Петрушин - Психология и педагогика художественного творчества

Category Psychology
Series Gaudeamus (40 books)

Учебное пособие Валентина Петрушина посвящено тонким психологическим механизмам, которые стоят за процессом создания произведений искусства. Автор рассматривает творчество не как случайное вдохновение, а как сложную систему, объединяющую интеллект, эмоции, воображение и техническое мастерство. В книге детально анализируются этапы творческого процесса: от возникновения замысла и периода «инкубации» идеи до её воплощения в материале и последующей рефлексии.

Особое внимание уделяется педагогическому аспекту: как развивать креативность у студентов и школьников. Петрушин предлагает конкретные методики активизации правого полушария, техники преодоления «творческих тупиков» и способы формирования эстетического вкуса. Автор опирается на концепцию психотерапевтического воздействия искусства, показывая, как художественная деятельность помогает гармонизировать личность и раскрывать скрытые внутренние ресурсы человека.

Пособие ценно тем, что оно соединяет теорию (психологию восприятия, теорию способностей) с живой практикой искусства. Книга учит педагогов создавать среду, в которой ученик не просто копирует образцы, а учится выражать свой уникальный внутренний мир. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как «работает» талант и как сделать процесс обучения творчеству эффективным и осознанным.

Петрушин В.И. - Психология и педагогика художественного творчества - Учебное пособие для вузов

2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 490 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2817-3

Петрушин В.И. - Психология и педагогика художественного творчества – Содержание

Часть I. ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

  • Глава 1. Исторические этапы становления психологии художественного творчества

  • Глава 2. Функции искусство и художественного творчества в обществе

  • Глава 3. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни

  • Глава 4. Основные положения психологии художественного творчества

  • Глава 5. Психология личности творца и художника

  • Глава 6. Развитие творческой личности

Часть II. ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

  • Глава 7. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие

  • Глава 8. Психология творчества в триаде «Автор - исполнитель - созерцатель»

  • Глава 9. Развитие художественного творчества в различных видах искусства

  • Глава 10. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

Related Books

All Books