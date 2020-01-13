Предлагаемый Вашему вниманию сборник включает в себя исторические, богословские и святоотеческие труды о возрождаемом ныне в богослужебной жизни чине анафематствования, совершаемом в первое воскресенье Великого поста, в Неделю Православия.

Величайшая благодатная сила заключается в церковном благословении. Не менее велика сила и церковного отлучения — анафемы. Это врачующее действие святой Церкви в первую очередь призвано оградить церковный народ, Тело Христово, от смертельных духовных язв — ересей и расколов — и направить заблудших и отступивших от православной веры ко исправлению.

Петр Паламарчук - Анафема

Издание Сретенского монастыря 1998 год 433ст

Петр Паламарчук - Анафема - Содержание

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПРАВОСЛАВИЯ

АНАФЕМА. ИСТОРИЯ

Употребление анафемы в Христианской Церкви до IX века

Составление чина Православия, добавления и изменения в нем, печатные и рукописные чины

Молебное пение

Синодик

Предисловие синодика

Анафематствования синодика

Многолетия синодика

Анафематствования, произносившиеся кроме Первой Недели Великого поста и не внесенные в чин Православия

АНАФЕМА. XX ВЕК

I. Отлучение Льва Толстого

II. Две анафемы Святейшего Патриарха Тихона

III. Отлучение публично похуливших Имя Божие в хрущевское гонение на Церковь

IV. Анафема пролившим невинную кровь (1993 г.)

V. Сами себя отлучившие сектанты, неоязычники и оккультисты

VI. Да будут они анафема пред всем народом

ПОСЛЕДОВАНИЕ

В НЕДЕЛЮ ПРАВОСЛАВИЯ

Вечная память или анафема?

Петр Паламарчук - Анафема

Возлюбленные братия! Началом слова нашего в Неделю Православия весьма естественно быть вопросу: что есть Православие? Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание; Православие есть поклонение Богу Духом и Истиною; Православие есть прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему; Православие есть прославление Богом человека, истинного служителя Божия, дарованием ему благодати Всесвятаго Духа. Дух есть слава христиан (Ин. VII, 39). Где нет Духа, там нет Православия.

Нет Православия в учениях и умствованиях человеческих: в них господствует лжеименный разум — плод падения. Православие — учение Святаго Духа, данное Богом чело векам во спасение. Где нет Православия, там нет спасения. «Иже хочет спастись, прежде всех подобает ему держат кафолическую веру, ея же чаще кто целы и непорочны не соблюдет, кроме всякого недоумения, во веки погибнет» (Символ святого Афанасия Великого, патриарха Александрийского. Псалтирь с последованием).