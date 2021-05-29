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Петрухин - Крещение Руси

Крещение Руси - Владимир Петрухин
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Category ESXATOS BOOKS, History
Проблема выбора веры и первые шаги христи­анства - основная тема начальной русской исто­рии, ибо сама история русского народа как еди­ного целого начинается с крещения Руси. Пер­вый русский писатель — киевский митрополит Иларион и первый русский историк — летописец Нестор писали о том, что после крещения возник новый русский народ. Это была не просто рито­рика, отражающая евангельскую притчу (о но­вых мехах, необходимых для того, чтобы принять новое вино божественной благодати). Это был реальный исторический итог христианизации: до крещения — принятия единого Закона — единого народа на Руси не существовало.
Под властью призванных из-за моря в середине IX в. варяж­ских князей с их дружиной — русью — пребыва­ли многочисленные славянские и неславянские (в основном финно-угорские — чудские) племе­на, следовавшие своим племенным — языческим законам и обычаям, которые были описаны Не­стором во вводной, предысторической, части На­чальной летописи — «Повести временных лет». Летопись остается главным источником по исто­рии начального христианства на Руси, и мы по­следуем замыслу летописца, который не разде­лял судеб славян, Русской земли и христианской истории. Древнерусский язык летописи лег в ос­нову развития русского литературного языка — он в общих чертах понятен и современному чита­телю, так что цитаты из летописи приводятся в книге лишь с небольшими изменениями и ком­ментариями.
1. «Повесть временных лет» и история хрис­тианства на Руси
О расселении славян Нестор рассказывает в начале «Повести временных лет». Летописец был христианином — монахом Киево-Печерской лавры и составлял свою лето­пись в Киеве на рубеже XI-XII вв. Главной кни­гой, которая была настольной для всех средневе­ковых историков Европы, была Библия. В этой «Книге книг», как ее называли в Средние века, ничего не говорилось собственно о славянах и Руси — ведь Библия была завершена еще в пер­вые века нашей эры, а славяне и Русь появились на страницах древних хроник несколькими сто­летиями позднее.
Но эта книга не случайно стала в Средние века главным источником изучения всемирной истории. В Библии история наделя­лась особым смыслом — пониманием Божьего за­мысла: всем народам должен был открыться этот смысл собственного существования, и все наро­ды были равны перед Богом — ведь все они про­изошли от общего предка, праведного Ноя и его трех сыновей, которые спаслись после Всемир­ного потопа.
С этого библейского рассказа и начинает сла­вянскую и русскую историю Нестор. Он повест­вует о том, как в гордыне своей люди стали стро­ить Вавилонскую башню, чтобы достичь небес, и Бог разделил их языки, так что они не могли до­говориться о дальнейшем строительстве. Так по­явились разные народы (летописец так и назы­вал их «языками») — потомки трех сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. Они стали заселять землю, и в северных или «полунощных» странах — в Ев­ропе — вместе с другими потомками Иафета ока­зались славяне, которых летописец называл их общим древним именем — словене (что значило «владеющие словом», речью).
Не только Библию использовал Нестор для составления летописи. У него был перевод все­мирной истории — византийской Хроники, или «Временных книг», Георгия Амартола (это имя означало, что византийский историк, как и Не­стор, был монахом) и других греческих хроник. Образец «Временных книг» — повествований о царствах — воспринял Нестор, который тоже рассказывал о княжениях первых русских кня­зей, но этот рассказ был разбит на погодные запи­си — лета, поэтому у русского летописца получи­лась «Повесть временных лет».
Греческая хрони­ка не во всем могла служить образцом для рус^ ского летописца. Георгий также рассказывал о расселении потомков Ноя, но среди них не назы­вал ни славян, ни руси. Для византийского исто­рика они оставались «северными варварами», врагами Византии, лишенными настоящей куль­туры и даже речи (слово «варвар» в античной традиции означает человека, лишенного члено­раздельной речи, способного лишь на невнятное бормотание — «бар-бар»). И конечно, к этим вар­варам не ходили апостолы: они оставались не просвещенными Божьим словом.
2. «Сказание о преложении книг на словен­ский язык».
Нестору самому пришлось искать ме­сто своего народа во всемирной истории. И для это­го у него был особый источник, составленный на славянском (словенском) языке последователями славянских первоучителей Константина (в мона­шестве получившего имя Кирилл) и Мефодия. Это повествование было написано еще в Моравии, где учили сами просветители в IX в., а может быть по­зднее, в Чехии, в Сазавском монастыре, где кирил-ло-мефодиевская традиция сохранялась до конца XI в., и получило название «Сказание о преложе­нии (переводе. — В. П.) книг на словенский язык».
Там говорилось, что славяне расселялись сре­ди 72 народов, разделенных во время Вавилон­ского столпотворения, и по прошествии «мно­гих» времен сели на Дунае, где ныне (при лето­писце. — В. П.) расположены Болгарская и Угор­ская (Венгерская. — В. Я.) земли. Там их угнетали степняки авары (обры), а затем пришедшие с за­пада при Карле Великом франки.

