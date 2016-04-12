Петров - Святой апостол Андрей Первозванный - путешествие «по Днепру горе»
Летописный рассказ о путешествии святого апостола Андрея Первозванного по Восточной Европе издавна является для русской исторической науки совершенно особым вопросом, «живой интерес которого, – по словам И. И. Малышевского, – для нас русских христиан понятен сам собою».
И действительно, сообщение Повести временных лет о том, как в I столетии по Рождестве Христовом апостол Андрей, следуя Промыслу Господню, прошел через земли, ставшими впоследствии Святой Русью, не может оставить равнодушным –
путь, проделанный апостолом от Херсонеса до Среднего Поднепровья (и далее – на Северо-Запад Восточной Европы),
предвосхищает путь святого равноапостольного князя Владимира, который спустя почти тысячу лет, в 988 г. также приходит в Киев как креститель Руси из Корсуня, а годом позже св. епископ Иоаким Корсунянин осуществляет миссионерскую деятельность в Новгороде.
Николай Игоревич Петров - Святой апостол Андрей Первозванный - путешествие «по Днепру горе» - Историко‑археологические разыскания
СПбКО; Санкт‑Петербург; 2010
ISBN 978‑5‑903983‑12‑4
Николай Петров - Святой апостол Андрей Первозванный - путешествие «по Днепру горе» - Историко‑археологические разыскания - Содержание
- Введение
- Историографические замечания
- Еще раз о содержании летописного рассказа
- Летописный рассказ: между греческими и русскими преданиями
- Археология летописного рассказа
- Заключение
- Примечания к карте «Археологический контекст летописного рассказа о путешествии св. апостола Андрея Первозванного» (см. последнюю страницу обложки)
- Библиография
Николай Петров - Святой апостол Андрей Первозванный - путешествие «по Днепру горе» - Историографические замечания
В исследовании летописного «Хождения апостола Андрея» до сих пор сосуществуют две тенденции. С одной стороны, сохранилась традиция бережного и внимательного отношения к этому преданию, как к чрезвычайно ценному историческому свидетельству. Собственно говоря, эта традиция восходит к самому св. прп. Нестору Летописцу, сохранившему для нас это сообщение в конце XI – начале XII вв.[1] С другой стороны, в XVIII–XIX вв. формируется весьма скептическое отношение к рассказу о путешествии апостола Андрея по Восточной Европе. При этом многие историки не раз обращали внимание на некоторые сведения самой Повести временных лет, которые казалось бы вступают в очевидное противоречие с данным известием.[2] Так ли это на самом деле? Рассмотрим указанные сообщения поподробнее.
В летописной статье 983 г. рассказ о языческом ритуальном убийстве двух варягов в Киеве завершается следующим образом: «Дьяволъ радовашеся сему, не ведый, яко близь погибель хотяше быти ему. Тако бо тщашеся погубити родъ хрестьаньский, но прогонимъ бяше хрестомъ честнымъ и в инех странахъ; сде же мняшеся оканьный: яко сде ми есть жилище, сде бо не суть апостоли учили (здесь и далее выделено мною, Н. П.), ни пророци прорекли, не ведый пророка, глаголюща: “И нареку не люди моя люди моя”; о апостолех бо рече: “Во всю землю изидоша вещанья их, и в конець вселеныя глаголи ихъ”. Аще и телом апостоли не суть сде были, но ученья ихъ аки трубы гласять по вселеней в церквахъ, их же ученьем побежаемъ противнаго врага, попирающе подъ нози, якоже попраста и си отечника, приемша венець небесный съ святыми мученики и праведники».[3]
Похожая формулировка обнаруживается в статье 988 г. после рассказа о крещении киевлян: «…А дьяволъ стеня глаголаше: “Увы мне, яко отсюда прогоним есмь! сде бо мняхъ жилище имети, яко сде не суть ученья апостольска, ни суть ведуще Бога, но веселяхъся о службе ихъ, еже служаху мне. И се уже побежденъ есмь от невегласа, а не от апостолъ, ни от мученикъ, не имам уже царствовати в странах сихъ”».[4]
