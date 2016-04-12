Летописный рассказ о путешествии святого апостола Андрея Первозванного по Восточной Европе издавна является для русской исторической науки совершенно особым вопросом, «живой интерес которого, – по словам И. И. Малышевского, – для нас русских христиан понятен сам собою».

И действительно, сообщение Повести временных лет о том, как в I столетии по Рождестве Христовом апостол Андрей, следуя Промыслу Господню, прошел через земли, ставшими впоследствии Святой Русью, не может оставить равнодушным –

путь, проделанный апостолом от Херсонеса до Среднего Поднепровья (и далее – на Северо-Запад Восточной Европы),

предвосхищает путь святого равноапостольного князя Владимира, который спустя почти тысячу лет, в 988 г. также приходит в Киев как креститель Руси из Корсуня, а годом позже св. епископ Иоаким Корсунянин осуществляет миссионерскую деятельность в Новгороде.

Николай Игоревич Петров - Святой апостол Андрей Первозванный - путешествие «по Днепру горе» - Историко‑археологические разыскания

СПбКО; Санкт‑Петербург; 2010

ISBN 978‑5‑903983‑12‑4

Николай Петров - Святой апостол Андрей Первозванный - путешествие «по Днепру горе» - Историко‑археологические разыскания - Содержание

Введение

Историографические замечания

Еще раз о содержании летописного рассказа

Летописный рассказ: между греческими и русскими преданиями

Археология летописного рассказа

Заключение

Примечания к карте «Археологический контекст летописного рассказа о путешествии св. апостола Андрея Первозванного» (см. последнюю страницу обложки)

Библиография

Николай Петров - Святой апостол Андрей Первозванный - путешествие «по Днепру горе» - Историографические замечания

В исследовании летописного «Хождения апостола Андрея» до сих пор сосуществуют две тенденции. С одной стороны, сохранилась традиция бережного и внимательного отношения к этому преданию, как к чрезвычайно ценному историческому свидетельству. Собственно говоря, эта традиция восходит к самому св. прп. Нестору Летописцу, сохранившему для нас это сообщение в конце XI – начале XII вв. [1] С другой стороны, в XVIII–XIX вв. формируется весьма скептическое отношение к рассказу о путешествии апостола Андрея по Восточной Европе. При этом многие историки не раз обращали внимание на некоторые сведения самой Повести временных лет, которые казалось бы вступают в очевидное противоречие с данным известием. [2] Так ли это на самом деле? Рассмотрим указанные сообщения поподробнее.

В летописной статье 983 г. рассказ о языческом ритуальном убийстве двух варягов в Киеве завершается следующим образом: «Дьяволъ радовашеся сему, не ведый, яко близь погибель хотяше быти ему. Тако бо тщашеся погубити родъ хрестьаньский, но прогонимъ бяше хрестомъ честнымъ и в инех странахъ; сде же мняшеся оканьный: яко сде ми есть жилище, сде бо не суть апостоли учили (здесь и далее выделено мною, Н. П.), ни пророци прорекли, не ведый пророка, глаголюща: “И нареку не люди моя люди моя”; о апостолех бо рече: “Во всю землю изидоша вещанья их, и в конець вселеныя глаголи ихъ”. Аще и телом апостоли не суть сде были, но ученья ихъ аки трубы гласять по вселеней в церквахъ, их же ученьем побежаемъ противнаго врага, попирающе подъ нози, якоже попраста и си отечника, приемша венець небесный съ святыми мученики и праведники». [3]

Похожая формулировка обнаруживается в статье 988 г. после рассказа о крещении киевлян: «…А дьяволъ стеня глаголаше: “Увы мне, яко отсюда прогоним есмь! сде бо мняхъ жилище имети, яко сде не суть ученья апостольска, ни суть ведуще Бога, но веселяхъся о службе ихъ, еже служаху мне. И се уже побежденъ есмь от невегласа, а не от апостолъ, ни от мученикъ, не имам уже царствовати в странах сихъ”». [4]

Кроме того, в составленном св. прп. Нестором Летописцем «Чтении о житии и о погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба» обнаруживаются следующие строки: «Апостоли же, шедше, проповедаху еуангелие по всей земле, яко же заповеда им Господь… … И умьножившимся хрьстьянам, и требы идольскыя упраздниша, и погыбоша. Сим сице бывшим, оста же страна Руская в первеи прельсти идольскыи; не убо бе слышала ни от кого же слово о Господе нашем Исусе Христе, не беша бо ни апостоли ходили к ним (в других списках вместо «ходили» – «заходили», Н. П.), никто же бо им проповедал слова Божия. Нъ егда сам владыка Господь нашь Исус Христос благостию своею призри на свою тварь, не дасть бо им погыбнути в прельсти идольстей, нъ по мнозех летех милосердова о своем созданьи, хотя я в последняя дьни присвоити к своему Божеству, яко же и сам глаголаше в еуангелии, притчами рекый». Далее следует рассказ о св. равноап. кн. Владимире. [5]