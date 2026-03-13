Книга В. И. Петренко «Богословие икон: Протестантская точка зрения» представляет собой глубокое и непредвзятое исследование одного из самых дискуссионных вопросов в отношениях между христианскими конфессиями. Автор ставит перед собой задачу проанализировать феномен иконопочитания не с позиции слепого отрицания, а через призму библейского богословия, истории ранней Церкви и протестантской герменевтики. Основная идея произведения заключается в том, что протестантский взгляд на изображения — это не просто «иконоборчество», а стремление сохранить чистоту поклонения Богу «в духе и истине», при этом автор пытается найти точки соприкосновения и взаимопонимания с восточно-христианской традицией.

Содержательная часть книги охватывает исторический путь формирования догмата об иконопочитании, начиная с ветхозаветных запретов и заканчивая решениями Седьмого Вселенского собора. Петренко детально разбирает аргументацию как сторонников, так и противников использования изображений в молитвенной практике, уделяя особое внимание христологическому аспекту: возможности изображения воплощенного Бога. Автор анализирует взгляды классических реформаторов (Лютера, Кальвина, Цвингли) и показывает, как протестантское богословие переосмыслило роль визуального искусства в храме, переместив акцент с образа на живое Слово Божье. Книга также исследует эстетическую ценность иконы и её дидактическую функцию, которую признавали даже многие критики иконопочитания.

Текст написан в академическом, но уважительном и диалогичном стиле, что делает его ценным ресурсом для участников экуменических встреч и студентов теологических факультетов. В. И. Петренко удается избежать полемической резкости, предлагая вместо этого серьезный богословский анализ, который помогает читателю лучше понять логику протестантского отношения к сакральному искусству. Работа служит важным вкладом в современное сравнительное богословие, призывая к осмысленному подходу к церковному наследию и напоминая, что за внешними формами поклонения всегда стоят глубокие убеждения о природе отношений между Творцом и человеком.

В. И. Петренко – Богословие икон - Протестантская точка зрения

Тезис, представленный на соискание степени магистра богословия.- Одобрен Брюнельским университетом в марте 1997 года. – Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 196 с.

ISBN 5-7454-0487-6

В. И. Петренко – Богословие икон – Содержание

Резюме

Предисловие

Выражение признательности

Сокращения

Вступление

Глава 1. Происхождение и историческое развитие иконы

1.1. Предварительные ремарки

1.2. Египет 1.2.1. Египетское христианство

1.3. Греко-римский синтез 1.3.1. Предварительные ремарки 1.3.2. Греческая религия 1.3.3. Религия и искусство 1.3.4. Римская религия

1.4. Ранняя христианская церковь и ее искусство 1.4.1. Период до правления Константина 1.4.1.1. Предварительные ремарки 1.4.1.2. Археологические и социологические свидетельства 1.4.2. Период правления Константина и последующий за ним период 1.4.2.1. Социо-политические свидетельства 1.4.2.2. Археологические свидетельства 1.4.2.3. Культ образов

1.5. Иконоборчество 1.5.1. Период до иконоборчества 1.5.1.1. Предварительные ремарки 1.5.1.2. Свидетельства ранней литературы 1.5.1.3. Период между IV и VIII веками по Р. X. 1.5.2. Иконоборчество 1.5.2.1. Предварительные ремарки 1.5.2.2. Первый этап иконоборчества 1.5.2.3. Второй этап иконоборчества 1.5.3. Роль женщин в иконоборческом движении

1.6. Русская икона 1.6.1. Киевская Русь 1.6.2. Московская Русь 1.6.3. Иконоборческие движения и реформы

1.7. Заключение

Глава 2. Рассуждения философского и догматического плана

2.1. Историческая структура

2.2. Материя 2.2.1. Предварительные ремарки 2.2.2. Материя и творение 2.2.3. Материя и грехопадение 2.2.4. Материя и перевоплощение 2.2.5. Материя и физические чувства 2.2.6. Материя как восхождение к Богу 2.2.7. Икона как восхождение к Богу

2.3. Несотворенные энергии 2.3.1. Предварительные ремарки 2.3.2. Каппадокийские отцы и знание Бога 2.3.3. Григорий Палама и знание Бога 2.3.4. Иконы и несотворенные энергии 2.3.5. Иконы и ипостатическая идентичность

2.4. Обожествление 2.4.1. Предварительные ремарки 2.4.2. Творение и обожествление 2.4.3. Грехопадение и обожествление 2.4.4. Перевоплощение и обожествление 2.4.5. Обожествление и несотворенные энергии 2.4.6. Обожествление и иконы

2.5. Концепция образа 2.5.1. Предварительные ремарки 2.5.2. Происхождение концепции образа 2.5.2.1. Платон 2.5.2.2. Филон 2.5.2.3. Дебаты о Христе и Троице 2.5.2.4. Натуральные и имитационные образы 2.5.2.5. Реальное присутствие

2.6. Традиция 2.6.1. Предварительные ремарки 2.6.2. Апостольская традиция 2.6.3. Методологический сдвиг 2.6.4. Иконы и традиция

2.7. Культ Девы Марии 2.7.1. Предварительные ремарки 2.7.2. Происхождение этого культа 2.7.3. Богословские суждения о культе Девы Марии 2.7.4. Дева Мария и иконы

2.8. Культ святых 2.8.1. Предварительные ремарки 2.8.2. Происхождение 2.8.2.1. Влияние язычества 2.8.2.2. Эпоха Константина 2.8.3. Богословские предположения 2.8.4. Культ святых и икона

2.9. Иконоборчество: богословское развитие 2.9.1. Предварительные ремарки 2.9.2. Первый период иконоборчества 2.9.3. Второй период иконоборчества 2.9.4. Области согласия и расхождения

2.10. Заключение

Глава 3. Библейское учение и икона

3.1. Ветхий Завет и Новый Завет 3.1.1. Предварительные ремарки 3.1.2. Взаимосвязь и разрыв 3.1.2.1. Ветхий и Новый Заветы 3.1.2.2 . Нравственное значение ветхозаветного закона

3.2. Метод толкования 3.2.1. Предварительные ремарки 3.2.2. Исторический обзор 3.22.1. Греческая культура 3.22.2. Филон 3.2.2.3. Апостольский период 3.22.4. Патристический период 3.2.3. Иконы и метод толкования

3.3. Экзегетика Писания и иконы 3.3.1. Иконы и идолопоклонство 3.3.1.1. Этимологический аргумент 3.3.1.2. Экзегетика Писания 3.3.2. Вопрос видимости и невидимости 3.3.3. Теология и икономия: экзегетика 3.3.4. Прототип и образ: библейское основание для почитания 3.3.5. Святые и экзегетика 3.3.6. Видение и слышание 3.3.6.1. Предварительные ремарки 3.3.6.2. Происхождение концепции о превосходстве зрения 3.3.6.3. Видение и слышание: экзегетика

3.4. Заключение

Глава 4. Теория и практика

4.1. Предварительные ремарки

4.2. Период до иконоборчества

4.3.. Период иконоборчества

4.4. Русская православная церковь

4.5. Заключение

Глава 5. Заключение

Приложение А. Седьмой Экуменический Никейский собор

Библиография