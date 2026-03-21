Люкимсон - Спиноз

Книга Петра Люкимсона «Спиноза. Разоблачение мифа» посвящена личности и философскому наследию Бенедикта Спинозы — одного из самых влиятельных мыслителей Нового времени. Автор стремится пересмотреть распространённые представления о философе и отделить исторические факты от сложившихся вокруг его имени мифов и интерпретаций.

В книге рассматривается жизненный путь Спинозы, его конфликт с религиозной общиной, обстоятельства создания его основных философских трудов и влияние его идей на развитие европейской мысли. Люкимсон анализирует философию Спинозы в её историческом и культурном контексте, уделяя внимание её восприятию современниками и последующими поколениями.

Автор поднимает вопросы о том, как формировался образ Спинозы в интеллектуальной традиции и какие интерпретации его учения оказались наиболее распространёнными.

Книга будет интересна читателям, интересующимся историей философии, биографиями выдающихся мыслителей и развитием философских идей в европейской культуре.

Москва, «Молодая гвардия», 2018 г. 383 с.

Серия «Жизнь замечательных людей»

ISBN 978-5-235-04086-1

Петр Люкимсон – Спиноза - Разоблачение мифа - Содержание

Предисловие

Глава первая. Еще до рождения

Глава вторая. Истоки

Глава третья. Школяр

Глава четвертая. Свой среди чужих, чужой среди своих

Глава пятая. Изгой

Глава шестая. Его университеты

Глава седьмая. Бог не может быть обманщиком

Глава восьмая. Тихие вечера в Рейнсбурге

Глава девятая. Спинозизм начинается

Глава десятая. Чума

Глава одиннадцатая. Война

Глава двенадцатая. Жребий брошен!

Глава тринадцатая. «Книга, сработанная в аду»

Глава четырнадцатая. Приключения «Книги, сработанной в аду»

Глава пятнадцатая. Гаагский отшельник

Глава шестнадцатая. Время отвечать на вопросы

Глава семнадцатая. «Этика» как точная наука

Глава восемнадцатая. Закат

Глава девятнадцатая. Смерть

Глава двадцатая. Воскресение

Послесловие