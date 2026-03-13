Петренко - Богословие икон

Петренко - Богословие икон
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга В. И. Петренко «Богословие икон: Протестантская точка зрения» представляет собой глубокое и непредвзятое исследование одного из самых дискуссионных вопросов в отношениях между христианскими конфессиями. Автор ставит перед собой задачу проанализировать феномен иконопочитания не с позиции слепого отрицания, а через призму библейского богословия, истории ранней Церкви и протестантской герменевтики. Основная идея произведения заключается в том, что протестантский взгляд на изображения — это не просто «иконоборчество», а стремление сохранить чистоту поклонения Богу «в духе и истине», при этом автор пытается найти точки соприкосновения и взаимопонимания с восточно-христианской традицией.

Содержательная часть книги охватывает исторический путь формирования догмата об иконопочитании, начиная с ветхозаветных запретов и заканчивая решениями Седьмого Вселенского собора. Петренко детально разбирает аргументацию как сторонников, так и противников использования изображений в молитвенной практике, уделяя особое внимание христологическому аспекту: возможности изображения воплощенного Бога. Автор анализирует взгляды классических реформаторов (Лютера, Кальвина, Цвингли) и показывает, как протестантское богословие переосмыслило роль визуального искусства в храме, переместив акцент с образа на живое Слово Божье. Книга также исследует эстетическую ценность иконы и её дидактическую функцию, которую признавали даже многие критики иконопочитания.

Текст написан в академическом, но уважительном и диалогичном стиле, что делает его ценным ресурсом для участников экуменических встреч и студентов теологических факультетов. В. И. Петренко удается избежать полемической резкости, предлагая вместо этого серьезный богословский анализ, который помогает читателю лучше понять логику протестантского отношения к сакральному искусству. Работа служит важным вкладом в современное сравнительное богословие, призывая к осмысленному подходу к церковному наследию и напоминая, что за внешними формами поклонения всегда стоят глубокие убеждения о природе отношений между Творцом и человеком.

В. И. Петренко – Богословие икон - Протестантская точка зрения

Тезис, представленный на соискание степени магистра богословия.- Одобрен Брюнельским университетом в марте 1997 года. – Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 196 с.

ISBN 5-7454-0487-6

В. И. Петренко – Богословие икон – Содержание

Резюме

Предисловие

Выражение признательности

Сокращения

Вступление

Глава 1. Происхождение и историческое развитие иконы

  • 1.1. Предварительные ремарки

  • 1.2. Египет

    • 1.2.1. Египетское христианство

  • 1.3. Греко-римский синтез

    • 1.3.1. Предварительные ремарки

    • 1.3.2. Греческая религия

    • 1.3.3. Религия и искусство

    • 1.3.4. Римская религия

  • 1.4. Ранняя христианская церковь и ее искусство

    • 1.4.1. Период до правления Константина

      • 1.4.1.1. Предварительные ремарки

      • 1.4.1.2. Археологические и социологические свидетельства

    • 1.4.2. Период правления Константина и последующий за ним период

      • 1.4.2.1. Социо-политические свидетельства

      • 1.4.2.2. Археологические свидетельства

      • 1.4.2.3. Культ образов

  • 1.5. Иконоборчество

    • 1.5.1. Период до иконоборчества

      • 1.5.1.1. Предварительные ремарки

      • 1.5.1.2. Свидетельства ранней литературы

      • 1.5.1.3. Период между IV и VIII веками по Р. X.

