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Петрушин - Резонансный интеллект

Петрушин - Резонансный интеллект
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психологические технологии (35 books)

На основе исследований современного и древнего опыта, накопленного в области внутренних ресурсов человека, автор книги разработал систему развития «резонансного интеллекта». Резонансный интеллект, в отличие от эмоционального, позволяет не только ограничиться распознаванием эмоций и намерений людей. Он делает шаг дальше, помогая выстраивать гармоничные отношения с людьми и миром на базе резонанса. В книге раскрываются способы развития резонансного интеллекта, его возможности в бизнесе и управлении, психотерапии и частной жизни. Большое внимание уделяется рассмотрению механизмов «управляемого резонанса» и его возможностей для повышения эффективности деятельности. Книга позволит не только самостоятельно освоить стратегию резонансного взаимодействия, но и придерживаться ее на протяжении длительного времени, регулярно восстанавливая свой энергетический потенциал. Последнее необходимо всем, чья деятельность связана с управлением и интенсивным общением.

Особенность книги — доступная форма изложения, обилие примеров, практические рекомендации. Автору удается простым языком рассказывать о сложной и малоизученной в науке сфере психоэмоционального взаимодействия между людьми, где резонанс является наиболее загадочным. Приводится много упражнений, с помощью которых вы сможете развить свои резонансные возможности.

Книга адресована не только психологам и психотерапевтам, менеджерам любого уровня, людям творческих профессий, но будет интересна и широкой аудитории.

Петрушин С.В. - Резонансный интеллект - Искусство понимания, управления и гармонии

М.: Академический проект, 2021. — 223 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-3821-9

Петрушин С.В. - Резонансный интеллект – Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ПОГОВОРИМ О СУЩНОСТИ РЕЗОНАНСА

  • СПЕЦИФИКА РЕЗОНАНСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

  • УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕЗОНАНС

  • ИЗ ЧЕГО «СДЕЛАН» РЕЗОНАНС: БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

  • ЧТО НУЖНО УМЕТЬ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО РЕЗОНАНСА?

  • РЕЗОНАНСНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ

  • ИТОГО: ЧТО ДАЕТ РЕЗОНАНС?

  • УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К РЕЗОНАНСНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

  • УПРАЖНЕНИЯ НА НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

  • УПРАЖНЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ

  • УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И РОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

  • УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ

  • УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЗОНАНСНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

  • УПРАЖНЕНИЯ НА ВЧУВСТВОВАНИЕ И ПОДСТРОЙКУ

  • УПРАЖНЕНИЯ НА СПОСОБНОСТЬ К РАЗОТОЖДЕСТВЛЕНИЮ

  • УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

  • УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ РОЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

  • ЛИТЕРАТУРА

Views 267
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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