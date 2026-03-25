Пейджелс - Гностические евангелия

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies

В 1945 году в Египте были обнаружены тайные книги первых христиан - гностические евангелия. Эти тексты оказались вне канонического Нового Завета. Они были преданы забвению и оставались практически неизвестными почти две тысячи лет.

Элейн Пейджелс проводит потрясающее исследование: сравнивает разные взгляды первых христиан на Бога, Церковь, личность Христа. Во времена зарождения христианства не было единства. Она показывает, почему и как разошлись пути гностиков и ортодоксальной церкви. Что за тайное знание было у первых христиан. В какой момент одна версия христианства стала превалировать над другой. И какую роль сыграли политические интересы.

Блестящее, провокационное исследование, которое позволяет по-новому посмотреть на историю христианства. Книга в числе лучших 100 книг 20-го столетия.

Элейн Пейджелс - Гностические евангелия

Пер. с англ. Н. Подуновой. — М.: Карьера Пресс, 2014. — 272 с.

ISBN 978-5-904946-72-2

The Gnostic Gospels by Elaine Pagels

VINTAGE BOOKS

A DIVISION OF RANDOM HOUSE, INC.

New York

Элейн Пейджелс - Гностические евангелия - Содержание

  • Введение

  • Глава первая. Воскресение Христово: историческое событие или символ?

  • Глава вторая. «Один Бог, один епископ»: политика монотеизма

  • Глава третья. Бог Отец/Бог Матерь

  • Глава четвертая. Страсти Христовы и гонения на христиан

  • Глава пятая. Чья церковь является «истинной»?

  • Глава шестая. Гнозис: самопознание как познание Бога

  • Заключение

  • Примечания