Петрухин, В.Я. Крещение Руси: от язычества к христианству

Владимир Петрухин. — М.: ACT: Астрель, 2006. — 222, [2] с: ил.
(Cogito, ergo sum: «Университетская библиотека»).
ISBN 5-17-034935-1(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-13079-7 (ООО «Издательство Астрель»)

Владимир Петрухин - Крещение Руси: от язычества к христианству - Содержание

Глава 1. Дохристианская Русь и славяне в Начальной летописи — «Повести временных лет»
  1. «Повесть временных лет» и истори христианства на Руси
  2. «Сказание о преложении книг на словенский язык»
  3. Апостол Андрей на пути из варяг в греки
  4. Киевская легенда
Глава 2. Начало христианства на Руси
  1. Житие Стефана Сурожского
  2. Житие Георгия Амастридского
Глава 3. Первый поход Руси на Царьград
Глава 4. Иоакимовская летопись, Позднесредневековая традиция о первом крещении Руси
  1. «Фотиево крещение Руси»
  2. «Князь Рос» Септуагинты и имя Руси
  3. Михаил III и начало Русской земли
  4. Чудо с неопалимым Евангелием
Глава 5. Вещий Олег и Игорь Старый: языческие князья
  1. Поход князя Олега на Царьград
  2. Языческое право. Игорь — князь-волк
  3. Месть Ольги
Глава 6. Крещение княгини Ольги и язычник Святослав
I. Крещение Ольги
  1. Поездка Ольги в Царьград
  2. Между Константинополем и Римом
  3. Немецкие миссионеры
II. Воинственный князь Святослав
  1. Нехристианские нравы
  2. Упорство Святослава
  3. Первые княжеские усобицы
Глава 7, Был ли христианином Ярополк Святославич?
  1. Бруно Кверфуртский — миссионер
  2. Испытание проповедника: Речи Гримнира и языческий катехизис
  3. Язычник или христианин?
Глава 8. Что такое язычество?
  1. Ибн Фадлан об обычаях Руси
  2. Черная могила
  3. Пантеон Владимира. Киевское капище
  4. Збручский идол
  5. Судьба Владимирова пантеона
  6. Первые мученики — киевские варяги
Глава 9. Выбор веры
  1. Посольства представителей различных религий
  2. «Запона» с «судищем Господним». Сюжет Страшного суда
  3. Испытание вер и Корсунская легенда
Глава 10. Христианство становится государственной религией
  1. Низвержение Перуна
  2. Крещение Новгорода мечом и огнем
  3. Христианское просвещение
Глава 11. Церковная десятина
  1. Десятинная церковь
  2. Исторические истоки церковной десятины
  3. Влияние библейских образцов на древнерусских летописцев
Глава 12. Христианское и обычное право на Руси
  1. Смертная казнь и «страх Божий»
  2. Княжеская власть и византийский образец
Глава 13. Борис и Глеб — первые русские святые
  1. Святополк Окаянный. Убийство Бориса и Глеба
  2. Канонизация Бориса и Глеба
Глава 14. Ярослав Мудрый
  1. Создание единой русской митрополии
  2. Строительство храма Святой Софии в Киеве и других соборов
  3. Развитие «книжности»
Глава 15. «Слово о законе и благодати»
  1. Обоснование единовластия
  2. Слово и образ
Глава 16. Была ли Древняя Русь «двоеверной»?
  1. Христианство и традиционный быт
  2. Восстание волхвов — «языческая реакция» или богомильская ересь?
Заключение
Библиография
Views 2 396
Rating 4.9 / 5
Added 29.05.2021
Author brat Kliment
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4.9/5 (8)

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