Кроме того, в составленном св. прп. Нестором Летописцем «Чтении о житии и о погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба» обнаруживаются следующие строки: «Апостоли же, шедше, проповедаху еуангелие по всей земле, яко же заповеда им Господь… … И умьножившимся хрьстьянам, и требы идольскыя упраздниша, и погыбоша. Сим сице бывшим, оста же страна Руская в первеи прельсти идольскыи; не убо бе слышала ни от кого же слово о Господе нашем Исусе Христе, не беша бо ни апостоли ходили к ним (в других списках вместо «ходили» – «заходили», Н. П.), никто же бо им проповедал слова Божия. Нъ егда сам владыка Господь нашь Исус Христос благостию своею призри на свою тварь, не дасть бо им погыбнути в прельсти идольстей, нъ по мнозех летех милосердова о своем созданьи, хотя я в последняя дьни присвоити к своему Божеству, яко же и сам глаголаше в еуангелии, притчами рекый». Далее следует рассказ о св. равноап. кн. Владимире.[5]
[1] О включении данного предания в летопись именно св. Нестором см. например – Шахматов А. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни // Научный исторический журнал, издаваемый под редакцией проф. Н. И. Кареева. Т. II, вып. 2, № 4. СПб., 1914. С. 46.
[2] См. например – Бестужев‑Рюмин К. О составе русских летописей до конца XIV века. СПб., 1868. С. 33–34. Малышевский И. И. Сказание о посещении русской страны св. апостолом Андреем // Владимирский сборник в память девятисотлетия крещения России. Киев, 1888. С. 17–18. Приселков М. Д. Андрей св. ап. // Русская энциклопедия. Том первый. А до Аркасъ. СПб., 1911. С. 359–360. Петровский С. Жизнь, труды, мученическая кончина и прославление святого апостола Андрея Первозванного. Одесса, 1919 – СПб., 2003. С. 183. Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно‑историческое значение. М.‑Л., 1947. С. 170–171. Кузьмин А. Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи // Летописи и хроники. Сборник статей. 1973 г. Посвящен памяти Арсения Николаевича Насонова. М., 1974. С. 45. Творогов О. В. Повесть временных лет. Примечания // Повести Древней Руси. XI–XII века. Л., 1983. С. 526–527. Корiнний М. М. Виникнення легенды про апостола Андрiя // Украïнський iсторичний журнал. № 3 (312). Березень, 1987. Киïв, 1987. С. 110. Гумилев Л., Панченко А. Чтобы свеча не погасла. Диалог. Л., 1990. С. 26–30 [Панченко А. М.]. Чичуров И. С. «Хождение апостола Андрея» в византийской и древне‑русской литературной традиции // The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Proceedings of the International Congress on the Millennium of the Conversion of Rus’ to Christianity. Thessaloniki 26–28 November. 1988. Thessaloniki, 1992. С. 208–209. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). Издание второе, исправленное и дополненное для русского перевода. СПб., 1996. С. 19. Милютенко Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 22.
[3] Цит. по – Повесть временных лет // Повести Древней Руси. XI–XII века. Л., 1983. С. 56–57. В оригинале Лаврентьевской летописи (Полное собрание русских летописей. Том первый. М., 1997. С. 83): «аще и телом апостоли не суть не были». В Радзивиловской летописи (Полное собрание русских летописей. Том тридцать восьмой. Л., 1989. С. 40): «Аще ли и телом ап(о)с(то)ли не сут(ь) были». Очевидно, правильный вариант сохранила Ипатьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Том второй. М., 1962. С. 70) – «аще бо и теломъ апостоли суть зде не были».
[4] Цит. по – Повесть временных лет… С. 62–63. См. – Лаврентьевская летопись… С. 118.
[5] Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба // Памятники древне‑русской литературы. Вып. 2 (Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им). Пг., 1916. С. 3. Б. А. Рыбаков ошибочно называет другое произведение св. прп. Нестора: «Нестор еще в “Житии Феодосия Печерского” признавал, что русские – новый народ, не слышавший апостольской проповеди, что “телом” апостолы здесь, на Руси, не были» (Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 282).
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