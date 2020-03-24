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Пэйден - Послание к Ефесянам

Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, Educational
Данная книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, сформирован и отредактирован в письменный вариант. Целью этого редакционного процесса являлось воспроизведение документа, который можно было не только прочесть, но который при этом сохранил бы, как содержание и стиль, так и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».

Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам

Издательство Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013. – 129 с.
ISBN 978-1-936479-26-9

Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам - Содержание

  • Оглавление
  • Введение
  • Церковь приобретена, одарена и установлена
  • Христос – правитель
  • Благодать Бога и дела человека
  • Божья благодать и язычники
  • Тайна – домостроительство Церкви
  • Молитва Павла и сила Бога
  • Поступайте достойно и сохраняйте единство
  • Учителя к совершению святых
  • Новый образ жизни христиан
  • Новая жизнь и подчинение Христу
  • Повиновение и конфликт

Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам - Введение

Мы приглашаем вас к изучению Послание к Ефесянам. Эта книга была написана апостолом Павлом в римской тюрьме и первоначально была передана церкви в Ефесе сотрудником Павла Епафрасом. Книга представляет собой общее послание. Другими словами, оно не предназначалось какой-либо определенной церкви, а было адресовано всем церквям Христовым всех времен. Это своего рода циркулярное письмо, которое пересылалось от одной церкви к другой. Из Послания к Колоссянам 4:17–18 видно, что новозаветные поместные церкви распространяли корреспонденцию, которую получали от апостолов, и обменивались ею для того, чтобы все церкви могли ознакомиться с апостольскими посланиями.
Послания к Ефесянам и к Колоссянам являются своего рода близнецами или неразлучными спутниками. В Послании к Колоссянам превозносится фигура Христа как Главы тела во всей Его славе, почести, достоинстве, как Божественной личности. Послание к Ефесянам представляет другую сторону единства Христа и Его Церкви, а именно – саму Церковь, тело Главы, которое соответственно разделяет всю славу, почести и достоинства Того, Кто является Главой тела.
Views 405
Rating 5.0 / 5
Added 24.03.2020
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 5 years ago

Большое спасибо!
E
ekseget 6 years ago

Спасибо!!!

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