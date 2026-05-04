Английский король Георг V как-то сказал: «Рецепт счастья не в том, чтобы делать то, что ваu хочется, а в том, чтобы неизменно следовать свое;wу предназначению». Можете ли вы согласиться с этим высказыванием? Большинство людей даже не задумываются о своём предназначении, потому что верят, что их счастье зависит от возможности делать то, что им хочется. Поэтому многие люди проживают всю жизнь, ненавидя то, что им приходится делать, и злятся от того, что не имеют возможности делать то, что они хотят. Когда мы говорим о людях, которые не знают Христа, то подобная ситуация вполне объяснима: неверующие люди обмануты дьяволом, и они проводят всю жизнь в поисках «рая» без Христа. Большинство из них ненавидят свою работу, страну, соседей; кто-то - жену, мужа, родителей и так далее, потому что из-за этого списка они вынуждены заниматься не тем, о чём мечтали в детстве. Они злятся от того, что родились не в той стране, вынуждены работать не на той работе, вышли замуж не за того мужчину и тому подобное.

Поэтому они завидуют тем, кто, по их мнению, получил от жизни всё желаемое. Проще говоря, они проводят свою жизнь в обиде на то, что им не удалось найти придуманный ими «рай» на земле. Большинство из них годам к сорока отчаиваются, опускают руки и просто движутся к неминуемому концу своей жизни, не получив от неё того, о чём мечтали в юности.

Церковь «Sola Gratia», r. Омск 2025, -164 с.

Сергей Петлин - Непрекращающаяся реформация церкви - Ecclesia Semper Reformanda - Содержание

Предисловие

Глава 1. Жизнь христианина должна строиться вокруг церкви

Глава 2. Богословие определяет жизнь

Глава 3. Весть о праведности Божьей через веру - это атлант, на котором церковь или стоит, или падает

Глава 4. Экспозиционная проповедь Библии - основа всякого служения в церкви

Глава 5. Мы не строим Церковь, мы участвуем в строительстве, которое совершает Иисус

Глава 6. Позаботьтесь о глубине вашего поклонения Богу, и Он позаботится о широте вашего служения

Глава 7. Самая большая ценность в церкви-люди

Глава 8. Гостеприимство-залог освящения

Глава 9. Живая церковь рождает миссионеров

Заключение. Славный конец жизни тех, кто посвятил себя созиданию Церкви