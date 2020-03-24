Данная книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, сформирован и отредактирован в письменный вариант. Целью этого редакционного процесса являлось воспроизведение документа, который можно было не только прочесть, но который при этом сохранил бы, как содержание и стиль, так и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».

Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам

Издательство Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013. – 129 с.

ISBN 978-1-936479-26-9

Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам - Содержание

Оглавление

Введение

Церковь приобретена, одарена и установлена

Христос – правитель

Благодать Бога и дела человека

Божья благодать и язычники

Тайна – домостроительство Церкви

Молитва Павла и сила Бога

Поступайте достойно и сохраняйте единство

Учителя к совершению святых

Новый образ жизни христиан

Новая жизнь и подчинение Христу

Повиновение и конфликт

Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам - Введение

Мы приглашаем вас к изучению Послание к Ефесянам. Эта книга была написана апостолом Павлом в римской тюрьме и первоначально была передана церкви в Ефесе сотрудником Павла Епафрасом. Книга представляет собой общее послание. Другими словами, оно не предназначалось какой-либо определенной церкви, а было адресовано всем церквям Христовым всех времен. Это своего рода циркулярное письмо, которое пересылалось от одной церкви к другой. Из Послания к Колоссянам 4:17–18 видно, что новозаветные поместные церкви распространяли корреспонденцию, которую получали от апостолов, и обменивались ею для того, чтобы все церкви могли ознакомиться с апостольскими посланиями.

Послания к Ефесянам и к Колоссянам являются своего рода близнецами или неразлучными спутниками. В Послании к Колоссянам превозносится фигура Христа как Главы тела во всей Его славе, почести, достоинстве, как Божественной личности. Послание к Ефесянам представляет другую сторону единства Христа и Его Церкви, а именно – саму Церковь, тело Главы, которое соответственно разделяет всю славу, почести и достоинства Того, Кто является Главой тела.