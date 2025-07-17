В нашем обществе поиск смысла жизни - самый острый вопрос. То, что некоторые из нас следуют за Христом, еще не означает, что они живут не бесцельно. Мы можем верить в Иисуса, но по-прежнему блуждать в потемках. Мы верим в жизнь вечную, но не в силах привнести ее в нашу повседневную жизнь. Она настолько мирская, однообразная и предсказуемая, хотя и безумно быстрая, что нам трудно представить что-то за ее пределами.

Это явление распространено по всему миру. Люди различных культур верят в Христа и жаждут сознательного участия в осуществлении Божьих целей. Такое участие возможно, и задача этой книги - помочь вам найти свое место.

Книга разделена на четыре части. В первой мы исследуем библейские основания вопроса. Мы обращаемся к текстам Библии, которые относятся к теме поведения христиан в среде неверующих, следовательно, эта часть получилась более философской, чем остальные три.

Большинство наших читателей скорее практики, чем теоретики, поэтому мы постарались сделать нашу книгу легкой для восприятия. Стиль книги довольно лаконичен, так что читайте ее внимательно. Мы нашагаем важные мысли в нескольких словах, можно их просто не заметить, если читать слишком быстро.

Если вы убежденный практик, то, возможно, захотите пропустить первую часть и перейти сразу ко второй. В ней рассматриваются преграды, стоящие на пути к плодотворной жизни христианина: наши страхи и ограничения, которые мы сами на себя накладываем, - словом, все то, с чем мы боремся ежедневно.

В третьей части мы описываем семь шагов, которые может предпринять христианин, чтобы приблизить Царство Божье. Мы хотим дать читателю ясное представление о том, как быть своим (ближним) в ближайшем окружении.

А в четвертой части мы поговорим о затратах. Чем лично вам и вашей церкви придется пожертвовать, чтобы воплотить то, о чем мы написали.

Джим Петерсен, Майк Шэми - Свой среди своих. Как принести Царство Божье в свою повседневную жизнь

СПб.: Мирт, 2007. - 222 с.

ISBN 978-5-88869-223-3.

Джим Петерсен, Майк Шэми - Свой среди своих. Как принести Царство Божье в свою повседневную жизнь - Содержание

Предисловие

Часть І. Кто мой ближний?

Введение

Глава 1. Божьи вечные цели и роль ближнего

Глава 2. Призыв Царства Божьего

Глава 3. Духовные поколения

Глава 4. Так кто же мой ближний?

Глава 5. Роль ближнего в миссионерских организациях

Глава 6. Ближние и их церкви

Часть II. Преодоление препятствий на пути к успеху

Введение

Глава 7. От страха - к свободе

Глава 8. От одиночества - к свободе

Глава 9. Где найти время?

Глава 10. Наши собственные слабости

Часть IIІ Семь моделей плодотворной жизни ближнего

Введение

Глава 11. Первая модель. Маленькие шаги навстречу

Глава 12. Вторая модель. Молитва и ответ на нее

Глава 13. Третья модель. Служение и принятие услуг

Глава 14. Четвертая модель. Рассказ о своей вере

Глава 15. Пятая модель. Партнерство

Глава 16. Шестая модель. Обращение к Писанию

Глава 17. Седьмая модель. Новое рождение

Часть IV. Как быть своим среди своих

Введение

Глава 18. Как выполнять миссию ближнего

Глава 19. Помогите этим людям!

Примечания

Условные сокращения книг Библии

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