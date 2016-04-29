Главный вопрос эсхатологии – это вопрос о смысле существования мира, поскольку в конце времен сводятся воедино все линии мировой истории. Эсхатология говорит о событиях будущего, и сама возможность создания эсхатологии покоится на убеждении в том, что будущее в той или иной мере предопределено.

Эсхатология трактует о событиях огромного эмоционального накала, который определяется ее темой – разрушение мироздания и возникновение нового мира. Эти события рассматриваются через призму человеческого восприятия и человеческой судьбы.

При этом универсально-историческая эсхатология переплетается с индивидуально-личной как разные стороны одного процесса, отраженного в макрокосме (вселенной) и микрокосме (человеке). Эсхатологические представления уже на протяжении тысячелетий являются важным элементом общественного сознания. При этом эсхатология выступает в обществе как одно из проявлений эсхатологического сознания. Для эсхатологического сознания характерно напряженное ожидание приближающихся последних дней мира. Человек с эсхатологическим сознанием оценивает природные и общественные события, события своей личной жизни в свете эсхатологической перспективы. Поступки человека с эсхатологическим сознанием во многом определяются его личной и универсально-исторической эсхатологической перспективой.

В основе эсхатологического сознания лежит предчувствие приближающегося конца мира. Человек выражает это предчувствие через миф либо через мифологизированное учение. Он может сам сотворить этот миф либо воспользоваться уже бытующей в обществе или в определенной социальной группе мифологией. При этом всякий взятый со стороны миф человек преломляет через себя, накладывает на этот миф свои чувства и представления и превращает миф в близкий именно ему образ. Эсхатологическое предчувствие находит свое выражение во всем творчестве человека – в произведениях искусства, философских учениях, религиозных догматах.

В основе всей этой внешней деятельности человека лежит сотворенный им индивидуальный эсхатологический миф.

Петров Федор - Эсхатологический миф - миф о грядущей гибели и последующем возрождении мира

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, Юж.-Урал. изд.-торг. дом, 2001. - 108 с.

ISBN 5-7688-0792-6

Петров Федор - Эсхатологический миф - миф о грядущей гибели и последующем возрождении мира - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО МИФА

Мифологическое сознание

Особенности эсхатологического мифа

Миф и религия

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ В МИФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ РАЗНЫХ НАРОДОВ

Первоначальный эсхатологический миф

Зороастрийский эсхатологический миф

Индуистский эсхатологический миф

Эсхатология буддизма

Скандинавский эсхатологический миф

Славянская эсхатология

Армянская эсхатология

Кельтская эсхатология

Эсхатология обских угров

Эсхатология иудаизма

Христианская эсхатология

Эсхатология ислама

Эсхатологические секты

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО МИФА

Первый структурный блок эсхатологического мифа Образ глобальных искажений миропорядка Образ всеобщего разложения культурных норм и правил Образ мук и бедствий людей

Второй (центральный) элемент структуры эсхатологического мифа Образ Спасителя Образ воскрешения мертвых Образ Последней битвы Образ Страшного суда Образ разрушения мироздания Образ огненного очищения мира

Третий структурный блок эсхатологического мифа Образ цветущей земли Образ нового жилища людей Образ счастливой жизни людей на новой земле Прагматика эсхатологического мифа



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Петров Федор - Эсхатологический миф - миф о грядущей гибели и последующем возрождении мира - Введение

С конца XIX в. и по сегодняшний день по всему миру наблюдается рост эсхатологических настроений. Появляется множество эсхатологических сект и течений, причем значительная часть их имеет ярко выраженный деструктивный характер. Растут эсхатологические настроения в традиционных конфессиях, во всяком случае, – в православии и протестантизме. Распространяются различные толкования христианской эсхатологии, воскрешаются и более древние эсхатологические представления. В современных условиях сокращения лияния христианских церквей на жизнь общества многие обращаются к внерелигиозным предсказаниям о грядущей гибели человечества, Земли, Вселенной, сделанным с научной или, значительно чаще, с псевдонаучной точки зрения. В наше время неуклонно растет число религиозных движений, проповедующих близящийся конец мира.

