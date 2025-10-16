Добро пожаловать в увлекательную экспедицию за правдой о происхождении нашего мира! Все люди любят наслаждаться красотой и мощью природных явлений. Но мало кто задумывается, на чем мы основываемся, когда пытаемся эти явления понять и объяснить.

Это основание называется «мировоззрение».

К сожалению, источником большей части известной нам информации о природе и истории – светские или атеистические. Никто даже не вспоминает о Боге и Библии. В лучшем случае они считаются мифом. Пытаясь понять, что происходит вокруг, человек неверующий ищет причины всего в самой природе. Поэтому основные тайны так и остаются неразгаданными, и всё запутывается еще больше. Но, может быть, мы можем получить информацию и из других источников? Вот, что говорил Иов, живший 4 тысячи лет назад: «… спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские» (Иов 12:7-8). Что получилось в результате такого научного исследования? Иов размышляет: «Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов 12:9-10).

Задумайтесь! Какое удивительное по­нимание образа и могущества Вседержите­ля Вселенной у человека, жившего 4 тыся­чи лет назад, не имевшего Библии и не вла­девшего современным богословием. Что же говорят сегодня наши неверую­щие специалисты, похваляющиеся своей мирской философией? На обложке одного из научных журналов рекламировалась статья под названием «20 величайших на­учных загадок!» В ней приводился список вопросов: «Как из одноклеточного ор­ганизма может возникнуть человек? Что случилось с динозаврами? Где зародилась жизнь?» и т. п. В светских источниках от веты на эти интригующие вопросы остаются за завесой тайны, создавая путаницу. Посмотрите на современный ученый мир: кажется нелепым, что многие выдающи­еся умы никак не могут найти Творца, у Которого есть все ответы. Конечно, с из­учения окружающего нас мира познание только начинается.

Впереди – открытие множества удивительных тайн о нашем прошлом! В ходе нашего исследования мы попытаемся выяснить, что произошло на самом деле, как были достигнуты та­кие поразительные результаты, и здесь нас ждут удивитель­ные сюрпризы.

В этих необычных главах собраны сви­детельства со всего мира. Сначала мы рассмотрим библейскую гипотезу сотворения. Поддерживает ли ее наука? В книге Бытия говорится, что Бог создал «воду над твердью» и «очень хорошую» землю. И знаете что? Современная наука доказала библейский факт: в прошлом окружающая среда на нашей планете значительно отли­чалась от нынешней. Когда мы исследуем нашу планету, что мы узнаем о начале ее существования? Вам известно, что в Арктике погребены тысячи скелетов мамонтов? И почему это случилось? Как насчет смещения континентов? Свя­зано ли это с библейским повествованием?

Деннис Р. Петерсен – Ключи к тайнам творения. Дивные дела Божьи: руководство исследователя

Издательство – «Диайпи»

Симферополь – 2011 г. / 240 с.

ISBN 978-966-491-249-2

Деннис Р. Петерсен – Ключи к тайнам творения. Дивные дела Божьи: руководство исследователя – Содержание