В 1945 году в Египте были обнаружены тайные книги первых христиан - гностические евангелия. Эти тексты оказались вне канонического Нового Завета. Они были преданы забвению и оставались практически неизвестными почти две тысячи лет.
Элейн Пейджелс проводит потрясающее исследование: сравнивает разные взгляды первых христиан на Бога, Церковь, личность Христа. Во времена зарождения христианства не было единства. Она показывает, почему и как разошлись пути гностиков и ортодоксальной церкви. Что за тайное знание было у первых христиан. В какой момент одна версия христианства стала превалировать над другой. И какую роль сыграли политические интересы.
Блестящее, провокационное исследование, которое позволяет по-новому посмотреть на историю христианства. Книга в числе лучших 100 книг 20-го столетия.
Элейн Пейджелс - Гностические евангелия
Пер. с англ. Н. Подуновой. — М.: Карьера Пресс, 2014. — 272 с.
ISBN 978-5-904946-72-2
The Gnostic Gospels by Elaine Pagels
VINTAGE BOOKS
A DIVISION OF RANDOM HOUSE, INC.
New York
Элейн Пейджелс - Гностические евангелия - Содержание
Введение
Глава первая. Воскресение Христово: историческое событие или символ?
Глава вторая. «Один Бог, один епископ»: политика монотеизма
Глава третья. Бог Отец/Бог Матерь
Глава четвертая. Страсти Христовы и гонения на христиан
Глава пятая. Чья церковь является «истинной»?
Глава шестая. Гнозис: самопознание как познание Бога
Заключение
Примечания
