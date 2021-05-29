Проблема выбора веры и первые шаги христи­анства - основная тема начальной русской исто­рии, ибо сама история русского народа как еди­ного целого начинается с крещения Руси. Пер­вый русский писатель — киевский митрополит Иларион и первый русский историк — летописец Нестор писали о том, что после крещения возник новый русский народ. Это была не просто рито­рика, отражающая евангельскую притчу (о но­вых мехах, необходимых для того, чтобы принять новое вино божественной благодати). Это был реальный исторический итог христианизации: до крещения — принятия единого Закона — единого народа на Руси не существовало.

Под властью призванных из-за моря в середине IX в. варяж­ских князей с их дружиной — русью — пребыва­ли многочисленные славянские и неславянские (в основном финно-угорские — чудские) племе­на, следовавшие своим племенным — языческим законам и обычаям, которые были описаны Не­стором во вводной, предысторической, части На­чальной летописи — «Повести временных лет». Летопись остается главным источником по исто­рии начального христианства на Руси, и мы по­следуем замыслу летописца, который не разде­лял судеб славян, Русской земли и христианской истории. Древнерусский язык летописи лег в ос­нову развития русского литературного языка — он в общих чертах понятен и современному чита­телю, так что цитаты из летописи приводятся в книге лишь с небольшими изменениями и ком­ментариями.

1. «Повесть временных лет» и история хрис­тианства на Руси

О расселении славян Нестор рассказывает в начале «Повести временных лет». Летописец был христианином — монахом Киево-Печерской лавры и составлял свою лето­пись в Киеве на рубеже XI-XII вв. Главной кни­гой, которая была настольной для всех средневе­ковых историков Европы, была Библия. В этой «Книге книг», как ее называли в Средние века, ничего не говорилось собственно о славянах и Руси — ведь Библия была завершена еще в пер­вые века нашей эры, а славяне и Русь появились на страницах древних хроник несколькими сто­летиями позднее.

Но эта книга не случайно стала в Средние века главным источником изучения всемирной истории. В Библии история наделя­лась особым смыслом — пониманием Божьего за­мысла: всем народам должен был открыться этот смысл собственного существования, и все наро­ды были равны перед Богом — ведь все они про­изошли от общего предка, праведного Ноя и его трех сыновей, которые спаслись после Всемир­ного потопа.

С этого библейского рассказа и начинает сла­вянскую и русскую историю Нестор. Он повест­вует о том, как в гордыне своей люди стали стро­ить Вавилонскую башню, чтобы достичь небес, и Бог разделил их языки, так что они не могли до­говориться о дальнейшем строительстве. Так по­явились разные народы (летописец так и назы­вал их «языками») — потомки трех сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. Они стали заселять землю, и в северных или «полунощных» странах — в Ев­ропе — вместе с другими потомками Иафета ока­зались славяне, которых летописец называл их общим древним именем — словене (что значило «владеющие словом», речью).

Не только Библию использовал Нестор для составления летописи. У него был перевод все­мирной истории — византийской Хроники, или «Временных книг», Георгия Амартола (это имя означало, что византийский историк, как и Не­стор, был монахом) и других греческих хроник. Образец «Временных книг» — повествований о царствах — воспринял Нестор, который тоже рассказывал о княжениях первых русских кня­зей, но этот рассказ был разбит на погодные запи­си — лета, поэтому у русского летописца получи­лась «Повесть временных лет».

Греческая хрони­ка не во всем могла служить образцом для рус^ ского летописца. Георгий также рассказывал о расселении потомков Ноя, но среди них не назы­вал ни славян, ни руси. Для византийского исто­рика они оставались «северными варварами», врагами Византии, лишенными настоящей куль­туры и даже речи (слово «варвар» в античной традиции означает человека, лишенного члено­раздельной речи, способного лишь на невнятное бормотание — «бар-бар»). И конечно, к этим вар­варам не ходили апостолы: они оставались не просвещенными Божьим словом.

2. «Сказание о преложении книг на словен­ский язык».

Нестору самому пришлось искать ме­сто своего народа во всемирной истории. И для это­го у него был особый источник, составленный на славянском (словенском) языке последователями славянских первоучителей Константина (в мона­шестве получившего имя Кирилл) и Мефодия. Это повествование было написано еще в Моравии, где учили сами просветители в IX в., а может быть по­зднее, в Чехии, в Сазавском монастыре, где кирил-ло-мефодиевская традиция сохранялась до конца XI в., и получило название «Сказание о преложе­нии (переводе. — В. П.) книг на словенский язык».

Там говорилось, что славяне расселялись сре­ди 72 народов, разделенных во время Вавилон­ского столпотворения, и по прошествии «мно­гих» времен сели на Дунае, где ныне (при лето­писце. — В. П.) расположены Болгарская и Угор­ская (Венгерская. — В. Я.) земли. Там их угнетали степняки авары (обры), а затем пришедшие с за­пада при Карле Великом франки.