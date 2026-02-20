Петрушин - Психология и педагогика художественного творчества

Учебное пособие Валентина Петрушина посвящено тонким психологическим механизмам, которые стоят за процессом создания произведений искусства. Автор рассматривает творчество не как случайное вдохновение, а как сложную систему, объединяющую интеллект, эмоции, воображение и техническое мастерство. В книге детально анализируются этапы творческого процесса: от возникновения замысла и периода «инкубации» идеи до её воплощения в материале и последующей рефлексии.

Особое внимание уделяется педагогическому аспекту: как развивать креативность у студентов и школьников. Петрушин предлагает конкретные методики активизации правого полушария, техники преодоления «творческих тупиков» и способы формирования эстетического вкуса. Автор опирается на концепцию психотерапевтического воздействия искусства, показывая, как художественная деятельность помогает гармонизировать личность и раскрывать скрытые внутренние ресурсы человека.

Пособие ценно тем, что оно соединяет теорию (психологию восприятия, теорию способностей) с живой практикой искусства. Книга учит педагогов создавать среду, в которой ученик не просто копирует образцы, а учится выражать свой уникальный внутренний мир. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как «работает» талант и как сделать процесс обучения творчеству эффективным и осознанным.

Петрушин В.И. - Психология и педагогика художественного творчества - Учебное пособие для вузов

2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 490 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2817-3

Петрушин В.И. - Психология и педагогика художественного творчества – Содержание

Часть I. ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Глава 1. Исторические этапы становления психологии художественного творчества

Глава 2. Функции искусство и художественного творчества в обществе

Глава 3. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни

Глава 4. Основные положения психологии художественного творчества

Глава 5. Психология личности творца и художника

Глава 6. Развитие творческой личности

Часть II. ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Глава 7. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие

Глава 8. Психология творчества в триаде «Автор - исполнитель - созерцатель»

Глава 9. Развитие художественного творчества в различных видах искусства

Глава 10. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА