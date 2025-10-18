Пейн - Заснування апостольських церков

Одного разу в місцевій кав’ярні я зустрівся з досвідченим фахівцем зі стратегії заснування церков. Цей чудовий брат вже багато років займався заснуванням церков. На початку нашої розмови він запитав мене про мій підхід до заснування церков і про те, що наша церква робить у цьому регіоні. Я почав з визначення того, що заснування церкви — це євангелізація, яка веде до появи нових церков. Протягом наступних кількох хвилин я роздумував над деякими уривками з Писання (наприклад, Дії 13-14; 20; 1 Тим. 3; Тит. 1), різними етапами заснування церкви, запланованими змінами ролей для команди, що займається заснуванням церкви, і важливістю недосягнутих народів. Після того, як я поділився своїми думками, я чекав на його відповідь. Виникла пауза, він дивився на мене. Потім, з виглядом здивування, він вигукнув: «Ого! Це дивовижно!». Він був вражений.

Як і будь-хто інший, я люблю, коли мене хвалять за добре виконану роботу, і особливо мені подобається, коли хтось хвалить мою винахідливу ідею, дію, книгу. Але його відповідь не була для мене приємною. Хоча його здивування показало, що він вважає мене креативним та інноваційним, я був схвильованим.

Я описав йому не більше, ніж те, про що ми читаємо у Святому Письмі. Саме в той момент я дійшов висновку: коли Церква дивується біблійній моделі, це показує, наскільки далеко ми відійшли від Писання у своїй місіонерській практиці.

Одного разу, на конференції по заснуванню церков, я виголосив доповідь, схожу на ту, якою поділився в кав’ярні того дня. Після цього до мене одразу ж підійшов лідер із заснування церков у своїй деномінації і сказав: «Це саме те, що ми робимо! Євангелізація, яка призводить до появи нових церков!»

«Продовжуйте цю чудову роботу», — відповів я. Однак його заява не відповідала тому, що я знав про засновників церков, якими він керував. На іншому виступі, присвяченому темі заснування церков, до мене підійшов стратег із заснування церков і сказав те ж: «Це саме те, що ми робимо! Євангелізація, яка призводить до появи нових церков!»

«Продовжуйте так само добре працювати», — відповів я знову. Але знову його слова не відповідали дійсності. Цього разу я був ще краще знайомий з територією, якою він опікувався.

Дж. Ді Пейн - Заснування апостольських церков - Створення нових церков з новонавернених

перекл. з англ. І. О. Дячук. — Івано-Франківськ: ГО «Перекладачі Біблії України»; Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2025. - 144 с.

ISBN 978-617-503-

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