Бог дает людям время для ПОКАЯНИЯ

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мной; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» (Осия 4:6)

Согласно Откровению св. Иоанна и Священному Писанию мы знаем, что живем в последнее время. Все видимые знамения свидетельствуют, что время благодати близится к концу. В Слове Божьем сказано: “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец” (Матф. 24:14). Эти слова применимы и к ситуации в Украине. В течение нескольких лет коммунистическую идеологию, в которой не было места для религии, сменили относительная свобода и демократия. Везде можно услышать проповедь Евангелия. Это значит, что Бог дает людям время для покаяния и исправления своих ошибок.

Мы живем в то время, когда утрачены смысл и ценности жизни. Мы обленились духовно и с легкостью передаем руководство культурной жизнью общества, воспитание своих детей некомпетентным людям. Еще И. Кант писал:

“Лень и трусость - вот причины того, что люди, которых природа давно освободила от чужого руководства, все-таки добровольно остаются на всю жизнь малолетними. И в силу этих причин другие так легко присваивают право быть их духовными опекунами”.

Вероятно, мы поступаем так потому, что нам удобнее следовать за людьми, которые берут на себя ответственность. Мы свято верили всему, что нам навязывали, считая это незыблемой истиной. Но истина оказалась обманом, идеалы - вымышленными, цели - призрачными. И все потому, что в социалистическом обществе не нашлось места для Христа. Христианские заповеди, которые стали общечеловеческими морально-нравственными ценностями, строители коммунизма отбросили.

Петр Павлюк - Основы христианской веры – Часть 2

Курс лекций. — Одесса: ХГЭУ, ГТИ, 2007. — 120 с.

ISBN 966-8043-32-4

Петр Павлюк - Основы христианской веры – Часть 2 - Содержание

Введение. Бог дает людям время для покаяния

Часть IV. ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ?

Лекция 11. Обращение и спасительная вера 11.1. Обращение - 11.2. Свобода выбора - 11.3. Что такое вера - 11.4. Необходимость веры - 11.5. Какая вера является спасительной? - 11.6. Обретение веры и ее признаки

Лекция 12. Обращение и покаяние 12.1. Библейское понятие покаяния - 12.2. Покаяние неотделимо от веры - 12.4. Примите решение

Лекция 13. Крещение и посвящение 13.1. Крещение - 13.2. Крещение - свидетельство истинной веры - 13.3. Крещение - акт посвящения - 13.4. Сущность посвящения - жертва Богу - 13.5. Основание посвящения - Божье искупление - 13.6. Мотивация посвящения - Божья любовь - 13.7. Результат посвящения - упование на Господа

Лекция 14. Уверенность в спасении 14.1. Что значит быть спасенным? - 14.2. Возможно ли иметь уверенность в спасении? - 14.3. На чем основана уверенность в спасении?



ЧАСТЬ V. НАЧАЛО ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Лекция 15. Новые взаимоотношения 15.1. Новые взаимоотношения с Богом Отцом - 15.2. Новые взаимоотношения со Христом - 15.3. Новые взаимоотношения с Духом Святым - 15.4. Новые взаимоотношения с людьми - 15.5. Новые отношения с силами тьмы

Лекция 16. Рождение свыше 16.1. Плоть - 16.2. Кому должно родиться свыше? - 16.3. Слово Божие и рождение свыше - 16.4. Как происходит рождение свыше? - 16.5. Участие человека в рождении свыше

Лекция 17. Возрождение 17.1. Понятие «возрождение» - 17.2. Признаки возрождения - 17.3. Возрождение - дар Божьей благодати - 17.4. Возрождение - начало духовной жизни



ЧАСТЬ VI. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА