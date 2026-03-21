Люкимсон - Спиноз

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy
Series Жизнь замечательных людей (3 books)

Книга Петра Люкимсона «Спиноза. Разоблачение мифа» посвящена личности и философскому наследию Бенедикта Спинозы — одного из самых влиятельных мыслителей Нового времени. Автор стремится пересмотреть распространённые представления о философе и отделить исторические факты от сложившихся вокруг его имени мифов и интерпретаций.

В книге рассматривается жизненный путь Спинозы, его конфликт с религиозной общиной, обстоятельства создания его основных философских трудов и влияние его идей на развитие европейской мысли. Люкимсон анализирует философию Спинозы в её историческом и культурном контексте, уделяя внимание её восприятию современниками и последующими поколениями.

Автор поднимает вопросы о том, как формировался образ Спинозы в интеллектуальной традиции и какие интерпретации его учения оказались наиболее распространёнными.

Книга будет интересна читателям, интересующимся историей философии, биографиями выдающихся мыслителей и развитием философских идей в европейской культуре.

Петр Люкимсон – Спиноза - Разоблачение мифа

Москва, «Молодая гвардия», 2018 г. 383 с.

Серия «Жизнь замечательных людей»

ISBN 978-5-235-04086-1

Петр Люкимсон – Спиноза - Разоблачение мифа - Содержание

Предисловие

  • Глава первая. Еще до рождения

  • Глава вторая. Истоки

  • Глава третья. Школяр

  • Глава четвертая. Свой среди чужих, чужой среди своих

  • Глава пятая. Изгой

  • Глава шестая. Его университеты

  • Глава седьмая. Бог не может быть обманщиком

  • Глава восьмая. Тихие вечера в Рейнсбурге

  • Глава девятая. Спинозизм начинается

  • Глава десятая. Чума

  • Глава одиннадцатая. Война

  • Глава двенадцатая. Жребий брошен!

  • Глава тринадцатая. «Книга, сработанная в аду»

  • Глава четырнадцатая. Приключения «Книги, сработанной в аду»

  • Глава пятнадцатая. Гаагский отшельник

  • Глава шестнадцатая. Время отвечать на вопросы

  • Глава семнадцатая. «Этика» как точная наука

  • Глава восемнадцатая. Закат

  • Глава девятнадцатая. Смерть

  • Глава двадцатая. Воскресение

Послесловие

