательного исследования
- Есть логические основания полагать, что библейская летопись сотворения — лучшее объяснение начала, чем эволюционизм
- Кажется, что существует бесконечное количество научных наблюдений, которые демонстрируют, что божественное сотворение имеет больше смысла, чем натуралистический эволюционизм
- Существуют общие причины, почему думающий человек должен верить в библейскую запись сотворения
- Так почему же интеллектуальные люди верят в материалистический эволюционизм?
- Приложение 2. Библейское сотворение — могу ли я верить в него?
- Приложение 3. 20 секретов о том, как все началось, неизвестных большинству профессоров колледжей
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