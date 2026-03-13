Книга В. И. Петренко «Богословие икон: Протестантская точка зрения» представляет собой глубокое и непредвзятое исследование одного из самых дискуссионных вопросов в отношениях между христианскими конфессиями. Автор ставит перед собой задачу проанализировать феномен иконопочитания не с позиции слепого отрицания, а через призму библейского богословия, истории ранней Церкви и протестантской герменевтики. Основная идея произведения заключается в том, что протестантский взгляд на изображения — это не просто «иконоборчество», а стремление сохранить чистоту поклонения Богу «в духе и истине», при этом автор пытается найти точки соприкосновения и взаимопонимания с восточно-христианской традицией.
Содержательная часть книги охватывает исторический путь формирования догмата об иконопочитании, начиная с ветхозаветных запретов и заканчивая решениями Седьмого Вселенского собора. Петренко детально разбирает аргументацию как сторонников, так и противников использования изображений в молитвенной практике, уделяя особое внимание христологическому аспекту: возможности изображения воплощенного Бога. Автор анализирует взгляды классических реформаторов (Лютера, Кальвина, Цвингли) и показывает, как протестантское богословие переосмыслило роль визуального искусства в храме, переместив акцент с образа на живое Слово Божье. Книга также исследует эстетическую ценность иконы и её дидактическую функцию, которую признавали даже многие критики иконопочитания.
Текст написан в академическом, но уважительном и диалогичном стиле, что делает его ценным ресурсом для участников экуменических встреч и студентов теологических факультетов. В. И. Петренко удается избежать полемической резкости, предлагая вместо этого серьезный богословский анализ, который помогает читателю лучше понять логику протестантского отношения к сакральному искусству. Работа служит важным вкладом в современное сравнительное богословие, призывая к осмысленному подходу к церковному наследию и напоминая, что за внешними формами поклонения всегда стоят глубокие убеждения о природе отношений между Творцом и человеком.
В. И. Петренко – Богословие икон - Протестантская точка зрения
Тезис, представленный на соискание степени магистра богословия.- Одобрен Брюнельским университетом в марте 1997 года. – Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 196 с.
ISBN 5-7454-0487-6
В. И. Петренко – Богословие икон – Содержание
Резюме
Предисловие
Выражение признательности
Сокращения
Вступление
Глава 1. Происхождение и историческое развитие иконы
1.1. Предварительные ремарки
1.2. Египет
1.2.1. Египетское христианство
1.3. Греко-римский синтез
1.3.1. Предварительные ремарки
1.3.2. Греческая религия
1.3.3. Религия и искусство
1.3.4. Римская религия
1.4. Ранняя христианская церковь и ее искусство
1.4.1. Период до правления Константина
1.4.1.1. Предварительные ремарки
1.4.1.2. Археологические и социологические свидетельства
1.4.2. Период правления Константина и последующий за ним период
1.4.2.1. Социо-политические свидетельства
1.4.2.2. Археологические свидетельства
1.4.2.3. Культ образов
1.5. Иконоборчество
1.5.1. Период до иконоборчества
1.5.1.1. Предварительные ремарки
1.5.1.2. Свидетельства ранней литературы
1.5.1.3. Период между IV и VIII веками по Р. X.
1.5.2. Иконоборчество
1.5.2.1. Предварительные ремарки
1.5.2.2. Первый этап иконоборчества
1.5.2.3. Второй этап иконоборчества
1.5.3. Роль женщин в иконоборческом движении
1.6. Русская икона
1.6.1. Киевская Русь
1.6.2. Московская Русь
1.6.3. Иконоборческие движения и реформы
1.7. Заключение
Глава 2. Рассуждения философского и догматического плана
2.1. Историческая структура
2.2. Материя
2.2.1. Предварительные ремарки
2.2.2. Материя и творение
2.2.3. Материя и грехопадение
2.2.4. Материя и перевоплощение
2.2.5. Материя и физические чувства
2.2.6. Материя как восхождение к Богу
2.2.7. Икона как восхождение к Богу
2.3. Несотворенные энергии
2.3.1. Предварительные ремарки
2.3.2. Каппадокийские отцы и знание Бога
2.3.3. Григорий Палама и знание Бога
2.3.4. Иконы и несотворенные энергии
2.3.5. Иконы и ипостатическая идентичность
2.4. Обожествление
2.4.1. Предварительные ремарки
2.4.2. Творение и обожествление
2.4.3. Грехопадение и обожествление
2.4.4. Перевоплощение и обожествление
2.4.5. Обожествление и несотворенные энергии
2.4.6. Обожествление и иконы
2.5. Концепция образа
2.5.1. Предварительные ремарки
2.5.2. Происхождение концепции образа
2.5.2.1. Платон
2.5.2.2. Филон
2.5.2.3. Дебаты о Христе и Троице
2.5.2.4. Натуральные и имитационные образы
2.5.2.5. Реальное присутствие
2.6. Традиция
2.6.1. Предварительные ремарки
2.6.2. Апостольская традиция
2.6.3. Методологический сдвиг
2.6.4. Иконы и традиция
2.7. Культ Девы Марии
2.7.1. Предварительные ремарки
2.7.2. Происхождение этого культа
2.7.3. Богословские суждения о культе Девы Марии
2.7.4. Дева Мария и иконы
2.8. Культ святых
2.8.1. Предварительные ремарки
2.8.2. Происхождение
2.8.2.1. Влияние язычества
2.8.2.2. Эпоха Константина
2.8.3. Богословские предположения
2.8.4. Культ святых и икона
2.9. Иконоборчество: богословское развитие
2.9.1. Предварительные ремарки
2.9.2. Первый период иконоборчества
2.9.3. Второй период иконоборчества
2.9.4. Области согласия и расхождения
2.10. Заключение
Глава 3. Библейское учение и икона
3.1. Ветхий Завет и Новый Завет
3.1.1. Предварительные ремарки
3.1.2. Взаимосвязь и разрыв
3.1.2.1. Ветхий и Новый Заветы
3.1.2.2 . Нравственное значение ветхозаветного закона
3.2. Метод толкования
3.2.1. Предварительные ремарки
3.2.2. Исторический обзор
3.22.1. Греческая культура
3.22.2. Филон
3.2.2.3. Апостольский период
3.22.4. Патристический период
3.2.3. Иконы и метод толкования
3.3. Экзегетика Писания и иконы
3.3.1. Иконы и идолопоклонство
3.3.1.1. Этимологический аргумент
3.3.1.2. Экзегетика Писания
3.3.2. Вопрос видимости и невидимости
3.3.3. Теология и икономия: экзегетика
3.3.4. Прототип и образ: библейское основание для почитания
3.3.5. Святые и экзегетика
3.3.6. Видение и слышание
3.3.6.1. Предварительные ремарки
3.3.6.2. Происхождение концепции о превосходстве зрения
3.3.6.3. Видение и слышание: экзегетика
3.4. Заключение
Глава 4. Теория и практика
4.1. Предварительные ремарки
4.2. Период до иконоборчества
4.3.. Период иконоборчества
4.4. Русская православная церковь
4.5. Заключение
Глава 5. Заключение
Приложение А. Седьмой Экуменический Никейский собор
Библиография
No comments yet. Be the first!