Широко известно японское религиозное движение “Аум Синрикѐ”, предпринявшее в 1995 г. газовую атаку с многочисленными жертвами в токийском метро. Движение исповедовало скорый конец света и готовилось победить в последней войне между силами Добра и Зла. В качестве первого этапа этой войны лидеры движения готовились уничтожить газовыми атаками население Токио. Одно из наиболее динамично развивающихся новых религиозных движений - “Свидетели Иеговы”. Согласно их представлениям, земная история вскоре закончится кровавым Армагеддоном, где поклонники их секты, - единственные на Земле люди, достойные спасения - выступят в битве на стороне Бога и истребят неверных. Эсхатологическими представлениями, в значительной степени деструктивного толка исповедуют христианские секты “Всемирная Церковь Бога”, “Поместная Церковь”, “Богородичный Центр”, “Белое братство”, “Церковь Откровения”. Самосожжение своих адептов практиковало религиозное движение “Орден Храма Солнца”. Его учение представляло собой смесь астрологии, алхимии, мистики, йоги и кабалистики.

Согласно этому учению, Земля неотвратимо приближается к апокалипсису. После тяжелейших испытаний и катаклизмов, которые обрушатся на всех жителей планеты, уцелеют только избранные – последователи “Ордена”. В “Ордене” проповедовалась мысль о необходимости заблаговременного переселения на Сириус, где людей ждет новая, прекрасная жизнь. Но отправиться туда можно, лишь перейдя в “иное измерение”, а именно добровольно расставшись с жизнью на Земле путем самосожжения. В 1994 г. стали известны факты двух ритуальных самоубийств и трех ритуальных убийств в “Ордене Храма Солнца”. А 5 октября 1994 г. в Швейцарии были найдены тела 48 членов секты: 25 – в двух сожженных коттеджах в местечке Гранж-сюр-Сальван, 23 – в Шейри. Глубокой эсхатологической направленностью, лишенной выраженного деструктивного настроя, обладает ряд отечественных направлений рерихианства. При создании своего учения Рерихи восприняли основные положения восточных религий: идею реинкарнации, кармы как закона судьбы, циклов рождения и гибели Вселенной.

При этом восточные учения были достаточно гармонично объединены с русской культурой и даже некоторыми весьма существенными заимствованиями из христианства. Эсхатология Рерихов основана на вере в неизбежное пришествие Мессии на Землю. Иногда его называют Майтрейей, иногда – Буддой. В связи с наступлением светлой эпохи Сатья-юги, которое намечается на XXI в., должен произойти Армагеддон, т.е. битва Майтрейи с властителем зла. В результате владыкой Шамбалы станет Майтрейя, которого Елена Рерих называет библейским Мессией, а Николай Рерих – “Владыкой светлого будущего”. Эсхатологизмом пронизано учение бажовцев – уральского направления рерихианства. Их религия основывается на учении Рерихов, зороастризме, славянском язычестве и сказах Павла Бажова. Ожиданием скорого конца света проникнута и значительная часть современной православной публицистики. Поэтому нам представляется актуальным обращение к эсхатологической тематике в историко-философском аспекте. Исторический подход позволит лучше понять и оценить эсхатологические учения, распространяющиеся в современном обществе, а философский анализ – выявить сущность исследуемого явления. Проблема эсхатологии в историко-философском аспекте разработана как в отечественной, так и в зарубежной науке весьма фрагментарно.

Специальных работ по эсхатологии существует очень немного, чаще эсхатология рассматривается в качестве элемента мифологических и религиозных учений. Имеющиеся немногочисленные специальные труды как отечественных, так и зарубежных философов и историков посвящены отдельным эсхатологическим учениям. В большинстве этих работ анализируется только христианское эсхатологическое учение. Индоевропейская эсхатология изучена в значительно меньшей степени. Исследователями она рассматривалась, как правило, с точки зрения раскрытия происхождения отдельных ее элементов. В целом, несмотря на достаточно серьезную разработанность вопросов сущности эсхатологии, особенностей и генезиса отдельных эсхатологических представлений, до сих пор, как в отечественной, так и в мировой науке не было предпринято попытки анализа всей совокупности основных эсхатологических мифов и учений.

Цель настоящей работы – определение основных характеристик сущности и формы эсхатологического мифа как части индивидуального миропонимания и как явления общественной жизни. Для достижения поставленной цели мы применили метод семиотического анализа текстов эсхатологических мифов. При проведении семиотического анализа мы опирались на теоретические разработки таких видных отечественных семиологов, как Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, Ю. А. Шрейдер.