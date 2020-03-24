Эта книга по изучению Левитской системы жертвоприношений является результатом многих часов, дней и месяцев изучения Ветхозаветной системы поклонения Богу. Автор признает, что человеку с языческим менталитетом сложно понять моменты, вытекающие исключительно из еврейской среды и культуры. На каком бы языке ни была написана книга – английском или русском – следует принять во внимание, что образы все же представлены еврейские. Поэтому чтобы понять материал этой книги, необходимо многое осмыслить, изучить и над многим поразмышлять.

Джеральд Пэйден - Левитская система жертвоприношений

Издательство Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013. – 154 с.

ISBN 978-1-936479-28-3

Джеральд Пэйден - Левитская система жертвоприношений - Содержание

Предисловие О Библейской Библиотеке «Сансет»

Введение

Установление системы жертвоприношений

Предназначение жертвоприношений

Жертва всесожжения

Обряд жертвы всесожжения

Хлебное приношение и возлияние

Мирная жертва

Мирная жертва (практическое значение)

Жертва за грех

Жертва повинности

Надав и Авиуд

День Искупления (часть первая)

День Искупления (часть вторая)

Джеральд Пэйден - Левитская система жертвоприношений - Введение

Изучение Левитской системы жертвоприношений дает глубокое понимание взаимоотношений израильтян с Богом, а также обретения и сохранения этих отношений. Кроме того, данный материал помогает лучше понять книги Нового Завета. Когда знаешь назначение жертвоприношений, приносимых по закону, как например, жертвы всесожжения, тогда легче понять, что подразумевал Павел в послании к Филиппийцам 4:18 под словами «благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу», говоря о денежном даре, который ему прислала церковь в Филиппах. Автор умело знакомит читателя с различными этапами всех жертвоприношений, объясняя затем, как каждая жертва нашла свое воплощение во Христе.

В основу этой книги легли материалы, изначально подготовленные для преподавания этого предмета в Международном Библейском Институте «Сансет». Сотни студентов, изучив этот курс, преподают его в церквях в Америке и по всему миру. Многие часы были потрачены на подготовку материала для преподавания этого курса, который в последствии послужил толчком к написанию книги. Для составления курса потребовалось тщательное изучение Левитской системы жертвоприношений и ее прообразов. Побуждала автора в работе его любовь и вера в Иисуса Христа. Автор надеется и желает, чтобы всякий, читающий эту книгу, извлек для себя огромную пользу, придя к более глубокому пониманию жертвы Христа.