    • 1.5.2. Иконоборчество

      • 1.5.2.1. Предварительные ремарки

      • 1.5.2.2. Первый этап иконоборчества

      • 1.5.2.3. Второй этап иконоборчества

    • 1.5.3. Роль женщин в иконоборческом движении

  • 1.6. Русская икона

    • 1.6.1. Киевская Русь

    • 1.6.2. Московская Русь

    • 1.6.3. Иконоборческие движения и реформы

  • 1.7. Заключение

Глава 2. Рассуждения философского и догматического плана

  • 2.1. Историческая структура

  • 2.2. Материя

    • 2.2.1. Предварительные ремарки

    • 2.2.2. Материя и творение

    • 2.2.3. Материя и грехопадение

    • 2.2.4. Материя и перевоплощение

    • 2.2.5. Материя и физические чувства

    • 2.2.6. Материя как восхождение к Богу

    • 2.2.7. Икона как восхождение к Богу

  • 2.3. Несотворенные энергии

    • 2.3.1. Предварительные ремарки

    • 2.3.2. Каппадокийские отцы и знание Бога

    • 2.3.3. Григорий Палама и знание Бога

    • 2.3.4. Иконы и несотворенные энергии

    • 2.3.5. Иконы и ипостатическая идентичность

  • 2.4. Обожествление

    • 2.4.1. Предварительные ремарки

    • 2.4.2. Творение и обожествление

    • 2.4.3. Грехопадение и обожествление

    • 2.4.4. Перевоплощение и обожествление

    • 2.4.5. Обожествление и несотворенные энергии

    • 2.4.6. Обожествление и иконы

  • 2.5. Концепция образа

    • 2.5.1. Предварительные ремарки

    • 2.5.2. Происхождение концепции образа

      • 2.5.2.1. Платон

      • 2.5.2.2. Филон

      • 2.5.2.3. Дебаты о Христе и Троице

      • 2.5.2.4. Натуральные и имитационные образы

      • 2.5.2.5. Реальное присутствие

  • 2.6. Традиция

    • 2.6.1. Предварительные ремарки

    • 2.6.2. Апостольская традиция

    • 2.6.3. Методологический сдвиг

    • 2.6.4. Иконы и традиция

  • 2.7. Культ Девы Марии

    • 2.7.1. Предварительные ремарки

    • 2.7.2. Происхождение этого культа

    • 2.7.3. Богословские суждения о культе Девы Марии

    • 2.7.4. Дева Мария и иконы

  • 2.8. Культ святых

    • 2.8.1. Предварительные ремарки

    • 2.8.2. Происхождение

      • 2.8.2.1. Влияние язычества

      • 2.8.2.2. Эпоха Константина

    • 2.8.3. Богословские предположения

    • 2.8.4. Культ святых и икона

  • 2.9. Иконоборчество: богословское развитие

    • 2.9.1. Предварительные ремарки

    • 2.9.2. Первый период иконоборчества

    • 2.9.3. Второй период иконоборчества

    • 2.9.4. Области согласия и расхождения

  • 2.10. Заключение

Глава 3. Библейское учение и икона

  • 3.1. Ветхий Завет и Новый Завет

    • 3.1.1. Предварительные ремарки

    • 3.1.2. Взаимосвязь и разрыв

      • 3.1.2.1. Ветхий и Новый Заветы

      • 3.1.2.2 . Нравственное значение ветхозаветного закона

  • 3.2. Метод толкования

    • 3.2.1. Предварительные ремарки

    • 3.2.2. Исторический обзор

      • 3.22.1. Греческая культура

      • 3.22.2. Филон

      • 3.2.2.3. Апостольский период

      • 3.22.4. Патристический период

    • 3.2.3. Иконы и метод толкования

  • 3.3. Экзегетика Писания и иконы

    • 3.3.1. Иконы и идолопоклонство

      • 3.3.1.1. Этимологический аргумент

      • 3.3.1.2. Экзегетика Писания

    • 3.3.2. Вопрос видимости и невидимости

    • 3.3.3. Теология и икономия: экзегетика

    • 3.3.4. Прототип и образ: библейское основание для почитания

    • 3.3.5. Святые и экзегетика

    • 3.3.6. Видение и слышание

      • 3.3.6.1. Предварительные ремарки

      • 3.3.6.2. Происхождение концепции о превосходстве зрения

      • 3.3.6.3. Видение и слышание: экзегетика

  • 3.4. Заключение

Глава 4. Теория и практика

  • 4.1. Предварительные ремарки

  • 4.2. Период до иконоборчества

  • 4.3.. Период иконоборчества

  • 4.4. Русская православная церковь

  • 4.5. Заключение

Глава 5. Заключение

Приложение А. Седьмой Экуменический Никейский собор

Библиография

