Пэйден - Послание к Ефесянам
Данная книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, сформирован и отредактирован в письменный вариант. Целью этого редакционного процесса являлось воспроизведение документа, который можно было не только прочесть, но который при этом сохранил бы, как содержание и стиль, так и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».
Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам
Издательство Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013. – 129 с.
ISBN 978-1-936479-26-9
Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам - Содержание
- Оглавление
- Введение
- Церковь приобретена, одарена и установлена
- Христос – правитель
- Благодать Бога и дела человека
- Божья благодать и язычники
- Тайна – домостроительство Церкви
- Молитва Павла и сила Бога
- Поступайте достойно и сохраняйте единство
- Учителя к совершению святых
- Новый образ жизни христиан
- Новая жизнь и подчинение Христу
- Повиновение и конфликт
Джеральд Пэйден - Послание к Ефесянам - Введение
Мы приглашаем вас к изучению Послание к Ефесянам. Эта книга была написана апостолом Павлом в римской тюрьме и первоначально была передана церкви в Ефесе сотрудником Павла Епафрасом. Книга представляет собой общее послание. Другими словами, оно не предназначалось какой-либо определенной церкви, а было адресовано всем церквям Христовым всех времен. Это своего рода циркулярное письмо, которое пересылалось от одной церкви к другой. Из Послания к Колоссянам 4:17–18 видно, что новозаветные поместные церкви распространяли корреспонденцию, которую получали от апостолов, и обменивались ею для того, чтобы все церкви могли ознакомиться с апостольскими посланиями.
Послания к Ефесянам и к Колоссянам являются своего рода близнецами или неразлучными спутниками. В Послании к Колоссянам превозносится фигура Христа как Главы тела во всей Его славе, почести, достоинстве, как Божественной личности. Послание к Ефесянам представляет другую сторону единства Христа и Его Церкви, а именно – саму Церковь, тело Главы, которое соответственно разделяет всю славу, почести и достоинства Того, Кто является Главой тела.
Большое спасибо!
Спасибо!!!