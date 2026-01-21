Петрушин - Резонансный интеллект

На основе исследований современного и древнего опыта, накопленного в области внутренних ресурсов человека, автор книги разработал систему развития «резонансного интеллекта». Резонансный интеллект, в отличие от эмоционального, позволяет не только ограничиться распознаванием эмоций и намерений людей. Он делает шаг дальше, помогая выстраивать гармоничные отношения с людьми и миром на базе резонанса. В книге раскрываются способы развития резонансного интеллекта, его возможности в бизнесе и управлении, психотерапии и частной жизни. Большое внимание уделяется рассмотрению механизмов «управляемого резонанса» и его возможностей для повышения эффективности деятельности. Книга позволит не только самостоятельно освоить стратегию резонансного взаимодействия, но и придерживаться ее на протяжении длительного времени, регулярно восстанавливая свой энергетический потенциал. Последнее необходимо всем, чья деятельность связана с управлением и интенсивным общением.

Особенность книги — доступная форма изложения, обилие примеров, практические рекомендации. Автору удается простым языком рассказывать о сложной и малоизученной в науке сфере психоэмоционального взаимодействия между людьми, где резонанс является наиболее загадочным. Приводится много упражнений, с помощью которых вы сможете развить свои резонансные возможности.

Книга адресована не только психологам и психотерапевтам, менеджерам любого уровня, людям творческих профессий, но будет интересна и широкой аудитории.

Петрушин С.В. - Резонансный интеллект - Искусство понимания, управления и гармонии

М.: Академический проект, 2021. — 223 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-3821-9

Петрушин С.В. - Резонансный интеллект – Содержание