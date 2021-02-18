31 мая 1584 г. в Успенском соборе Московского Кремля митрополит Дионисий возглавил венчание на царство Федора Ивановича. Царь Федор (1567—1598 гг.) был третьим сыном Ивана Грозного от его первой супруги Анастасии Романовой. Первый сын Ивана Грозного — царевич Дмитрий утонул во младенчестве, а в 1581 г. от раны, нанесенной в гневе отцом, скончался второй сын государя — царевич Иван. Федор неожиданно для всех (и прежде всего, для себя самого) оказался наследником Московского престола.

Федор Иванович казался человеком малоподходящим для роли самодержавного монарха. Однако идущая от Н.М. Карамзина традиция изображать его государем слабовольным и едва ли не слабоумным все же далека от объективности. Известно, что царь Федор лично водил в поход против шведов русские полки, был неплохо образован, но главное — отличался глубокой верой и искренним благочестием. То, что Федор Иванович впоследствии в значительной мере отдалился от непосредственного управления Российским государством, вероятно, было связано с его мироощущением. Глубоко верующий царь не мог не видеть, что жестокие реалии, ставшие итогом правления Ивана Грозного, находятся в очевидном противоречии с христианскими идеалами, составлявшими основу мировоззрения Федора. Не чувствуя себя способным преодолеть это противоречие, Федор Иванович все более уходил в частную жизнь — тихую, мирную, наполненную благочестием и молитвой, рядом с горячо любимой супругой — царицей Ириной Федоровной Годуновой. Вероятно, этому также способствовала бездетность царской четы — дети Федора и Ирины умирали, едва родившись. Бездетность царственных супругов грозила обернуться не только их личной драмой, но и династическим кризисом в масштабах всего Российского государства.

Царь Федор, безусловно, ощущал свою ответственность за судьбы вверенного ему государства, но понимал свой долг православного монарха, прежде всего, в духовном смысле. Дьяк Иван Тимофеев так оценивал деятельность Федора Ивановича, которую на Руси в полной мере смогли благодарно оценить лишь тогда, когда пережили ужасы Смутного времени: «Своими молитвами царь мой сохранил землю невредимой от вражеских козней. Он был по природе кроток, ко всем очень милостив и непорочен, и, подобно Иову, на всех путях своих охранял себя от всякой злой вещи, более всего любя благочестие, церковное благолепие и, после священных иереев, монашеский чин и даже меньших во Христе братьев, ублажаемых в Евангелии самим Господом. Просто сказать, — он всего себя предал Христу и всё время своего святого и преподобного царствования, не любя крови, как инок проводил в посте, в молитвах и мольбах с коленопреклонением — днем и ночью, всю жизнь изнуряя себя духовными подвигами».

Фактически уже с 1587 г. Московским государством стал руководить брат царицы Ирины — Борис Федорович Годунов, талантливый и энергичный политик. Царь Федор не только вполне доверял своему шурину, но в значительной мере передоверял ему государственные дела. «Тандем» царя-праведника Федора Ивановича и фактического главы правительства Бориса Годунова, реалиста и прагматика, получился весьма эффективным. Благодаря проводимой ими политике Россия стала быстро залечивать последствия Ливонской войны и Опричнины.

Вскоре после восшествия Федора Ивановича на престол, в июле 1584 г., под председательством митрополита Дионисия в Москве прошел церковный Собор, целью которого стало оказание помощи правительству в условиях экономического кризиса. Соборное постановление 1584 г. повторяло ранее принятое на Соборе 1580 г. решение о прекращении дальнейшего роста церковного землевладения. Но теперь иерархи Русской Церкви пошли еще далее — было принято решение о временной отмене так называемых «тарханов» (то есть грамот, освобождавших от налогов) и выплате в пользу государства податей с церковных земель. Мера эта объявлялась временной — ради необходимости укрепить русское войско. Она подлежала отмене после приведения в порядок дел в Российском государстве (правда, в дальнейшем податные привилегии монастырям так и не были возвращены). Также был введен государственный налог на церковную торговлю.

Владислав Игоревич Петрушко - История Русской Церкви. Первый патриарший период (конец XVI - XVII в.)

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. — 464 с.

ISBN 978-5-7429-1336-8

Владислав Игоревич Петрушко - История Русской Церкви. Первый патриарший период (конец XVI - XVII в.) - Содержание

Глава 1. Русская Церковь в царствование Федора Ивановича. Учреждение патриаршества в Москве. Св. патриарх Иов

Глава 2. Русская Церковь в Смутное время

Глава 3. Русская Церковь в период «межпатриаршества»

Глава 4. Русская Церковь в патриаршество Филарета (Романова)

Глава 5. Русская Церковь в патриаршество Иоасафа I

Глава 6. Русская Церковь при патриархе Иосифе

Глава 7. Русская Церковь при патриархе Никоне 7.1. Патриарх Никон. Биографический очерк 7.2. Богослужебная реформа патриарха Никона

Глава 8. Русская Церковь после ухода Никона с патриаршества. Большой Московский Собор 1666—1667 гг.

Глава 9. Русская Церковь при патриархе Иоасафе II

Глава 10. Старообрядчество после Большого Московского Собора

Глава 11. Русская Церковь в патриаршество Иоакима (Савёлова)

Глава 12. Русская Церковь при патриархе Адриане

Список сокращений